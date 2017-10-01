В Одессе юристы отметили профессиональный праздник 

Двадцать лет назад в календаре нашей страны по инициативе Министерства юстиции, Союза юристов и Союза адвокатов Украины появился этот профессиональный праздник. Он отмечается 8 октября и в этом году выпал на воскресенье. По счастливому совпадению первого декабря свое 20-летие будет отмечать и Национальный университет «Одесская юридическая академия», где состоялись торжества по случаю Дня юриста. Ведь от работников юридической отрасли зависит безукоризненное выполнение законов, а, следовательно, существование и правовое функционирование нашего государства.

Отдать дань уважения профессионалам своего дела пожелали руководители города, области и зарубежные гости, среди которых был судья верховного суда США, возглавляющий ведущую юридическую компанию в Соединенных Штатах Америки, Даниэль Бей Гиббонс. В Одессу доктор Гиббонс приехал с курсом лекций в рамках взаимодействия с институтом Левита для студентов НУ «ОЮА».

Открыл праздник основатель и президент Национального университета «Одесская юридическая академия» (НУ «ОЮА»), народный депутат Украины, заслуженный юрист страны Сергей Кивалов.

Сергей Васильевич напомнил, что защита прав, свобод и законных интересов граждан является первоочередным приоритетом в жизни. А когда в основе профессиональной деятельности лежат принципы верховенства права, законности, то можно смело заявить, что юрист – это не профессия, юрист – это призвание.

Сергей Кивалов подчеркнул, что этот профессиональный праздник объединяет всех, кто избрал профессию юриста – судей, адвокатов, прокуроров, нотариусов, работников юридических отделов предприятий, преподавателей, профессоров, аспирантов и, конечно же, студентов юридических вузов.

– Наша специальность сегодня очень востребована. Без юридических механизмов, без соблюдения законности добиться процветания в государстве невозможно. Поэтому Украине нужны высокообразованные юристы. И у нас хороший потенциал. Меня тут спрашивали сегодня, велик ли был набор студентов в этом году. Вполне, ответил я. Ведь наш университет, как и одесская высшая школа в целом, хорошо известны. К нам идут уже под имя. Мы не упрощаем учебный процесс. В нашем вузе пять специализированных советов по защите кандидатских и докторских диссертаций. У нас развивается наука. Каждый второй учебник, по которым учатся студенты-юристы, выходит у нас. Вот секрет того, почему из стен Академии выходят настоящие профессионалы, получающие признание профессионального сообщества,

– отметил

Заслуженный юрист Украины привел данные статистики: сколько готовят юристов и сколько правоведов приходится на душу населения в разных странах. В США один юрист обслуживает 94 человека, в других странах – 100-120 человек. В Украине же один юрист приходится на 7,5 тысяч человек. При этом в нашей стране юристов готовят почти триста вузов. Для сравнения в США юристов готовят двести вузов. В Германии – 42 вуза, в Польше – 60.

– На самом деле, в числе этих трехсот вузов есть такие, что, получив лицензию и имея 3-4 преподавателей, порой, бывших участковых, не дают студентам необходимых знаний. И это беда. Сегодня мы должны не гоняться за количеством, а думать о качестве подготовки специалистов. От этого зависит развитие нашего общества. Назрела необходимость принять нормативные акты, чтобы раз и навсегда отсечь об образования те учебные заведения, в которых качество подготовки специалистов оставляет желать лучшего. Нам нужно подтягивать стандарты,

– резюмировал

В своем выступлении Одесский городской голова Геннадий Труханов признался, что, заняв эту ответственную должность, он столкнулся с тотальной юридической безграмотностью населения, с тем, что люди не знают своих прав. И появление юридических клиник, в которых населению оказывают бесплатную юридическую помощь и дают квалифицированные разъяснения по насущным вопросам студенты и дипломированные юристы НУ «ОЮА», крайне необходимо. Ведь в наше непростое время у людей нет денег не то, что на юриста, – их не хватает даже на лекарства.

Геннадий Леонидович не обошел вниманием и недавние события в городе, отреагировав следующим образом:

– Я благодарен судьбе, что получил юридическое образование. Юридическая элита должна. Юристы должны отстаивать подлинную демократию и свободы в нашем государстве. Но главное для страны, для граждан – жить, соблюдая букву закона. Закон должен неукоснительно исполняться и быть обязательным для всех. Именно юристы определяют развитие верховенства права в Украине и становление правового государства и Когда мы научимся соблюдать существующие законы, а не штамповать законы и поправки каждую неделю, только тогда будет порядок. Будучи мэром, я наблюдаю, как приходят люди с протестными настроениями, выражая достаточно эмоционально гнев, возмущение. Но есть эмоции, а есть закон. Можно, конечно, биться головой, можно стучать молотками и битами. Но когда с этими людьми говоришь, то им нечего сказать. Я бы хотел, чтобы граждане нашей страны прежде, чем выходить на улицы и перекрывать дороги, усвоили нормы закона.

В праздник не принято говорить о проблемах. Но в наше сложное время – куда ж без них. Одесская правовая школа имеет давние 170-летние традиции. Напомнив о них, Сергей Кивалов с сожалением вынужден был констатировать, что законопроект о высшем юридическом образовании в Украине, зарегистрированный в Верховной Раде, не выдерживает никакой критики.

– Такого кощунства и безграмотности я еще не встречал. Если этот законопроект не будет снят с регистрации, то у нас достаточно профессиональных юристов, чтобы выработать альтернативу. От имени Одесской правовой школы мы подготовим свой проект закона и внесем его на рассмотрение, – подчеркнул Сергей Васильевич и призвал всех одесских юристов включиться в этот процесс.

Далее состоялось вручение наград юристам, отличившимся в своей профессии. Почетными медалями Национального университета «Одесская юридическая академия» были награждены работники вуза.

Почетное звание «Юрист года Одещины» получили: ректор НУ «ОЮА» профессор Владимир Завальнюк, заведующий кафедрой общетеоретической юриспруденции НУ «ОЮА», член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины Юрий Оборотов, доцент кафедры организации судебных, правоохранительных органов и адвокатуры Нана Бакаянова, ветеран органов прокуратуры Украины, старший советник юстиции Евгений Архипов, председатель квалификационной палаты адвокатуры Одесской области Людмила Праведная.

Награды выдающимся юристам вручал председатель Одесской областной организации «Союз юристов Украины» Виталий Серафимов.

Почетных грамот Союза юристов Украины были удостоены ветераны органов Прокуратуры Украины: Алексей Тимченко, Ирина Турецкая и Юрий Кирилин.

С наступающим праздником юристов поздравил начальник Главного территориального управления юстиции в Одесской области Николай Станищук и пожелал всем жителям Одесской области повышать правовое образование.

За весомый вклад в юридическое образование и юридическую науку Украины, лучших из лучших, наградил Президент НУ «ОЮА» народный депутат Украины Сергей Кивалов. Почетными грамотами Одесской областной государственной администрации отмечены: проректор по научной работе НУ «ОЮА» Галина Ульянова, директор Юридического колледжа Сергей Стародубов и глава Аппарата Президента НУ «ОЮА» Валентин Федоров.

В феврале этого года по инициативе Сергея Кивалова в сотрудничестве с научно-практической коллегией Одесского нотариального клуба был запущен уникальный волонтерский проект. На базе вуза и Юридической клиники проводятся семинары-практикумы и оказываются бесплатные нотариальные услуги. Благодарственные грамоты за эту безвозмездную работу получили члены Нотариального клуба во главе с Викторией Орзих.

–Это особый проект, который мы запустили, учитывая экономическое положение, – заметил Сергей Васильевич. – И я хочу выразить особую благодарность всем, кто поддержал этот проект. Нельзя переводить все на деньги.

По итогам годичного конкурса по оказанию бесплатной юридической помощи и консультаций лучшим факультетом был признан факультет международно-правовых отношений НУ «ОЮА».

Также в этот день на сцену за заслуженной наградой поднялся и руководитель нашего коллектива. За повышение престижа юридической профессии и популяризацию юридической науки и образования в средствах массовой информации Почетным отличием НУ «ОЮА» за заслуги 3-й степени награжден главный редактор общественно-политической газеты «Слово» Игорь Назаренко, недавно отметивший свой юбилей.

Сергей Васильевич поблагодарил редактора нашей газеты за его нелегкий труд, подчеркнув, что вуз ценит работу журналистов «Слова», а саму газету читают и любят не только одесситы, но и далеко за пределами нашей области.

Национальный университет «Одесская юридическая академия» является активным участником проектов программы USAID «Новое правосудие».

Здесь же были торжественно вручены сертификаты участникам международной стажировки совместно с Университетом Вашингтона и Ли по курсу предотвращения и борьбы с коррупцией.