Как в Одессе необходимо правильно укреплять склоны

Со времен основания города большая часть побережья Одессы от порта и мыса Ланжерон в сторону Фонтана представляла собой постоянно подверженные оползням обрывы, которые лишь изредка перемежались устьями балок. В советские времена, после серии оползней в 1950-х гг. на уровне правительства СССР было принято решение о строительстве масштабной системы берегоукрепления в Одессе, на которую за два десятка лет потратили более миллиарда полновесных советских рублей.

Система основывалась на трех "китах". Первый из них - система искусственных насыпных песчаных пляжей со сложным каменисто-щебеночным основанием и волнорезами в нескольких десятках метрах от уреза воды - для защиты побережья от морских волн. Второй – искусственное уполаживание склонов с их укреплением за счет массовой высадки деревьев - так вместо крутых обрывов появился парк Юбилейный и Трасса Здоровья. Третий - система дренажа, отводящая поверхностные и подземные воды в шахты, штольни и через наземные сточные канавы - в море.

Сейчас все элементы этой системы изношены и, так или иначе, нарушили свою целостность. Таким образом, естественный износ созданной в 1960-1970-е годы берегоукрепительной системы вместе с нынешним чрезмерно интенсивным строительством многоэтажных жилых домов в прибрежной зоне, в комплексе создали проблему оползней такого масштаба, от которого могут пострадать сотни и тысячи людей. Причем не просто лишиться жилья, а и погибнуть в рухнувших в море многоэтажках.

Сегодня эта проблема более чем злободневна: трещина глубиной несколько метров и шириной более метра образовалась на побережье 16-ой Станции Фонтана. Опасные процессы здесь наметились несколько лет назад – задолго до прошлогоднего оползня в Черноморске, уничтожившего десятки элитных домов. Сотни тонн грунта вперемешку с ракушечником нависают над автодорогой, по которой ежедневно в сторону моря направляются десятки машин. В какой момент склон рухнет, экологи прогнозировать не берутся. И констатируют: оползневые процессы ускорились после того, как верх склона начали активно застраивать многоэтажками. Проблему можно было бы отчасти решить – если начать ухаживать за зелеными насаждениями на склонах. И, разумеется, высаживать новые. Корни растений смогли бы укрепить рыхлый грунт.

Пример того, как на деле можно предотвратить масштабные оползни, решить проблему озеленения, укрепления склонов и благоустройства общедоступных пляжей, оздоровляя, озеленяя, укрепляя и облагораживая облик нашего города, мы можем видеть на участке прибрежной территории в районе 8-й станции Большого Фонтана.

С тех пор, как более 17 лет назад Международный гуманитарный университет взял под свою опеку этот участок побережья, его внешний вид значительно изменился в лучшую сторону. Проведены масштабные берегоукрепительные работы, установлены специальные гидротехнические сооружения. На склонах было высажено более 20-ти тысяч деревьев и кустарников, засеян газон, работы по озеленению ведутся ежедневно.

Ниже парковой зоны с хвойными насаждениями расположилась уютная набережная. Сегодня она выглядит красивой и ухоженной, а ранее здесь были сплошные руины и свалка.

С тех пор вывезли около 400 тонн бытового и строительного мусора, установили скамейки, провели современную систему освещения. Построены три спуска к морю, включая пандусы для людей с ограниченными физическими возможностями, построена бесплатная стоянка для автомобилей.

А также к услугам всех желающих – спортивный комплекс для занятий с уличными тренажерами.

В Национальном университете «Одесская юридическая академия» и Международном гуманитарном университете создано волонтерское движение, активисты которого систематически трудятся на благо нашего любимого города.

Поверхность склона почти сплошь на этом примерно километровом участке побережья усажена красавцами–деревьями лиственных и хвойных пород и декоративными кустарниками, которые радуют глаз разнообразием плодов и услаждают обоняние обилием благоуханных ароматов.

Вот и сейчас, в сезон посадки деревьев, снова сюда привезены саженцы сосны и кипит работа по посадке этих благородных полезных деревьев. Сосна широко известна и любима за свои целебные свойства. Это дерево-долгожитель. Средняя продолжительность жизни сосен составляет порядка 200 лет, а отдельные экземпляры при благоприятных условиях живут до 400 лет. Сосна очищает воздух, обогащает его хвойными фитонцидами, что в комбинации с морским воздухом делает его вдвойне полезным. Кроны этих деревьев служат убежищем для многих видов птиц, а шишки – кормом для тех из них, кто остается на зимовку с нами.

Такие субботники на этом участке побережья – привычное дело. Регулярно в них принимает участие и президент НУ «ОЮА» и МГУ Сергей Васильевич Кивалов.

Когда мы только приступали к этой работе, нам многие говорили, что посадка здесь сосен или елей – бесполезное дело. Результаты нашей работы, которые сегодня видны абсолютно всем, опровергают эти прогнозы. Мы высадили здесь уже более 20 тысяч деревьев и кустов. Большинство из них приживается. Вы видите, здесь грунт – известняк, потому посадка здесь таких капризных пород дерева, как сосна, требует грамотного подхода. В первую очередь: деревья следует приобретать в местных питомниках, ведь им легче адаптироваться. В яму обязательно насыпается чернозем, добавляется специальное удобрение, дерево высаживается вместе с комом земли, с которым ее привезли, грунт уплотняется и поливается обильно водой. Лучшее время для посадки хвои – осень. Прижилась сосна или нет, окончательно становится ясно только через 2 года после посадки. А до тех пор за деревом нужно ухаживать, часто и обильно поливая его. И вопрос полива мы тоже постарались решить с максимальной целесообразностью. Здесь у нас зарыта цистерна на 60 тонн, и каждую неделю в нее закачиваем воду из подземных резервуаров для сбора грунтовых вод, которых сохранилось от старых времен всего семь, и вода из них сливается просто в море. Эти поземные родники, не имея выхода, тоже размывают склоны, так как прямо на выходах дренажных шахт строятся частные жилые особняки. А мы, проложив трубопровод, показываем на этом примере, как использовать грунтовые воды рационально. Поливка деревьев и кустарников, уборка территории, вывоз мусора – все это работа наших волонтеров. И это очень нужная работа, поскольку эта территория уже стала излюбленным местом отдыха многих людей.

То, что это красиво – это само собой, однако основная цель – безопасность. Весь этот склон, если за ним не ухаживать, если не укреплять его, он ползет. Во-первых, у самого моря мы сделали специальные каскадные уровни, чтоб сохранить дорогу. А выше дороги мы ежегодно осенью высаживаем деревья таких пород, которые хорошо укрепляют склоны. Это сосна, это китайский ясень, который у нас называют чумак, и дерево-медонос, которое у нас называют диким фиником или серебряной оливой.

В наших университетах существует давняя традиция: каждый студент должен посадить в Одессе хотя бы одно дерево, независимо от того, одессит он или приехал к нам на учебу из другого региона. Уезжая домой, каждый из этих ребят оставляет здесь частичку себя, а в своем сердце увозит частичку Одессы. И вот, выпускники, практикующие юристы, приезжая в Одессу, часто говорят мне при встрече: а вот, это дерево сажали мы, помните? Я считаю, это хорошая традиция, она объединяет наших выпускников и прививает им любовь к нашему городу.

Своими впечатлениями делится будущий юрист Илья Дмитров:

Мы часто здесь на выходных собираемся и проводим субботники. Я сегодня высадил пять елей, носил воду. И вообще мне кажется, очень хорошо, что руководство вуза присоединяется к нам, и вместе мы озеленяем наш город.

Настоящий мужчина в жизни должен сделать три вещи. Посадить дерево. Построить дом и вырастить сына. Один пункт я уже сегодня выполнил.

— поддерживает беседу Дмитрий Белов, также студент факультета гражданской и хозяйственной юстиции Национального университета «Одесская юридическая академия».