Ректоры вузов Одесского региона обсудили проблемы высшего образования

21 октября в Национальном университете «Одесская юридическая академия» состоялось очередное заседание Совета ректоров вузов Одесского региона.

Главным вопросом повестки дня нынешнего заседания стало, безусловно, обсуждение законопроекта о реформе высшего юридического образования.

Напомним, ранее в парламенте был зарегистрирован законопроект о реформе юробразования № 7147, который вызвал острую критику юридического сообщества из-за ряда спорных положений.

Затем народные депутаты Сергей Кивалов, Виталий Курило и Александр Спиваковский зарегистрировали в Верховной Раде альтернативный законопроект «О юридическом образовании и юридической профессии» (№ 7147-1).

Альтернативный законопроект определяет не 4 юридические профессии (судья, адвокат, прокурор, нотариус) и профессиональную деятельность в сфере права, как это предусмотрено проектом № 7147, а разделяет юридическую деятельность на регулируемую и нерегулируемую, что обуславливает разный порядок допуска к ней.

Законопроект, который внесла группа народных депутатов во главе с заместителем председателя Верховной Рады Сыроед - редкий пример того, как прогрессивную идею реформирования системы подготовки правоведов могут довести до абсурда невежество и жажда наживы. По мнению авторов законопроекта, в Украине право на существование имеют 4 юридические профессии. Это – судья, адвокат, нотариус и прокурор. И это Все. Сегодня, чтобы стать судьей или адвокатом, надо пройти серьезное испытание, сдать многоступенчатые экзамены, практические задания.

В новом законопроекте предлагается всем сдавать «единый квалификационный экзамен». И нет ответа на главный вопрос: как манипуляции с экзаменами и тестами повлияют на качество работы юристов в дальнейшем? Отвечу сразу: никак.

Ведь в пояснительной записке к законопроекту указано:

«Метою законопроекту є розвиток правничої освіти, спрямований на підготовку правника відповідно до його фундаментальної ролі

— утверджувати верховенство права через захист прав і свобод людини. — утвердження розуміння фаху правника як професії, спрямованої на захист прав і свобод людини».

А из текста документа даже близко ничего такого не следует! Все это – обман и фикция.

Настоящая цель законопроекта – ограничить доступ к профессии, пропустив только «своих», - заявил президент НУ «ОЮА» Сергей Кивалов.

На совете ректоров было принято решение, что в течение недели все члены совета ректоров ознакомятся с обоими законопроектами, вынесут заключительное решение и направят его в Комитет Верховной Рады по вопросам науки и образования.

Одесские высшие учебные заведения сталкиваются и с многими другими проблемами. Такими, к примеру, являются объем государственного заказа и вопрос финансирования общежитий. Так, по словам председателя Совета ректоров, ректора Экологического университета Сергея Степаненко, в Одесском регионе спрос на бакалаврат за последние годы сократился более чем на 40%.

По данным управления статистики, в университетах 3-4 уровня аккредитации за последние несколько лет количество студентов уменьшилось на 11 тысяч. Это число можно сравнить с исчезновением целого ВУЗа,

— отметил Сергей Степаненко.

С момента введения в позапрошлом году новой системы осуществления государственного заказа, ВУЗам региона стало сложно конкурировать с учебными заведения других областей. Такая тенденция напрямую связана с результатами внешнего независимого тестирования. Как отметил Сергей Степаненко, одесситы оказались неконкурентоспособны в сдаче ВНО. В прошлом году из 16-ти тысяч тех, кто зарегистрировался на независимое оценивание, в ВУЗы поступило около половины.

Есть уровень высшего учебного заведения, и он не может быть привязан к уровню средней школы области. Как мы можем конкурировать с высшими учебными заведениями, например, Львова, если у нас такие результаты ВНО? Мы с 2015 года поднимаем этот вопрос, и начальные шаги уже есть – Одесса поднялась в рейтинге,

— сказал председатель Совета ректоров.

Следующая проблема – это содержание общежитий одесских ВУЗов. Как отметили ректоры, государство не оплачивает их содержание. Общежития существуют фактически за счет собственных поступлений в виде платы за проживание. Сергей Степаненко озвучил неутешительные расчёты:

Оплата за проживание – это 40% от уровня обычной академической стипендии. До 31 декабря 2016 года оплата была 330 гривен в месяц, с 1 января – 440 гривен. Нельзя забывать о льготах сиротам, оставленных без попечения родителей, участников боевых действий и их детей. А чтобы общежития были самоокупаемые, плата должна быть 600-650 гривен с каждого студента, — подчеркнул Степаненко.

Он добавил, что учитывая повышение тарифов на тепло, газ и воду, сложившаяся ситуация ведёт к накоплению задолженности и угрозе отключения. В итоге, по мнению Сергея Степаненко, все эти обстоятельства делают невозможным содержание должным образом общежитий без возобновления финансирования из общего фонда государственного бюджета – хотя бы в части коммунальных услуг.

Если такую систему не восстановят, то существование общежитий с 1 сентября под угрозой,

— заключил глава Совета ректоров.

Стоит отметить, что в большинстве городов Украины студенческие общежития находятся в крайне запущенном состоянии – ремонт там не делался ещё со времён бывшего Советского Союза.

Одним из немногих вузов, который со всей ответственностью относится к созданию надлежащих бытовых условий для своих студентов, является Национальный университет «Одесская юридическая академия». Университет располагает 10-ю комфортабельными общежитиями, расположенными в непосредственной близости к учебным корпусам. Некоторые из них были полностью восстановлены из разрушенных зданий, некоторые строились с нуля, согласно новым проектам. Однако, несмотря на это, и те, и другие отличаются высоким качеством, обладают комфортными условиями проживания и соответствуют всем санитарным нормам и требованиям.

Важным моментом является то, что в Национальном университете «Одесская юридическая академия», в отличие от большинства украинских вузов, не стали повышать плату за пользование общежитиями. Имея полное основание повысить такую плату в два раза, в связи с повышением вдвое минимальной заработной платы и существенного повышения цен на коммунальные услуги, руководство университета пошло на встречу студентам и в ущерб собственному финансовому положению приняло решение оставить плату за пользование общежитием в прежнем размере. Кроме того, студенты Одесской Юракадемии имеют возможность вносить данную плату посеместрово, тогда как студенты других вузов лишены такой возможности.

Создание надлежащих условий проживания для студентов имеет существенное влияние на качество образовательного процесса в целом. Ведь если студенты не будут отвлекаться на решение элементарных бытовых проблем, у них останется больше времени для учёбы и занятия общественной деятельностью. А поэтому реконструкция и модернизация студенческих общежитий непременно должна стать частью образовательной реформы в Украине.

Кроме того, на повестку дня заседания Совета ректоров по инициативе Главного управления Национальной полиции Одесской области был вынесен вопрос о правонарушениях в среде студенческой молодежи вузов Одесской области, информацию о статистике которых предоставил глава ГУНП в Одесской области Дмитрий Головин. Дмитрий Валерьевич отметил, что для органов нацполиции очень важно то, что ректоратами вузов уделяется большое внимание вопросам безопасности студентов в тех местах, где они учатся, а также в местах их отдыха и проживания.

Для меня, как для руководителя, это становится одним из основных вопросов. На сегодняшний день мы наблюдаем стабильное снижение числа как преступлений со стороны студентов, так и преступлений в отношении студентов. С начала этого года на территории Одесской области было зарегистрировано более 439-ти сообщений о преступлениях в отношении студентов, реально внесено в ЕРДР 187 таких преступлений, 50 из них уже раскрыты, 14 еще в работе, где лица установлены. И продолжается постоянная профилактическая работа по недопущению совершения преступлений именно в студенческой среде. Что касается такого негативного показателя, как преступления, совершенные студентами, у нас тоже наблюдается незначительное снижение. Мы благодарны за приглашение присутствовать на данном совещании, и мне бы хотелось, пользуясь случаем, напомнить о давней хорошей практике, когда с целью недопущения преступлений в среде обитания молодежи и студентов, в общежитиях селили молодых сотрудников правоохранительных органов, которые постоянно, 24 часа в сутки, находились бы на месте, в форме и могли оперативно отреагировать на любую ситуацию, которая возникает в общежитии. К сожалению, сегодня патрульная полиция не может адекватно быстро реагировать на сигналы, поступающие в том числе и из общежитий. А студенты у нас ребята молодые, энергичные, горячие головы, поэтому я хотел бы обратиться к ректорату поддержать предложение вернуть эту добрую старую традицию, если у кого есть возможность предоставить помещение для проживания правоохранителей из числа наиболее подготовленных молодых патрульных полицейских. Поверьте мне, что человек в форме – это всегда профилактика, это всегда превенция. А я со своей стороны всегда открыт для всех вопросов со стороны ректората.

Предложение Дмитрия Головина было встречено членами Совета ректоров с одобрением, и было озвучено намерение взаимодействовать на основе договоров о сотрудничестве между вузами и органами охраны правопорядка. Ведь все вузы и сами весьма заинтересованы в правовой помощи в поддержании общественного порядка в общежитии.