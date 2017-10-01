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  • Просмотров: 52
  • Дата: Сегодня, 15:49
Сегодня, 15:49

Ремонт теплотрассы на улице Пастера завершается

Категория: Первая полоса / Новости


Ремонт теплотрассы на улице Пастера завершается

На улице Пастера продолжают ремонтировать теплотрассу. Как сообщают в департаменте информации горсовета, ремонт этой теплотрассы и других теплосетей в Одессе обещают завершить полностью к концу октября.

Предыдущий участок, от улицы Преображенской до Ольгиевской, уже полностью отремонтирован и заасфальтирован. Сейчас работы ведутся далее – до самого конца улицы. Начиная с переулка Сеченова трубы уже заменены, и некоторые участки уже начали зарывать. Для удобства пешеходов установили небольшой мостик, по которому можно перейти через дорогу, минуя яму.

Галерея

prev

Ремонт теплотрассы на улице Пастера завершается
Ремонт теплотрассы на улице Пастера завершается
Ремонт теплотрассы на улице Пастера завершается
Ремонт теплотрассы на улице Пастера завершается
Ремонт теплотрассы на улице Пастера завершается
Ремонт теплотрассы на улице Пастера завершается
Ремонт теплотрассы на улице Пастера завершается
Ремонт теплотрассы на улице Пастера завершается
Ремонт теплотрассы на улице Пастера завершается
Ремонт теплотрассы на улице Пастера завершается
Ремонт теплотрассы на улице Пастера завершается
Ремонт теплотрассы на улице Пастера завершается
Ремонт теплотрассы на улице Пастера завершается
Ремонт теплотрассы на улице Пастера завершается
Ремонт теплотрассы на улице Пастера завершается
Ремонт теплотрассы на улице Пастера завершается
Ремонт теплотрассы на улице Пастера завершается
Ремонт теплотрассы на улице Пастера завершается
Ремонт теплотрассы на улице Пастера завершается
Ремонт теплотрассы на улице Пастера завершается
Ремонт теплотрассы на улице Пастера завершается
Ремонт теплотрассы на улице Пастера завершается
Ремонт теплотрассы на улице Пастера завершается
Ремонт теплотрассы на улице Пастера завершается
Ремонт теплотрассы на улице Пастера завершается
Ремонт теплотрассы на улице Пастера завершается
Ремонт теплотрассы на улице Пастера завершается
Ремонт теплотрассы на улице Пастера завершается
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