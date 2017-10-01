В спорткомплексе МГУ прошел открытый турнир по мини-футболу посвященный Дню юриста

Второй открытый ежегодный турнир по мини-футболу, посвященный Дню юриста, состоялся в минувшие выходные в спортивном комплексе Международного гуманитарного университета на 8-й станции Большого фонтана. В состязаниях приняли участие 16 команд из разных регионов Украины. Для участников турнира спорт – не профессия, но любимое дело, главное увлечение, страсть. Два дня игроки показывали на поле высокий уровень игры и демонстрировали недюжинное спортивное упорство. Каждая команда представляла свое ведомство – СБУ, полиция, прокуратура, адвокатура, пограничники, военная прокуратура, журналисты. Возрастных ограничений нет никаких. Но строгая мандатная комиссия проверяет принадлежность участников турнира к своему ведомству.
В организации турнира принимает участие ветеран футбольного движения Одессы, председатель Совета адвокатов Одесской области Иосиф Бронз.
Футболу мэтр адвокатуры предан с детства, выходил на поле почти до пятидесяти лет. А теперь помогает молодым, болеет и поддерживает свою команду.
В этом году лавры победителей получили одесситы. В результате упорной борьбы победу одержала команда пограничников. Второе место досталось доблестным полицейским. Третье место завоевала команда военных прокуроров. Победители прошлого года – команда СБУ в этот раз оказалась на четвертом месте.
По мнению судьи соревнований Александра Никипелова, уровень турнира в этом году значительно вырос.
Победителей и призеров ждали Кубки, грамоты и медали. Также награды от Федерации футбола Украины получили: лучший нападающий, лучший защитник, лучший бомбардир, лучший вратарь турнира.
Отметим, футбольный турнир проходил при поддержке народного депутата Украины, президента МГУ и Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергея Кивалова.
На соревнованиях также присутствовал глава аппарата президента НУ «ОЮА» Валентин Федоров. Он поздравил всех участников турнира с Днем юриста, но в разговоре не смог не выразить свою обеспокоенность происходящими в стране процессами.
И, как сегодня победили лучшие из лучших, так и юристы сделают все для того, чтобы те изменения, которые мы ждем, были лучшими, а не те, что сегодня нам пытаются навязать.
Напомним, что в настоящее время Сергей Кивалов разрабатывает альтернативный проект закона «О юридическом образовании».