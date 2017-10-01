Депутаты израильского парламента попросили лично премьера спасти дом Жаботинского в Одессе

Об этом сообщает ИА «Думская» со ссылкой на «Новости Израиля».

К премьеру обратились два депутата Кнессета – Ципи Ливни и Ксения Светлова, с просьбой «…принять меры к сохранению дома Владимира Жаботинского, который будучи одним из вождей сионизма, является частью истории как Израиля, так и Украины. Поэтому мы просим принять меры к тому, чтобы сохранить этот исторический памятник.»

Напомним, что дом, где проживал Владимир Жаботинский, расположенный по адресу улица Еврейская, 1, накануне едва не взлетел на воздух в результате взрыва газа. Только благодаря оперативности спасателей и газовиков трагедию удалось предотвратить.

При этом местные жители обоснованно подозревают преступный умысел. Ведь дом находится в так называемом «чайном квартале», который расположен по соседству с бывшей чаеразвесочной фабрикой, на месте которой планируют построить несколько высотных домов.