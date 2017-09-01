29 сентября 2017 года, в день памяти преподобного Кукши Одесского, Высокопреосвященнейший Агафангел возглавил праздничную Божественную литургию в соборе в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» Свято-Успенского Одесского мужского монастыря. Во время богослужения была совершена священническая хиротония выпускника Одесской духовной семинарии диакона Владимира Гука.

После завершения богослужения был совершен праздничный крестный ход.

День памяти Преподобного Кукши Одесского - это особый праздник для всех нас, ведь Кукша считается небесным покровителем нашего города. Преподобный Куша Одесский в селе Арбузинка, Херсонской губернии (ныне Николаевская обл.) в благочестивой крестьянской семье. Его мать, Харитина в юности желала стать монахиней, но родители благословили её на замужество. Всю жизнь Харитина молилась, о том, чтобы кто-то из её четверых детей посвятил жизнь служению Богу. Так и получилось - с самого детства Косьма (так звали в миру Кукшу) всей душой устремился к Богу, к святой жизни, возлюбил молитву и имел большое сострадание к людям, особенно к больным, страждущим. Повзрослев, Куша отправился в паломничество на Святую Землю. Он прожил там какое-то время, посещал святые места, а на обратном пути посетил Святую гору Афон, где воспылал желанием посвятить свою жизнь монашеству.

В 1896 году Косьма снова прибывает на Афон и поступает послушником в Русский Свято-Пантелеимоновский монастырь, а в 1897 году он вместе с матерью вновь побывал в Иерусалиме, где произошло два чудесных события. Через год, после приезда из Иерусалима на Афон, Косьма по благословению еще раз направляется в Иерусалим уже на полтора года нести в порядке очередности послушание у Гроба Господня. Спустя несколько лет послушник Косьма был пострижен в рясофор с именем Константин, а ещё чуть позже - в монашество и наречен Ксенофонтом. Он очень хотел принять великую схиму, но по молодости лет ему отказывали, и тогда он стал усердно молиться, чтобы угодник Божий помог ему сподобиться пострижения в схиму. В возрасте 56 лет отец Ксенофонт неожиданно тяжело заболел, всем казалось, что безнадёжно, а поэтому было принято решение постричь умирающего в схиму. 8 апреля 1931 года при пострижении в великую схиму нарекли ему имя в честь священномученика Кукши, мощи которого находятся в Ближних Пещерах. Вскоре после пострига отец Кукша стал поправляться, а затем и полностью выздоровел.

Годы богоборчества стали тяжёлым испытанием для Преподобного Кукши – его как служителя культа приговорили к пяти годам лагерей и пяти годам ссылки. В 63-летнем возрасте он был послан на тяжёлые лесоповальные работы, где трудился по 14 часов в сутки, получая за это лишь скудную плохую пищу. Но даже в таких тяжелых условиях святой отец не отрёкся от веры в Бога, а наоборот поддерживал ближних своей молитвой и состраданием. После окончания заключения и ссылки и, отец Кукша вернулся в Киево-Печерскую Лавру и был с великой радостью принят братией. Здесь он стал нести подвиг старчества, наставляя на путь истины множество верующих.

Преподобный Кукша Одесский скончался в возрасте 90 лет, его мощи покоятся в Одесском Свято-Успенском монастыре. Перед смертью святой завещал, чтобы люди приходили к нему на могилку со своими скорбями и печалями.

Сегодня многие верующие возносят ему искреннюю молитву и просят о небесном заступничестве. Так пусть же Преподобный Куша Одесский всегда будет охранять наш город и его жителей от всякого зла и бед!

— написал на своей официальной странице в Facebook народный депутат Украины, инициатор строительства Общеобразовательной церковно-приходской школы Сергей Кивалов.