Самая симпатичная часть экосистемы Одессы

Согласно идее общественников, Одесса должна взять пример с Киева и ряда европейских городов, где котов уже признали частью экосистемы. Животным не мешают жить в подвалах и на чердаках жилых домов, поскольку они выполняют важную миссию — уничтожают грызунов, которые разносят инфекции.

Кошки на протяжении уже многих столетий являются домашними животными. И во многих странах этих животных почитают различными, иногда невероятными способами.

Однако одесситы разводят их не только для того, чтобы те приносили практическую пользу и ловили мышей, но и попросту души в них не чают. Заботясь о мохнатых любимцах, одесситы считают их, по праву, тотемом или «священным животным» города Одессы.

Давайте брать пример со знаменитого французского поэта Шарля Бодлера, который настолько любил кошек, что каждый день совершал прогулку по улицам города в поисках бездомных кошек с кошачьими консервами в руках! Поэт посвящал им стихи. В его сборнике «Цветы зла» есть несколько произведений, в которых он буквально фонтанировал своей кошачьей привязанностью.

Приглядитесь к нашим дворовым котикам и кошечкам, какие же они славные, какие же они разные! Не дайте им замёрзнуть и остаться голодными, в наших силах помочь им пережить холода!