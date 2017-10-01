Сегодня День освобождения Украины от фашистских захватчиков

28 октября Украина отмечает значимую дату в своей истории — День освобождения от фашистских захватчиков (укр. «День визволення України від фашистських загарбників») — национальный праздник, посвященный изгнанию войск нацистской Германии с территории Украины войсковыми соединениями четырех Украинских фронтов в 1944 году.

"28 октября - одна из самых важных дат в истории украинского народа – День освобождения Украины от фашистских захватчиков. И хотя этот праздник официально учрежден лишь с 2009 года, для наших сограждан он имеет особое значение. Ведь в далёком 1944 наш народ был спасён от гнёта и порабощения, обретя мирное будущее на своей родной земле. Украина приняла на себя тяжелейший удар, на всей территории нашей страны велись ожесточённые битвы. С тех пор прошло уже 73 года, но в сознании каждого из нас должно быть чёткое понимание того, какой невероятно высокой ценой воины-освободители отстояли для нас свободу.

День освобождения Украины от фашистских захватчиков был установлен в честь великого подвига и жертвенности украинского народа, принявшего на себя бремя той страшной войны. Этот праздник – очередное напоминание всем нам о том, что мы должны свято хранить память о героях войны и стараться сделать жизнь ветеранов и их семей как можно лучше! Дорогие соотечественники, искренне поздравляю Вас с Днём освобождения Украины от фашистских захватчиков! Низкий поклон ветеранам за их неоценимый подвиг на благо свободы нашей страны и нашего с Вами мирного будущего!", - написал на своей официальной странице на Facebook народный депутат Украины Сергей Кивалов.