Сергей Кивалов прокомментировал вступившую в силу пенсионную реформу

Сегодня вступила в силу пенсионная реформа, которая предусматривает повышение необходимого страхового стажа для выхода на пенсию граждан страны. Данный закон был принят Верховной Радой 3 октября.

— С точки зрения власти, это, пожалуй, очередная 147 (после образовательной и судебной) «успешная» реформа. Но так ли это?

Сегодня темпы роста экономики Украины скатились до отрицательных показателей, ниже, чем у самых малоразвитых государств континента. Кроме того, запущены механизмы ее дальнейшего падения и утилизации оставшегося трудового и интеллектуального ресурса Украины экономиками других стран. По подсчетам «Украинского института будущего», в Украине, без учета неконтролируемых территорий, осталось 36 млн человек, а через 30 лет останется 20 миллионов, 13 из которых – будут пенсионеры.

Реальные зарплаты продолжат падение, но вместе с ними будут падать реальные отчисления в Пенсионный фонд. Даже при африканских размерах реальных пенсий, поддерживаемых «реформаторами» после 2013 года, дефицит Пенсионного фонда уже достиг 145 000 000 000 гривен и будет расти непрерывно. Покрывать его, не запуская гиперинфляции и, де-факто, перевода розничной торговли продуктами питания и оплаты «коммуналки» на евро и доллары США – становится все менее возможно. Тем более, когда «печатный станок» Нацбанка итак перегружен обслуживанием «хотелок» новых олигархов, влияющих на парламентское большинство в целях «освоение» бюджета.

Из сложившейся ситуации нынешняя власть видит только один выход: сделать так, чтобы абсолютное большинство украинцев просто не доживали до пенсии. Продолжительность жизни украинцев итак падает – но, видимо, падает недостаточно, чтобы «реформаторы» могли «свести дебит с кредитом» в Пенсионном фонде.

Поэтому суть реформы – отодвинуть во времени для украинцев среднего, молодого возраста, детей и еще не родившихся расчетный срок выхода на пенсию после среднестатистической даты смерти. Чтобы, таким образом, большинство из сограждан умирали, не дожив до пенсии. А те, кто дожил – в большинстве получали настолько мизерную ежемесячную пенсию, чтобы ее хватало на день-два, и Пенсионный фонд она не особо отягощала.

Собственно, этому и посвящен почти весь законопроект.

Основным параметром начисления пенсии станет не достижение пожилого возраста, а накопление страхового стажа, который планируют довести, с 15 до 35 лет официальной занятости. Для выходящих на пенсию, начиная с января следующего 2018 года, он сразу составит 25 лет, каждый последующий год будет увеличиваться на год, и с января 2028 года – достигнет 35 лет.

Расчет, видимо, на то, что мало кто такой стаж накопит. А те, кому и удастся накопить – смогут это сделать, согласившись на получение минимальной «белой» заработной платы, пенсия с которой будет насчитана нищенская.

К сожалению, расчет точный. Расчетный период 1990-ых — тотальная безработица, труд без оформления, 2000-ых – зарплаты «в конвертах», без оформления. Расчетный период с 2013 года – растущее «заробитчанство» за рубежом, без уплаты социальных взносов. Для тех, кому не удалось выехать, даже в столице конкурентной «белой» зарплатой квалифицированного специалиста считается 5000 грн. в месяц при полной занятости. Ровно столько же придется выложить за коммуналку за тот же месяц. А значит, граждан принуждают или просить зарплату «в конверте», оставаясь без легального трудоустройства и пенсионного, «страхового» стажа, или просить доплату в конверте к официальной минимальной зарплате, которая даст только копеечную пенсию (согласно реформе – 35% и меньше от получаемой зарплаты). Третий вариант, который предлагается украинцам - умирать от голода или холода уже сейчас, задолго до выхода на пенсию.

Издевательские нормы назначения пенсий по трудовому стажу введены для инвалидов 1 группы и слепых. Для получения пенсии, им придется отработать 20 лет вместо 10.

Возможность досрочного выхода на скромную пенсию государственных служащих, ученых, сотрудников органов местного самоуправления и других, по выслуге лет – уходит в прошлое. Больше нет льготного трудового стажа для чернобыльцев, учителей, врачей и других «бюджетников», химиков, шахтеров, металлургов и других работников с тяжелыми условиями труда. Все это реформой отменяется. «Старые правила» временно оставили для военнослужащих и правоохранителей. При нынешнем руководстве, вряд ли надолго. Ведь в следующем году тоже надо будет что-нибудь реформировать.

Вместо этого вводится возможность докупки самими пенсионерами нескольких лет пенсионного стажа «за живые деньги» (17 тысяч гривен за год), которые «вернут потом», «сколько смогут» и элементы накопительной пенсионной системы, когда пенсионные отчисления работников будут кем-то и куда-то инвестироваться. Инвестироваться, видимо, то ли на «оживленном» и «растущем» фондовом рынке Украины, то ли в сельскохозяйственном производстве, где, как мы читаем в СМИ, «царит законность и порядок» руками невидимых для правоохранителей суровых хлопцев в камуфляже и балаклавах. Эти нормы так же содержательны, как реклама «МММ» с Леней Горбунковым: «Я не халявщик, я партнер» и так же основательно финансово-экономически обоснованы, как памятный одесситам слоган: «Я лучше пойду в Элайс».

Индексация пенсий в ближайшие годы – только решением Верховной Рады, что уже стало практикой.

Много места в законопроекте отведено запутанным схемам исчисления страхового стажа за предшествующие годы, когда студентам и матерям в декрете, попавшим на «с потолка» определенный год, страховой стаж засчитывается, не попавшим – не засчитывается.

Ну а пенсионный возраст, который теперь уже вообще ничего не значит – остается прежним. Об этом радостно трубят записные «лидеры общественного мнения» и «ударники» оруэлловских СМИ. Расчет на то, что, получив не в лоб, а по лбу – люди не поймут разницы.

А «для перестраховки», горькую пилюлю «пенсионной эвтаназии» решили подсластить. Метод проверенный – кинуть нищающим пенсионерам «с барского плеча» «пару копеек». И условия подготовили. Ведь все время после известных событий 2013-2014 годов цены и тарифы росли, а пенсии – практически нет. Реальная (а не подтасованная услужливыми социологами) инфляция составила, по разным группам товаров и услуг, от 200 до 1000%. В среднем, покупательная способность пенсий упала в 5 раз. Конечно, увеличивать пенсии в 5 раз нынешнее властное большинство не собирается. К пенсии добавят от 200 – до 700 гривен на человека. Но – только в нагрузку к перечисленному выше кошмару. Иначе – ни копейки. По принципу: «а не будут брать – отключим газ».

Проект реформы поддерживали Международный валютный фонд и Всемирный банк. Против реформы выступили только Федерация профсоюзов Украины, ослабленная недавним сожжением ее учреждений, и наша депутатская фракция. Своих голосов за «похоронную», то есть, пенсионную, реформу – мы не дали.

Пусть повысят, наконец, насколько не жалко, пенсии – которые бессовестно не пересчитывали с 2013 года, после 500%-ной инфляции. А вот хоронить наш народ – не надо. Нужно выживать и приступать к восстановлению нормальной жизни. И на этой основе проводить человеческую пенсионную реформу – а не ту, что приняли 3 октября.

Все хорошее данной реформы можно, пожалуй, охарактеризовать так: вчера оставалось 10 лет до пенсии, а сегодня 15. А вы говорите – нельзя вернуть молодость!