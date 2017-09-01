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  • Дата: Сегодня, 11:40
Сегодня, 11:40

Воронцовская колоннада больше никогда не будет белой

Категория: Первая полоса / Новости


Воронцовская колоннада больше никогда не будет белой

Булыжники Воронцовского дворца оказались за забором. А это значит, началась активная фаза реконструкции дворца.

По соседству, уже полгода, архитекторы и рабочие трудятся на втором объекте Воронцовского архитектурного ансамбля - колоннаде. Сейчас ее не узнать, колоннаду "раздели" до основания. Кажется, легче построить новую, но нет, аутентичность, как обещают специалисты, будет сохранена.

Воронцовской колоннаде придадут исторический вид. Она больше никогда не будет белой.

Основание будет песочного цвета, кровля – черная с отливом, а колонны – разных оттенков серого.

Такие масштабные комплексные работы в Одессе еще не проводились.

Галерея

prev

Воронцовская колоннада больше никогда не будет белой
Воронцовская колоннада больше никогда не будет белой
Воронцовская колоннада больше никогда не будет белой
Воронцовская колоннада больше никогда не будет белой
Воронцовская колоннада больше никогда не будет белой
Воронцовская колоннада больше никогда не будет белой
Воронцовская колоннада больше никогда не будет белой
Воронцовская колоннада больше никогда не будет белой
Воронцовская колоннада больше никогда не будет белой
Воронцовская колоннада больше никогда не будет белой
Воронцовская колоннада больше никогда не будет белой
Воронцовская колоннада больше никогда не будет белой
Воронцовская колоннада больше никогда не будет белой
Воронцовская колоннада больше никогда не будет белой
Воронцовская колоннада больше никогда не будет белой
Воронцовская колоннада больше никогда не будет белой
Воронцовская колоннада больше никогда не будет белой
Воронцовская колоннада больше никогда не будет белой
Воронцовская колоннада больше никогда не будет белой
Воронцовская колоннада больше никогда не будет белой
Воронцовская колоннада больше никогда не будет белой
Воронцовская колоннада больше никогда не будет белой
Воронцовская колоннада больше никогда не будет белой
Воронцовская колоннада больше никогда не будет белой
Воронцовская колоннада больше никогда не будет белой
Воронцовская колоннада больше никогда не будет белой
Воронцовская колоннада больше никогда не будет белой
Воронцовская колоннада больше никогда не будет белой
Воронцовская колоннада больше никогда не будет белой
Воронцовская колоннада больше никогда не будет белой
Воронцовская колоннада больше никогда не будет белой
Воронцовская колоннада больше никогда не будет белой
Воронцовская колоннада больше никогда не будет белой
Воронцовская колоннада больше никогда не будет белойВоронцовская колоннада больше никогда не будет белой
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