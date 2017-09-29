В Одессе состоялся открытый Всеукраинский турнир по Макотокай каратэ, приуроченный ко Дню юриста

В соревнованиях по виду боевого искусства Макотокай каратэ приняли участие 250 спортсменов и спортсменок из разных городов Украины. Самому маленькому участнику турнира – 4 года. В соревнованиях приняли участие многоразовые чемпионы Украины по каратэ, призёры чемпионатов Европы и международных соревнований.

Макотокай каратэ — это полноконтактное боевое искусство, распространённое в 45 странах мира. Данное боевое искусство включает в себя прикладной раздел, элементы которого могут использоваться сотрудниками правоохранительных органов при несении службы. Это первые соревнования, которые являются одновременно и отборочными на кубок Европы, который пройдёт 18-19 ноября в городе Триест (Италия) и будут представлять Украину в числе 45 стран мира – участников Всемирной ассоциации макотокай каратэ. Бороться за честь нашей страны в Европу поедут те спортсмены, которые займут на всеукраинском отборе первые и вторые места, третье и четвертые места будут в резерве.

— рассказывает вице-президент Федерации Макотокай каратэ Украины, Игорь Левицкий.

Основное отличие макотокай каратэ от других видов каратэ в том, что оно более адаптировано к реальной жизни. Его могут применять в своей службе полиция, пограничные войска, Национальная гвардия. Мы проводим соревнования по физической подготовке, в которых принимают участие полицейские, пограничники. По сложившейся доброй традиции наши соревнования принимает спорткомплекс Международного гуманитарного университета на 8-й станции Большого Фонтана. Хотелось бы сказать за это спасибо президенту МГУ, народному депутату Украины Сергею Васильевичу Кивалову. Он, как никто другой, заботится о физическом развитии подрастающего поколения. Хотелось бы так же отметить, что в спортивном зале созданы все необходимые условия для проведения подобного рода соревнований.

— отметил президент Федерации Макотокай каратэ Украины, Виктор Лященко.

Президент МГУ, народный депутат Украины Сергей Кивалов торжественно открыл всеукраинские соревнования Федерации Макотокай Украины и пожелал всем участникам достойно выступить на татами и победить.

Макотокай каратэ прекрасно подходит для силовой подготовки будущих правоохранителей, ведь данное боевое искусство включает в себя прикладной раздел, элементы которого могут использоваться сотрудниками правоохранительных органов при несении службы. В прошлом году накануне Дня юриста в Международном гуманитарном университете воспитанники Игоря Левицкого, спортсмены-каратисты организовали показательное выступление, и надо сказать, что это выступление было очень зрелищным и очень понравилось всем присутствующим. Ну а в этом году Федерация Макотокай каратэ проводит открытый всеукраинский турнир, посвящённый Дню Юриста в Украине, и я уверен, что проведение таких соревнований станет ещё одной хорошей традицией празднования Дня Юриста как в Международном гуманитарном университете, так и в Национальном университете «Одесская юридическая академия». — подчеркнул Сергей Кивалов.

Международный гуманитарный университет вот уже на протяжении нескольких лет активно сотрудничает со Всеукраинской Федерацией Макотокай каратэ. В университете создан Центр боевой подготовки для будущих правоохранителей.

В нашем центре студенты проходят серьёзную теоретическую и практическую подготовку, их обучают основам рукопашного боя, стрельбы из огнестрельного оружия, строевой подготовке. Таким образом, наши выпускники обладают всеми необходимыми навыками для сдачи физических нормативов при трудоустройстве в Национальную полицию Украины и другие правоохранительные органы. — рассказал директор Института права, экономики и международных отношений МГУ Константин Громовенко.

Отметим, что 6 октября в МГУ приезжает Президент Международной ассоциации Макотокай каратэ, обладатель 9 дана, профессор физики Шихан Паоло Балафио. В рамках своего визита профессор прочитает лекцию для студентов МГУ.