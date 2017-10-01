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  • Дата: Сегодня, 21:41
Сегодня, 21:41

В Одессе юристы отметили профессиональный праздник

Категория: Первая полоса / Новости


В Одессе юристы отметили профессиональный праздник

Двадцать лет назад в календаре нашей страны по инициативе Министерства юстиции, Союза юристов и Союза адвокатов Украины появился этот профессиональный праздник.  Он отмечается 8 октября и в этом году выпал на воскресенье. По счастливому совпадению первого декабря свое 20-летие будет отмечать и Национальный университет «Одесская юридическая академия», где состоялись торжества по случаю Дня юриста. Ведь от работников юридической отрасли зависит безукоризненное выполнение законов, а, следовательно, существование и правовое функционирование нашего государства.

Отдать дань уважения профессионалам своего дела пожелали руководители города,  области и зарубежные гости, среди которых был судья верховного суда США, возглавляющий ведущую юридическую компанию в Соединенных Штатах Америки, Даниэль Бей Гиббонс. В Одессу доктор Гиббонс  приехал с курсом лекций в рамках взаимодействия с институтом Левита для студентов НУ «ОЮА».

В Одессе юристы отметили профессиональный праздник

 Открыл праздник основатель и президент Национального университета «Одесская юридическая академия» (НУ «ОЮА»),  народный депутат Украины, заслуженный юрист страны Сергей Кивалов.

Сергей Васильевич напомнил, что защита прав, свобод и законных интересов граждан является первоочередным приоритетом в жизни. А когда  в основе профессиональной деятельности лежат принципы верховенства права, законности, то можно смело заявить, что юрист – это не профессия, юрист – это призвание.

Сергей Кивалов подчеркнул, что этот профессиональный праздник объединяет всех, кто избрал профессию юриста – судей, адвокатов, прокуроров, нотариусов, работников юридических отделов предприятий, преподавателей, профессоров, аспирантов и, конечно же, студентов юридических вузов.

– Наша специальность сегодня очень востребована. Без юридических механизмов, без соблюдения законности добиться процветания в государстве невозможно. Поэтому Украине нужны высокообразованные юристы. И у нас хороший потенциал. Меня тут спрашивали сегодня, велик ли был набор студентов в этом году. Вполне, ответил я. Ведь наш университет, как и одесская высшая школа в целом, хорошо известны. К нам идут уже под имя. Мы не упрощаем учебный процесс.  В нашем вузе пять специализированных советов по защите кандидатских и докторских диссертаций. У нас развивается наука. Каждый второй учебник, по которым учатся студенты-юристы, выходит у нас. Вот секрет того, почему из стен Академии выходят настоящие профессионалы, получающие признание профессионального сообщества,
– отметил Сергей Кивалов.

В Одессе юристы отметили профессиональный праздник 

Заслуженный юрист Украины привел данные статистики: сколько готовят юристов и сколько правоведов приходится на душу населения в разных странах. В США один юрист обслуживает 94 человека, в других странах – 100-120 человек. В Украине же один юрист приходится на 7,5 тысяч человек. При этом в нашей стране юристов готовят почти триста вузов. Для сравнения в США юристов готовят двести вузов. В Германии – 42 вуза, в Польше – 60.

 

– На самом деле, в числе этих трехсот вузов есть такие, что, получив лицензию и имея  3-4 преподавателей,  порой, бывших участковых, не дают студентам необходимых знаний. И  это беда. Сегодня мы должны не гоняться за количеством, а думать о качестве подготовки специалистов. От этого зависит развитие нашего общества. Назрела необходимость принять нормативные акты, чтобы раз и навсегда отсечь об образования те учебные заведения, в которых качество подготовки специалистов оставляет желать лучшего. Нам нужно подтягивать стандарты,
– резюмировал Сергей Кивалов.

 

В своем выступлении Одесский городской голова Геннадий Труханов признался, что, заняв эту ответственную должность, он столкнулся с тотальной юридической безграмотностью населения, с тем, что люди не знают своих прав. И появление юридических клиник, в которых населению оказывают бесплатную юридическую помощь и дают квалифицированные разъяснения по насущным вопросам студенты и дипломированные юристы НУ «ОЮА», крайне необходимо. Ведь в наше непростое время у людей нет денег не то, что на юриста, – их не хватает даже на лекарства.

В Одессе юристы отметили профессиональный праздник

Геннадий Леонидович не обошел вниманием и недавние события в городе, отреагировав следующим образом:

 – Я благодарен судьбе, что получил юридическое образование. Юридическая элита должна. Юристы должны отстаивать подлинную демократию и свободы в нашем государстве. Но главное для страны, для граждан – жить, соблюдая букву закона. Закон должен неукоснительно исполняться и быть обязательным для всех. Именно юристы определяют развитие верховенства права в Украине и становление правового государства и Когда мы научимся соблюдать существующие законы, а не штамповать законы и поправки каждую неделю, только тогда будет порядок.  Будучи мэром, я наблюдаю, как приходят люди с протестными настроениями, выражая достаточно эмоционально гнев, возмущение. Но есть эмоции, а есть закон. Можно, конечно, биться головой, можно стучать молотками и битами.  Но когда с этими людьми говоришь, то им нечего сказать. Я бы хотел, чтобы граждане нашей страны прежде, чем выходить на улицы и перекрывать дороги, усвоили нормы закона.

В Одессе юристы отметили профессиональный праздник 

В праздник не принято говорить о проблемах. Но в наше сложное время – куда ж без них. Одесская правовая школа имеет давние 170-летние традиции. Напомнив о них, Сергей Кивалов с сожалением вынужден был констатировать, что законопроект о высшем юридическом образовании в Украине, зарегистрированный в Верховной Раде, не выдерживает никакой критики.

– Такого кощунства и безграмотности я еще не встречал. Если этот законопроект не будет снят с регистрации, то у нас достаточно профессиональных юристов, чтобы выработать альтернативу. От имени Одесской правовой школы мы подготовим свой проект закона и внесем его на рассмотрение, – подчеркнул Сергей Васильевич и призвал всех одесских юристов включиться в этот процесс.

В Одессе юристы отметили профессиональный праздник 

Далее состоялось вручение наград юристам, отличившимся в своей профессии. Почетными медалями Национального университета «Одесская юридическая академия» были награждены работники вуза.

Почетное звание «Юрист года Одещины» получили: ректор НУ «ОЮА» профессор Владимир Завальнюк, заведующий кафедрой общетеоретической юриспруденции НУ «ОЮА», член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины Юрий Оборотов, доцент кафедры организации судебных, правоохранительных органов и адвокатуры Нана Бакаянова,  ветеран органов прокуратуры Украины, старший советник юстиции Евгений Архипов, председатель квалификационной палаты адвокатуры Одесской области Людмила Праведная.

В Одессе юристы отметили профессиональный праздник

Награды выдающимся юристам вручал председатель Одесской областной организации «Союз юристов Украины» Виталий Серафимов.

Почетных грамот Союза юристов Украины были удостоены ветераны органов Прокуратуры Украины: Алексей Тимченко,  Ирина Турецкая и Юрий Кирилин.

С наступающим праздником юристов поздравил начальник Главного территориального управления юстиции в Одесской области Николай Станищук и пожелал всем жителям Одесской области повышать правовое образование.

В Одессе юристы отметили профессиональный праздник 

За весомый вклад в юридическое образование и юридическую науку Украины, лучших из лучших, наградил Президент НУ «ОЮА»  народный депутат Украины Сергей Кивалов. Почетными грамотами Одесской областной государственной администрации отмечены: проректор по научной работе НУ «ОЮА» Галина Ульянова, директор Юридического колледжа Сергей Стародубов и глава Аппарата Президента НУ «ОЮА» Валентин Федоров.

В феврале этого года по инициативе Сергея Кивалова в сотрудничестве с научно-практической коллегией Одесского нотариального клуба был запущен уникальный волонтерский проект. На базе вуза и Юридической клиники проводятся семинары-практикумы и оказываются бесплатные нотариальные услуги. Благодарственные грамоты за эту безвозмездную работу получили члены Нотариального клуба во главе с Викторией Орзих.

В Одессе юристы отметили профессиональный праздник 

–Это особый проект, который мы запустили, учитывая экономическое положение, – заметил Сергей Васильевич. – И я хочу выразить особую благодарность всем, кто поддержал этот проект. Нельзя переводить все на деньги.

По итогам годичного конкурса по оказанию бесплатной юридической помощи и консультаций лучшим факультетом был признан факультет международно-правовых отношений НУ «ОЮА».

Также в этот день на сцену за заслуженной наградой поднялся и руководитель нашего  коллектива. За повышение престижа юридической профессии и популяризацию юридической науки и образования в средствах массовой информации Почетным отличием НУ «ОЮА» за заслуги 3-й степени награжден главный редактор общественно-политической газеты «Слово» Игорь Назаренко, недавно отметивший свой юбилей.

В Одессе юристы отметили профессиональный праздник

Сергей Васильевич поблагодарил редактора нашей газеты за его нелегкий труд, подчеркнув, что вуз ценит работу журналистов «Слова», а саму газету читают и любят не только одесситы, но и далеко за пределами нашей области.

Национальный университет «Одесская юридическая академия» является активным участником проектов программы USAID «Новое правосудие».

Здесь же были торжественно вручены сертификаты участникам международной стажировки совместно с Университетом Вашингтона и Ли по курсу предотвращения и борьбы с коррупцией.

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В Одессе юристы отметили профессиональный праздник
В Одессе юристы отметили профессиональный праздник
В Одессе юристы отметили профессиональный праздник
В Одессе юристы отметили профессиональный праздник
В Одессе юристы отметили профессиональный праздник
В Одессе юристы отметили профессиональный праздник
В Одессе юристы отметили профессиональный праздник
В Одессе юристы отметили профессиональный праздник
В Одессе юристы отметили профессиональный праздник
В Одессе юристы отметили профессиональный праздник
В Одессе юристы отметили профессиональный праздник
В Одессе юристы отметили профессиональный праздник
В Одессе юристы отметили профессиональный праздник
В Одессе юристы отметили профессиональный праздник
В Одессе юристы отметили профессиональный праздник
В Одессе юристы отметили профессиональный праздник
В Одессе юристы отметили профессиональный праздник
В Одессе юристы отметили профессиональный праздник
В Одессе юристы отметили профессиональный праздник
В Одессе юристы отметили профессиональный праздник
В Одессе юристы отметили профессиональный праздник
В Одессе юристы отметили профессиональный праздник
В Одессе юристы отметили профессиональный праздник
В Одессе юристы отметили профессиональный праздник
В Одессе юристы отметили профессиональный праздник
В Одессе юристы отметили профессиональный праздник
В Одессе юристы отметили профессиональный праздник
В Одессе юристы отметили профессиональный праздник
В Одессе юристы отметили профессиональный праздник
В Одессе юристы отметили профессиональный праздник
В Одессе юристы отметили профессиональный праздник
В Одессе юристы отметили профессиональный праздник
В Одессе юристы отметили профессиональный праздник
В Одессе юристы отметили профессиональный праздник
В Одессе юристы отметили профессиональный праздник
В Одессе юристы отметили профессиональный праздник
В Одессе юристы отметили профессиональный праздник
В Одессе юристы отметили профессиональный праздник
В Одессе юристы отметили профессиональный праздник
В Одессе юристы отметили профессиональный праздник
В Одессе юристы отметили профессиональный праздник
В Одессе юристы отметили профессиональный праздник
В Одессе юристы отметили профессиональный праздник
В Одессе юристы отметили профессиональный праздник
В Одессе юристы отметили профессиональный праздник
В Одессе юристы отметили профессиональный праздник
В Одессе юристы отметили профессиональный праздник
В Одессе юристы отметили профессиональный праздник
В Одессе юристы отметили профессиональный праздник
В Одессе юристы отметили профессиональный праздник
В Одессе юристы отметили профессиональный праздник
В Одессе юристы отметили профессиональный праздник
В Одессе юристы отметили профессиональный праздник
В Одессе юристы отметили профессиональный праздник
В Одессе юристы отметили профессиональный праздник
В Одессе юристы отметили профессиональный праздник
В Одессе юристы отметили профессиональный праздник
В Одессе юристы отметили профессиональный праздник
В Одессе юристы отметили профессиональный праздник
В Одессе юристы отметили профессиональный праздник
В Одессе юристы отметили профессиональный праздник
В Одессе юристы отметили профессиональный праздник
В Одессе юристы отметили профессиональный праздник
В Одессе юристы отметили профессиональный праздник
В Одессе юристы отметили профессиональный праздник
В Одессе юристы отметили профессиональный праздник
В Одессе юристы отметили профессиональный праздник
В Одессе юристы отметили профессиональный праздник
В Одессе юристы отметили профессиональный праздник
В Одессе юристы отметили профессиональный праздник
В Одессе юристы отметили профессиональный праздник
В Одессе юристы отметили профессиональный праздник
В Одессе юристы отметили профессиональный праздник
В Одессе юристы отметили профессиональный праздник
В Одессе юристы отметили профессиональный праздник
В Одессе юристы отметили профессиональный праздник
В Одессе юристы отметили профессиональный праздник
В Одессе юристы отметили профессиональный праздник
В Одессе юристы отметили профессиональный праздник
В Одессе юристы отметили профессиональный праздник
В Одессе юристы отметили профессиональный праздник
В Одессе юристы отметили профессиональный праздник
В Одессе юристы отметили профессиональный праздник
В Одессе юристы отметили профессиональный праздник
В Одессе юристы отметили профессиональный праздник
В Одессе юристы отметили профессиональный праздник
В Одессе юристы отметили профессиональный праздник
В Одессе юристы отметили профессиональный праздник
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