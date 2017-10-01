Знаменитый «Зеленый театр» закончил последний сезон?

Нынешний сезон одесского «Зеленого театра» может стать последним. Об этом рассказал автор проекта Егор Гребенников.

По его словам, «…15 октября завершается договор аренды между коллективом театра и собственником площадки, где он расположен. И они настаивают на многократном увеличении арендной платы! Мы считаем, что в "Зеленом театре" не следует увеличивать количество коммерческих событий и торговых точек. Мы не готовы снижать планку культурного уровня и менять формат! А это значит, что мы и собственники не сможем договориться. Поэтому на всякий случай предлагаем относиться к прошедшему сезону, как к последнему!»

Напомним, что «Зеленый театр» в парке Шевченко открылся еще в 1936 году. Но уже в 90-е гг. прекратил работу, а к началу нового тысячелетия оказался фактически разрушен. «Зеленый театр» был восстановлен в 2015 году и с тех пор провел более семисот различных мероприятий.

Отметим, что многие одесситы связывают резко возросшие «аппетиты» владельцев стремлением создать условия для того, чтобы построить на этом месте «Высотку». Соответствующий проект уже однажды пытались «продавить» через горсовет.