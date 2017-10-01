Ремонт теплотрассы на улице Пастера завершается

На улице Пастера продолжают ремонтировать теплотрассу. Как сообщают в департаменте информации горсовета, ремонт этой теплотрассы и других теплосетей в Одессе обещают завершить полностью к концу октября.

Предыдущий участок, от улицы Преображенской до Ольгиевской, уже полностью отремонтирован и заасфальтирован. Сейчас работы ведутся далее – до самого конца улицы. Начиная с переулка Сеченова трубы уже заменены, и некоторые участки уже начали зарывать. Для удобства пешеходов установили небольшой мостик, по которому можно перейти через дорогу, минуя яму.