Одесские иудеи перекрыли улицу

Прихожане еврейской общины Хабад перекрыли часть улицы Осипова в честь празднования недели Суккота. Возле входа в синагогу установлено большое строение, которое фактически полностью перекрыло пешеходный проход по улице. МАФ простоит на улице до конца праздника — 11 октября.

Суккот — один из основных праздников еврейского народа, начинается 15 числа месяца тишрей (осенью) и продолжается семь дней. В это время по традиции совершают трапезы (а в хорошую погоду и ночуют) вне дома, в сукке (то есть шатре, куще или шалаше), в память о блуждании евреев по Синайской пустыне. Кульминацией праздника является восьмой день, который называется Шмини Ацерет.