В рамках городской программы «Безопасный город Одесса» до конца 2017 года установят новую систему видеонаблюдения

В рамках городской программы «Безопасный город Одесса» до конца 2017 года запланировано установить интегрированную систему видеонаблюдения.

Об этом в ходе заседания бюджетной комиссии сообщил директор департамента муниципальной безопасности Виктор Кузнецов.

На внедрение интегрированной системы видеонаблюдения в программе заложено 30 миллионов гривен. Кузнецов рассказал, что для изучения вопроса он ездил в города, где установлена лучшая система видеонаблюдения: Киев, Львов, Мариуполь, и изучил опыт коллег для дальнейшего внедрения в Одессе.

В настоящее время проводятся тендерные процедуры. Завершение тендера и подписание договоров запланировано на конец октября–начало ноября. Технические требования к проекту предусматривают разработку единого комплекса, включающего центр обработки данных, систему оптико–волоконных линий связи. В рамках проекта предлагается установка 450-480 камер с функциями аналитики, которые смогут читать номера автомобилей, сверять их с базами, считывать лица. Основной пульт планируется установить на базе КП «СМЭП». При этом будут удаленные пользователи с доступом в систему: полиция, патрульная полиция и СБУ.

В общем, по словам чиновника, планируется установка современной системы видеонаблюдения, к которой можно будет подключить уже действующие видеокамеры.

«То, что есть сейчас в городе, не могу назвать системой видеонаблюдения. Есть целый ряд камер, и есть пользователи. Есть «СМЭП», который пользуется рядом камер для мониторинга работы светофорных объектов, есть полицейские камеры, но системы нет», — сказал Виктор Кузнецов.