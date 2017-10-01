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  • Дата: Сегодня, 14:16
Сегодня, 14:16

Дети рисуют мир!

Категория: Первая полоса / Новости


Дети рисуют мир!

Шестнадцатого октября, в Малиновском районе, в парке им. Горького отмечался День защитника Украины. В рамках празднования, при поддержке Украинской морской партией Сергея Кивалова и при участии Молодежной платформы «Будущее» был проведен конкурс детского рисунка «Дети рисуют мир».

Дети рисуют мир!

 

В конкурсе принимали участие ученики 3-5 классов школ Малиновского района и все желающие, присоединившиеся к нему непосредственно во время проведения. Причем, изначально заявленный возраст участников был сильно откорректирован самими же участниками, прибежавшими на звуки веселой, заводной музыки, самым младшим из которых не было еще и полутора лет.

Разные дети, разных возрастов с большим воодушевлением и вдохновением рисовали цветными мелками все, что было важно для них, для их детского Мира: цветы, солнце, себя с шариками, птиц, сердца, раскрашенные в цвет нашего Флага, всю свою прекрасную мирную жизнь, отраженную в чистых детских душах. Сорок минут творчества, сорок минут искренних улыбок на лицах зрителей, болеющих за художников, сорок  минут работы конкурсной комиссии, которой на самом деле предстояла нелегкая задача определить лучших, а это непросто, ибо все дети, конечно же, очень талантливы.

Дети рисуют мир!

 

Как определить, чей Мир лучше, если любой мир прекрасен уже сам по себе?  И все же, по истечении конкурсного времени и замечательного игрового и танцевального шоу с пиратской командой с попугаем, продолжившего праздник, победители были названы. Им, замечательным художникам и просто очень счастливым детям, растущим под мирным, тихим, лазурным, высоким и солнечным одесским небом, были вручены памятные дипломы и подарки в виде билетов в зоопарк, био-парк и дельфинарий.

Дети рисуют мир!

 

По словам главы Молодежной платформы «Будущее» и одного из инициаторов проведения праздника Владимира Сивака,

…дети сами нам показывают тем, что они рисуют и говорят, что нам должно делать, — что пора прийти к миру и браться за его восстановление. Мир — это то, чего и ожидает, и требует наша страна, это то, без чего мы не можем развиваться как по-настоящему европейское государство.

Дети рисуют мир!

 

О поддержке в организации праздника говорит Владимир Корниенко, председатель районной Малиновской организации Украинской морской партии:

Когда Молодежная платформа "Будущее" выразила свое желание подарить детям праздник — наша политическая сила  не могла оставаться в стороне, и мы, конечно же, подключились к организации праздника. Это действительно важно для нас, потому что в такое сложное для Украины время нужно говорить не только о чем-то плохом, о чем неизбежно говорить приходится — о войне, а нужно, наконец-то, говорить о мире. Чем больше мы будем говорить о мире и действовать в этом направлении — тем быстрее, хочется верить, мир наступит на всей украинской земле и страна вернется к нормальной, созидательной жизни.

Дети рисуют мир!

Нужно сказать, что слова депутата о созидании — это слова, однозначно подкрепленные делом. Об этом знают не понаслышке жители Малиновского, Киевского, Приморского районов, где усилиями и по инициативе депутатов и активистов Украинской морской партии Сергея Кивалова был реализован ряд социальных программ, построены спортивные площадки и стадионы, созданы парковые зоны, заменены старые окна в парадных, лифты, отремонтированы крыши и тротуары, установлены теплосчетчики и оказана помощь в создании более 500 ОСМД. Вместо старых огромных выбоин в межквартальных проездах наконец лег новенький асфальт, а на улицах было обновлено дорожное покрытие, - «одесская партия обязана заботиться об одесситах». И это тот наглядный пример, когда дела Украинской морской партии видны и ощутимы не только во время  предвыборной компании, а осуществляются планомерно, изо дня в день.

Дети рисуют мир!

 

…А праздник продолжился и после награждения победителей. Звучала музыка, и малыши, подоспевшие позже, чертили мелом в пухлых ручонках что-то прекрасное свое, сопя и, то и дело, падая на коленки; вокруг большого желто-голубого сердца водили хороводы, звучала русская и украинская, армянская  и арабская речь, и всем у этого сердца хватало места…

Галерея

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Дети рисуют мир!
Дети рисуют мир!
Дети рисуют мир!
Дети рисуют мир!
Дети рисуют мир!
Дети рисуют мир!
Дети рисуют мир!
Дети рисуют мир!
Дети рисуют мир!
Дети рисуют мир!
Дети рисуют мир!
Дети рисуют мир!
Дети рисуют мир!
Дети рисуют мир!
Дети рисуют мир!
Дети рисуют мир!
Дети рисуют мир!
Дети рисуют мир!
Дети рисуют мир!
Дети рисуют мир!
Дети рисуют мир!
Дети рисуют мир!
Дети рисуют мир!
Дети рисуют мир!
Дети рисуют мир!
Дети рисуют мир!
Дети рисуют мир!
Дети рисуют мир!
Дети рисуют мир!
Дети рисуют мир!
Дети рисуют мир!
Дети рисуют мир!
Дети рисуют мир!
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