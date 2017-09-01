Сегодня православные христиане отмечают Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня

Церковные легенды связывают этот праздник с римским императором Константином I Великим. В 311 году перед решающей битвой за престол он увидел на небе крест с надписью: Сим побеждай! А ночью Константину во сне явился Иисус Христос и велел сделать военный флаг с таким крестом. Он так и сделал. Победив в битве врага Максенция, он приказал вложить флаг, который принес победу, в руки своей статуи на площади Рима.

После того, как в 323 году Константин стал единоличным правителем Римской империи, он решил найти главную святыню христиан. С этой целью он направил в Иерусалим свою мать – царицу Елену. Она нашла три креста, и чтобы понять, какой из них является животворным, патриарх Иерусалимский Макарий приказал поочередно прикладывать кресты к мертвецу. Только после приложения к третьему кресту мертвый человек ожил.

Император Константин велел воздвигнуть в Иерусалиме величественный храм в честь Воскресения Христова, который строился 10 лет и был освящен 26 сентября 335 года. А на следующий день – 27 сентября – было установлено празднование в честь Воздвижения Креста Господня.

Сегодня во всех храмах Одессы состоялись торжественные богослужения. В этот день сотни верующих пришли помолиться о здоровье родных и близких в студенческий храм Святой мученицы Татианы на 4-й станции Большого Фонтана.