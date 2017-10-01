Принятая Парламентом медицинская реформа покончила с системой скорой помощи в стране

Такой вывод сделала известный украинский медик, руководитель профильного парламентского комитета Ольга Богомолец. Как она рассказала в эфире телеканала «Интер», согласно принятой реформе в экипаже «скорой помощи» не будет врача.

В результате "Скорая помощь" превращается в, своего рода, медицинское такси, которое должно только доставить человека в медицинское учреждение.

При этом, по ее словам, в настоящее время экипажи скорой помощи госпитализируют не более 10-20% от вызовов. В остальных случаях врачи «неотложки» оказывают помощь на месте.

В результате теперь больных в любом случае будут доставлять в больницы, где им придется часами ждать элементарной проверки давления или электрокардиограммы. А потом, в любое время суток, самостоятельно добираться домой.

По мнению Ольги Богомолец, приняв данный закон, парламент по сути, уничтожил сам институт «Скорой медицинской помощи», который успешно действовал на территории Украины более ста лет!

Негативный вердикт антинародной медицинской реформе, предусматривающей полное уничтожение бесплатной медицины и противоречащей Конституции Украины, вынес в своей статье «Не надо медицинский геноцид называть реформой» народный депутат Украины Сергей Кивалов.