Одесса — столица мировой архитектуры

Ежегодно в первый понедельник октября отмечается Всемирный день архитектуры. Наш любимый город, по праву. может претендовать на славное звание столицы мировой архитектуры.

День установлен по решению Генеральной ассамблеи Международного союза архитекторов (июль 1996, Барселона) и отмечается одновременно со Всемирным днем населенных пунктов - Хабитат (провозглашен по решению Генеральной Ассамблеи ООН в 1985 году).

В этот день традиционно проходит награждение лауреатов Всемирной архитектурной премии "World Habitat Awards", основанной в 1985 году и вручающейся за лучшие архитектурные проекты в области социального жилья и экологического и рационального строительства.

Международный союз архитекторов был создан в 1948 году. На сегодня в Международном союзе архитекторов, который является неправительственной организацией, насчитывается более 124 национальных секций и более 1,3 млн архитекторов.

Самой престижной премией в области мировой архитектуры является Притцкеровская премия, которая считается своеобразным аналогом Нобелевской.

Архитектура Одессы представлена различными стилями XIX—ХХ вв.: классицизмом, ампиром, необарокко, неоготикой, модерном, неоклассицизмом, конструктивизмом, а также техно-архитектурой и постмодернизмом.

Большое влияние на облик города оказали природно-климатические условия. С целью защиты от летнего зноя возводились портики, лоджии, крытые галереи. Галереями, подобно древнегреческим агорам, обрамлялись по контуру рыночные площади. Использование камня-ракушечника определило кладку из крупных блоков и отсутствие мелких деталей.

Первые здания в Одессе строились в стиле классицизма, отличаются рационализмом и скупостью декора.

В 1820—1830-е гг. в условиях растущей экономико-политической значимости города в Одессе наблюдался расцвет ампира.

Вследствие многонациональности Одессы в архитектуре культовых зданий прослеживалось византийско-греческое влияние, а в планировке и фасадных композициях жилых домов можно встретить архитектурные приемы не только итальянского и французского, но и армянского происхождения.