Из-за украинского закона об образовании Венгрия наложила вето на проведение саммита Украина — НАТО

Венгрия наложила вето на созыв комиссии Украина — НАТО, заседание которой планировалось на декабрь, сообщает Радио Свобода.

По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, Североатлантический союз не сможет обойти это решение, поскольку для созыва комиссии необходимо единогласное решение.

Власти Венгрии отказались поддерживать стремление Украины к интеграции с Евросоюзом из-за нового закона об образовании. В Будапеште считают, что он ущемляет права венгерского меньшинства в Закарпатье. Власти Венгрии также выразили обеспокоенность в связи с законопроектами о языке и гражданстве, которые находятся на рассмотрении в Верховной Раде.