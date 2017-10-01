Шестнадцатого октября, в Малиновском районе, в парке им. Горького отмечался День защитника Украины. В рамках празднования, при поддержке Украинской морской партией Сергея Кивалова и при участии Молодежной платформы «Будущее» был проведен конкурс детского рисунка «Дети рисуют мир».

В конкурсе принимали участие ученики 3-5 классов школ Малиновского района и все желающие, присоединившиеся к нему непосредственно во время проведения. Причем, изначально заявленный возраст участников был сильно откорректирован самими же участниками, прибежавшими на звуки веселой, заводной музыки, самым младшим из которых не было еще и полутора лет.

Разные дети, разных возрастов с большим воодушевлением и вдохновением рисовали цветными мелками все, что было важно для них, для их детского Мира: цветы, солнце, себя с шариками, птиц, сердца, раскрашенные в цвет нашего Флага, всю свою прекрасную мирную жизнь, отраженную в чистых детских душах. Сорок минут творчества, сорок минут искренних улыбок на лицах зрителей, болеющих за художников, сорок минут работы конкурсной комиссии, которой на самом деле предстояла нелегкая задача определить лучших, а это непросто, ибо все дети, конечно же, очень талантливы.

Как определить, чей Мир лучше, если любой мир прекрасен уже сам по себе? И все же, по истечении конкурсного времени и замечательного игрового и танцевального шоу с пиратской командой с попугаем, продолжившего праздник, победители были названы. Им, замечательным художникам и просто очень счастливым детям, растущим под мирным, тихим, лазурным, высоким и солнечным одесским небом, были вручены памятные дипломы и подарки в виде билетов в зоопарк, био-парк и дельфинарий.

По словам главы Молодежной платформы «Будущее» и одного из инициаторов проведения праздника Владимира Сивака,

…дети сами нам показывают тем, что они рисуют и говорят, что нам должно делать, — что пора прийти к миру и браться за его восстановление. Мир — это то, чего и ожидает, и требует наша страна, это то, без чего мы не можем развиваться как по-настоящему европейское государство.

О поддержке в организации праздника говорит Владимир Корниенко, председатель районной Малиновской организации Украинской морской партии:

Когда Молодежная платформа "Будущее" выразила свое желание подарить детям праздник — наша политическая сила не могла оставаться в стороне, и мы, конечно же, подключились к организации праздника. Это действительно важно для нас, потому что в такое сложное для Украины время нужно говорить не только о чем-то плохом, о чем неизбежно говорить приходится — о войне, а нужно, наконец-то, говорить о мире. Чем больше мы будем говорить о мире и действовать в этом направлении — тем быстрее, хочется верить, мир наступит на всей украинской земле и страна вернется к нормальной, созидательной жизни.

Нужно сказать, что слова депутата о созидании — это слова, однозначно подкрепленные делом. Об этом знают не понаслышке жители Малиновского, Киевского, Приморского районов, где усилиями и по инициативе депутатов и активистов Украинской морской партии Сергея Кивалова был реализован ряд социальных программ, построены спортивные площадки и стадионы, созданы парковые зоны, заменены старые окна в парадных, лифты, отремонтированы крыши и тротуары, установлены теплосчетчики и оказана помощь в создании более 500 ОСМД. Вместо старых огромных выбоин в межквартальных проездах наконец лег новенький асфальт, а на улицах было обновлено дорожное покрытие, - «одесская партия обязана заботиться об одесситах». И это тот наглядный пример, когда дела Украинской морской партии видны и ощутимы не только во время предвыборной компании, а осуществляются планомерно, изо дня в день.

…А праздник продолжился и после награждения победителей. Звучала музыка, и малыши, подоспевшие позже, чертили мелом в пухлых ручонках что-то прекрасное свое, сопя и, то и дело, падая на коленки; вокруг большого желто-голубого сердца водили хороводы, звучала русская и украинская, армянская и арабская речь, и всем у этого сердца хватало места…