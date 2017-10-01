В спорткомплексе МГУ прошел открытый турнир по мини-футболу посвященный Дню юриста

Второй открытый ежегодный турнир по мини-футболу, посвященный Дню юриста, состоялся в минувшие выходные в спортивном комплексе Международного гуманитарного университета на 8-й станции Большого фонтана. В состязаниях приняли участие 16 команд из разных регионов Украины. Для участников турнира спорт – не профессия, но любимое дело, главное увлечение, страсть. Два дня игроки показывали на поле высокий уровень игры и демонстрировали недюжинное спортивное упорство. Каждая команда представляла свое ведомство – СБУ, полиция, прокуратура, адвокатура, пограничники, военная прокуратура, журналисты. Возрастных ограничений нет никаких. Но строгая мандатная комиссия проверяет принадлежность участников турнира к своему ведомству.

В организации турнира принимает участие ветеран футбольного движения Одессы, председатель Совета адвокатов Одесской области Иосиф Бронз.

Футболу мэтр адвокатуры предан с детства, выходил на поле почти до пятидесяти лет. А теперь помогает молодым, болеет и поддерживает свою команду.

Я люблю этот вид спорта. Он – часть моей жизни. У нас, адвокатов, неплохая команда, В прошлом году нашим игрокам удалось выйти в финал и заняв второе место и уступив команде СБУ. В этот раз играли неплохо, однако из подгруппы не удалось пробиться. Но мы придерживаемся олимпийского принципа: «Главное – не победа, главное – участие».

— заметил Иосиф Львович.

В этом году лавры победителей получили одесситы. В результате упорной борьбы победу одержала команда пограничников. Второе место досталось доблестным полицейским. Третье место завоевала команда военных прокуроров. Победители прошлого года – команда СБУ в этот раз оказалась на четвертом месте.

По мнению судьи соревнований Александра Никипелова, уровень турнира в этом году значительно вырос.

Победителей и призеров ждали Кубки, грамоты и медали. Также награды от Федерации футбола Украины получили: лучший нападающий, лучший защитник, лучший бомбардир, лучший вратарь турнира.

Отметим, футбольный турнир проходил при поддержке народного депутата Украины, президента МГУ и Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергея Кивалова.

На соревнованиях также присутствовал глава аппарата президента НУ «ОЮА» Валентин Федоров. Он поздравил всех участников турнира с Днем юриста, но в разговоре не смог не выразить свою обеспокоенность происходящими в стране процессами.

Сегодняшний турнир, как и целый цикл других мероприятий, представленных на этой неделе в Международном гуманитарном университете и в Национальном университете, направлен на то, чтобы подчеркнуть значимость и массовость юридической профессии. Но в силу тех обстоятельств, которые сегодня происходят, за то, чтобы носить высокое звание юриста, придется побороться. Вся юридическая общественность выступает против законопроекта по юридическому образованию, недавно внесенного в Верховную Раду. С острой критикой предложенной концепции выступил и народный депутат Украины Сергей Кивалов. Имея опыт представления нашего государства в Венецианской комиссии, Парламентской ассамблее Совета Европы, он понимает, какие мировые разработки и изменения требуется внести в этот закон. Опыт управления лучшими юридическими вузами, а в этом году НУ «ОЮА» порадовал лучшим набором среди всех юридических вузов Украины, позволяет ему четко представлять концепцию тех реформ, в которых нуждается наше государство. Я уверен, что реформы, которые будут внедрены, сделают реально наше государство сильней и благополучней. Юридическая профессия сегодня является той основой в государстве, которая не дает окончательно погрузиться в хаос.

И, как сегодня победили лучшие из лучших, так и юристы сделают все для того, чтобы те изменения, которые мы ждем, были лучшими, а не те, что сегодня нам пытаются навязать.

подчеркнул Валентин Федоров

.

Напомним, что в настоящее время Сергей Кивалов разрабатывает альтернативный проект закона «О юридическом образовании».