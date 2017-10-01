Парк, выросший вместе с нами

Идеальное место, чтобы погулять с ребенком любого возраста – это, конечно, парк культуры и отдыха имени Максима Горького. Это один из самых молодых и небольших одесских парков, он официально открыт в 1973 году.

В парке есть множество мест, где можно перекусить, пока ребенок играет на площадке или занимается футболом: кофе-машины, будки с мороженым, хот-догами, шаурмой, закусками, сладкой ватой.

Для детей в этом парке – просто рай, большего собрания самых разнообразных развлечений, площадок, аттракционов сложно найти.