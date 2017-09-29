Некоторые врачи скорой помощи «наваривают» на пациентах?

Областные медицинские структуры стимулируют врачей «Скорой помощи» привозить больных именно в их медицинские центры.

Об этом сообщил в ходе аппаратного совещания директор департамента здравоохранения города Евгений Григорьев.

Так, по его словам, «…за доставку каждого пациента с острым коронарным синдромом в областную больницу врачу «Скорой помощи» выдается дополнительно 10% оклада.

В результате таких больных везут в областную больницу зачастую даже с противоположного конца города!».

По убеждению мэра, это категорически не допустимо, поскольку «…больных необходимо доставлять по кратчайшему возможному расстоянию!»

Для решения этой задачи он намерен добиться от руководства области оборудования всех машин «Скорой помощи» «… навигаторами, чтобы всегда можно было сразу отследить, откуда взяли пациента и куда доставили!»

Что же касается областной больницы, то, по словам мэра, пусть они, перед тем, как брать ургентных больных со всего города, вначале наладят свое оборудование.

Он напомнил, что, когда туда были доставлены дети из лагеря «Виктория», (который, кстати, так же находится в противоположной части города) там не работал компьютерный томограф и проводить обследование пришлось в ближайшей городской больнице №11.