Президент Института международного образования Алан Гудман впервые в Одессе

Состоялось событие, которое можно смело обозначить, как историческое: Национальный университет «Одесская юридическая академия» посетил Алан Гудман.

Алан Гудман является шестым президентом Института международного образования, ведущей некоммерческой организации в области международного образовательного обмена и обучения развитию. Институт проводит исследования в области международной академической мобильности и администрирует программу Фулбрайта, спонсируемую Государственным департаментом Соединенных Штатов, а также более 200 других корпоративных, правительственных и частных программ. Крупнейшая из финансируемых правительством США международных обменных программ в области образования, Программа Фулбрайта создавалась с целью улучшить взаимопонимание между народом Соединенных Штатов и народами других стран. Стремясь к достижению этой цели, Программа Фулбрайта предоставила более чем 300 тысячам своих участников, выбранных благодаря их научному потенциалу и лидерским качествам, возможность познакомиться с работой политических, экономических и культурных организаций других стран, обменяться идеями и положить начало совместным проектам на общее благо народов мира. Ежегодно Программа Фулбрайта присуждает около 800 грантов учёным, приезжающим в США из других стран. В настоящее время Программа Фулбрайта действует в 155 странах мира.

Основной источник финансирования Программы Фулбрайта — ежегодные ассигнования, выделяемые Конгрессом США Государственному Департаменту. Правительства стран, участвующих в программе, принимающие университеты зарубежных стран и Соединённых Штатов также вносят финансовый вклад в проведение программы, либо принимая на себя часть расходов, либо опосредованно — в виде прибавок к жалованью лектора, освобождения от платы за обучение или предоставления университетского жилья.

Программа стимулирует «перекрёстное» образование, в частности американских студентов за рубежом, а зарубежных — в США. Программа Фулбрайта является одной из самых престижных наградных программ в мире среди подобных, она работает более чем в 155 странах, в 50-ти из которых функционируют специальные комиссии, руководящие программой, там же где их нет, её курирует Отдел информации и культуры посольства США. 43 выпускника программы Фулбрайта получили Нобелевские премии (в том числе двое в 2010 году — Питер Даймонд и Эйити Нэгиси), 28 — гранты фонда Макартуров и 78 стали лауреатами Пулитцеровской премии.

Доктор Гудман был исполнительным деканом школы иностранной службы и профессором университета Джорджтаун. Он является автором книг по международному праву, изданных издательствами Гарвардского, Принстонского и Йельского университетов. Он был первым американским профессором на лекциях в Пекине по иностранным делам, а также участвовал в создании первой академической программы обмена между США и Московской дипломатической академией и разработал программу дипломатической подготовки Министерства иностранных дел Вьетнама. Доктор Гудман работал консультантом Фонда Форда, Национального фонда стипендий Вудро Вильсона, Информационного агентства Соединенных Штатов. Он является членом Совета по международным отношениям, одним из основателей Всемирного инновационного саммита по образованию, сопредседателем Комитета по рассмотрению грантов Фонда партнеров и членом группы экспертов по стипендии Джефферсона. Выступает в Совете по аккредитации высшего образования и Попечительском совете Фонда «Образование прежде всего».

В результате встречи Алана Гудмана с президентом Национального университета «Одесская юридическая академия» были достигнуты договоренности о подписании меморандума о сотрудничестве. Каким образом этот меморандум будет работать и каковы дальнейшие пути и методы сотрудничества НУ «ОЮА» с Фондом?

Доктор Аллан был поражен тем, что президент Одесской Юракадемии Сергей Кивалов принимает участие в деятельности американских программ, он был на инаугурации Дональда Трампа, на 60-м молитвенном завтраке у Президента Обамы. Мистер Гудман считает, что подписание меморандума будет очень полезным для университета и даст новые возможности для реализации еще большего количества совместных программ в сфере образования. Доктор Аллан пообещал также, что в следующий приезд в Одессу возьмет с собой супругу, которая с удовольствием прочтет курс лекций по нотариату для студентов Одесской Юракадемии.

В НУ «ОЮА» Алан Гудман также встретился со своими коллегами из-за рубежа. Адвокат и медиатор Дэвид Кук в рамках инновационного образовательного проекта «Школа права США» сейчас читает авторский курс лекций для студентов Юракадемии. Это уже второй его визит в одесский вуз. Д. Кук работает в юридической фирме, общий стаж его работы 40 лет и ему есть чем поделиться со студентами. Американский юрист отметил, что студенты нашего вуза обладают превосходным знанием языка, с интересом воспринимают его лекции и очень заинтересованы в тематике этих лекций.

Отметим, что студенты Юракадемии, кроме отечественного законодательства, также изучают законодательную базу других стран. Вуз регулярно посещают гостевые лекторы. С первого курса студенты сами выбирают, на каком языке они хотят слушать лекции – английский, немецкий, французский. Такой подход к организации учебного процесса является уникальным для стран всего постсоветского пространства.

Настоящий юрист должен хорошо знать законодательство не только своей страны. Вот не случайно у нас уже 15 лет действует американская школа права. Не случайно, что наши студенты сегодня слушают лекции на английском языке, потому что они владеют и знают хорошо английский язык, в частности. И я рад, что спустя 15 лет эта программа сегодня успешно работает. Благодаря этому сегодня многие выпускники нашего университета являются действующими адвокатами в США, странах Европы и достойно представляют нашу страну и наш город,

- рассказал президент НУ «ОЮА» Сергей Кивалов.