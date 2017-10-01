С понедельника восстанавливается трамвайное сообщение с поселком Котовского

Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Как отмечено в сообщении, движение трамвайных маршрутов №1, №6, №7 восстанавливается с 9 октября в полном объеме.

Это связано с окончанием ремонтных работ на улицах Балковской, Атамана Головатого, Одария и Черноморского казачества.

Напомним, что первоначально завершить работы и восстановить трамвайное движение планировали еще две недели назад, но из-за обнаруженных подземных инженерных сетей, не отмеченных на планах, возникла задержка.

Отметим, что восстановления трамвайного сообщения с нетерпением ожидают десятки тысяч пассажиров, в первую очередь, льготников.

Однако среди них много и обычных пассажиров, которые пользуются трамваями в первую очередь потому, что этот вид транспорта из-за наличия выделенной линии является самым быстрой возможностью добраться с конца поселка Котовского до Пересыпского моста. Особенно в часы пик, когда на дорогах регулярно возникают заторы.