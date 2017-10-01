Сергей Кивалов пообещал пенсионерам госслужбы восстановить их конституционные права (ВИДЕО)

Закон Украины «О Государственной службе» вступил в силу еще мае прошлого года. Но негативные изменения, которые он повлек за собой, стали очевидны только сейчас. Бывшие госслужащие начали массово жаловаться на отсутствие перерасчета пенсий.

Перерасчет пенсий производится исходя из зарплат нынешних чиновников, которые перечисляют страховые взносы в пенсионный фонд. Но такого перерасчета для госслужащих на пенсии в последние годы не проводили. Люди, которые платили в два с половиной раза больше налогов, чем другие, остались без заслуженных надбавок и гарантий.

Народный депутат Украины Сергей Кивалов постоянно проводит личный прием граждан в общественной приемной по улице Черняховского, 2

Парламентарий стремится достичь максимальной эффективности в своей работе и помочь всем, кто обращается за помощью. В последний раз на депутатском приеме было рассмотрено более шести вопросов, о чем писала газета «Слово» («Слово» №38; http://www.slovo.odessa.ua/news/22146-pomoch-kazhdomu-kto-v-etom-nuzhdaetsya-narodnyy-deputat-provel-ocherednoy-priem-grazhdan.html#ixzz4u4jIuYn)

И одним из них был вопрос о восстановлении права на перерасчет пенсии бывшим государственным служащим, вышедшим на пенсию до 01.05.2016г.

На сегодняшний день пенсионеры государственной службы лишены гарантированного Конституцией Украины права на перерасчет ранее назначенных пенсий.

- Раньше и у нас были какие-то социальные гарантии, - говорит НАТАЛЬЯ ЧЕРКИЗОВА, бывший сотрудник одесской налоговой инспекции. - Мы работали за хорошие пенсии. Сейчас у нас это отняли в связи с законом. Мы считаем, что это дискриминационный закон, потому что он аннулировал наши права.

- Мы всегда все налоги платили правильно. – делится НАДЕЖДА БЛИНОВА, бывший работник областного казначейства – Больше платили, чем остальные. А теперь оказались в худшем положении.

За плечами Надежды Блиновой - 42 года стажа. 18 из них – женщина проработала в областном казначействе. Под ее руководством трудилось более двухсот сотрудников.

- Закон, лишающий бывших госслужащих права на перерасчет пенсий, нарушает общее гарантированное Конституцией Украины право человека на то, что не будут сужаться его права. Если всем повышают пенсии, и госслужащим должны повысить. – Считает политический эксперт ГЕННАДИЙ ЧИЖОВ.

На сегодняшний день бывшие госслужащие готовы свои права отстаивать. Они собрали подписи не только одесситов, но и жителей Одесской области из Арциза, Татарбунар, Сараты, Раздельной, других районов.

- Мы обратились к Сергею Васильевичу Кивалову, потому что знаем: он, как Народные депутат, помогает восстановить справедливость, - говорит Наталья Черкизова. - Мы хотим, чтобы дискриминационный закон был аннулирован. И была восстановлена статья 37-1 о госслужбе.

Результатом встречи Сергея Кивалова с пенсионерами стало решение о подготовке депутатского запроса на имя премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Помимо того, запланировано внести изменения в закон «О государственной службе». Ведь люди не виноваты, что трудились на государственных должностях!

В данный момент депутатский запрос премьер-министру направлен. Вот что пишет Сергей Кивалов:

«Уважаемый Владимир Борисович!

Ко мне, как к народному депутату Украины, обратились пенсионеры, прежние государственные служащие (контактное лицо: Черкизова Наталья Юрьевна), с вопросом о восстановлении права на перерасчет пенсии государственным служащим.

Из обращения и представленных материалов усматривается, что согласно ст. 37-1 Закона Украины «О государственнойслужбе» от 16.12.1993 г..№3723-XII в редакции, действовавшей на момент назначения пенсии заявителям, было установлено, что, в случае повышения размера заработной платы работающим государственным служащим, а также в связи с приобретением лицом права на пенсионное обеспечение государственного служащего по этому Закону соответственно осуществляется перерасчет ранее назначенных пенсий. Перерасчет пенсии осуществляется исходя из суммы заработной платы, на которую начисляются страховые взносы на общеобязательное государственное пенсионное страхование работающего государственного служащего соответствующей должности и ранга на момент возникновения права на перерасчет пенсии.

Законом Украины «О государственной службе» от 10.12.2015 № 889-VIII, который вступил в силу с 01.05.2016 г., не предусмотрено проведение перерасчетов пенсий государственным служащим, в связи с отменой норм ст. 37-1 Закона Украины «О государственной службе» от 16.12.1993 г..№3723-XII. Кроме того, статьей 90 Закона Украины «О Государственной службе» от 10.12.2015 № 889-VIII определено, что пенсионноеобеспечение государственных служащих осуществляется в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственномпенсионном страховании» от 09.07.2003 г..№ 1058-IV. В результате внесения вышеуказанных изменений заявители фактически были лишены гарантированного Конституцией Украины права на перерасчет ранее назначенных пенсий на основании ст. 37-1 Закона Украины «О государственной службе» от 16.12.1993 г. Пенсионеров государственной службы.

Также, следует отметить, что пенсионеры определенной группы платили взносы в Пенсионный фонд Украины в 2,5 раза выше, чем другие категории работающих. Заявители отмечают, что повышение Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2017 год» от 21.12.2016 г. №1801-VIII пенсий всем пенсионерам, кроме государственных служащих, пенсии которым назначены в 01.05.2016 г..является дискриминационным положением, и сужением прав и свобод граждан. Учитывая актуальностьзатронутых вопросов, прошу Вас, уважаемый Владимир Борисович, принять меры по восстановлению права на перерасчет пенсии государственным служащимс учетом всех составляющих заработной платы (оклада, ранга, надбавок, надбавки за выслугу лет, доплат, премий, материальной помощи на оздоровление и материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов и т.д.), который предназначен для 01.05.2016 г.. в соответствии со ст. 37-1 Закона Украины «О государственной службе» от 16.12.1993 г.. №3723-XII, предусмотрев механизмы, условия и порядок осуществления такого перерасчета. О результатах рассмотрения депутатского запроса и принятых решениях прошу сообщить в срок, установленный ст. 15 Закона Украины «О статусе народного депутата Украины» и проинформировать заявителя».



