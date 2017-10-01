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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Жители Одесской области установили очередной рекорд

Категория: Первая полоса / Новости


Жители Одесской области установили очередной рекорд

На сей раз - праздничный.

220-ю годовщину создания города Балты местные жители отметили за самым длинным в Украине праздничным столом протяженностью в 140 метров.

И праздничных блюд хватило на весь стол!

На торжествах присутствовали специально приглашенные представители Национального реестра рекордов Украины, которые и зафиксировали рекорд.

Отметим, что предыдущее первенство принадлежало Львову, где три года назад накрыли стол длиной более 112 метров.

Таким образом, одесский райцентр «утер нос» западной столице Украины более чем на треть.



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