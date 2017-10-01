Как в Одессе необходимо правильно укреплять склоны

Со времен основания города большая часть побережья Одессы от порта и мыса Ланжерон в сторону Фонтана представляла собой постоянно подверженные оползням обрывы, которые лишь изредка перемежались устьями балок. В советские времена, после серии оползней в 1950-х гг. на уровне правительства СССР было принято решение о строительстве масштабной системы берегоукрепления в Одессе, на которую за два десятка лет потратили более миллиарда полновесных советских рублей.
Система основывалась на трех "китах". Первый из них - система искусственных насыпных песчаных пляжей со сложным каменисто-щебеночным основанием и волнорезами в нескольких десятках метрах от уреза воды - для защиты побережья от морских волн. Второй – искусственное уполаживание склонов с их укреплением за счет массовой высадки деревьев - так вместо крутых обрывов появился парк Юбилейный и Трасса Здоровья. Третий - система дренажа, отводящая поверхностные и подземные воды в шахты, штольни и через наземные сточные канавы - в море.
Сейчас все элементы этой системы изношены и, так или иначе, нарушили свою целостность. Таким образом, естественный износ созданной в 1960-1970-е годы берегоукрепительной системы вместе с нынешним чрезмерно интенсивным строительством многоэтажных жилых домов в прибрежной зоне, в комплексе создали проблему оползней такого масштаба, от которого могут пострадать сотни и тысячи людей. Причем не просто лишиться жилья, а и погибнуть в рухнувших в море многоэтажках.
Сегодня эта проблема более чем злободневна: трещина глубиной несколько метров и шириной более метра образовалась на побережье 16-ой Станции Фонтана. Опасные процессы здесь наметились несколько лет назад – задолго до прошлогоднего оползня в Черноморске, уничтожившего десятки элитных домов. Сотни тонн грунта вперемешку с ракушечником нависают над автодорогой, по которой ежедневно в сторону моря направляются десятки машин. В какой момент склон рухнет, экологи прогнозировать не берутся. И констатируют: оползневые процессы ускорились после того, как верх склона начали активно застраивать многоэтажками. Проблему можно было бы отчасти решить – если начать ухаживать за зелеными насаждениями на склонах. И, разумеется, высаживать новые. Корни растений смогли бы укрепить рыхлый грунт.
Пример того, как на деле можно предотвратить масштабные оползни, решить проблему озеленения, укрепления склонов и благоустройства общедоступных пляжей, оздоровляя, озеленяя, укрепляя и облагораживая облик нашего города, мы можем видеть на участке прибрежной территории в районе 8-й станции Большого Фонтана.
С тех пор, как более 17 лет назад Международный гуманитарный университет взял под свою опеку этот участок побережья, его внешний вид значительно изменился в лучшую сторону. Проведены масштабные берегоукрепительные работы, установлены специальные гидротехнические сооружения. На склонах было высажено более 20-ти тысяч деревьев и кустарников, засеян газон, работы по озеленению ведутся ежедневно.
Ниже парковой зоны с хвойными насаждениями расположилась уютная набережная. Сегодня она выглядит красивой и ухоженной, а ранее здесь были сплошные руины и свалка.
С тех пор вывезли около 400 тонн бытового и строительного мусора, установили скамейки, провели современную систему освещения. Построены три спуска к морю, включая пандусы для людей с ограниченными физическими возможностями, построена бесплатная стоянка для автомобилей.
А также к услугам всех желающих – спортивный комплекс для занятий с уличными тренажерами.
В Национальном университете «Одесская юридическая академия» и Международном гуманитарном университете создано волонтерское движение, активисты которого систематически трудятся на благо нашего любимого города.
Поверхность склона почти сплошь на этом примерно километровом участке побережья усажена красавцами–деревьями лиственных и хвойных пород и декоративными кустарниками, которые радуют глаз разнообразием плодов и услаждают обоняние обилием благоуханных ароматов.
Вот и сейчас, в сезон посадки деревьев, снова сюда привезены саженцы сосны и кипит работа по посадке этих благородных полезных деревьев. Сосна широко известна и любима за свои целебные свойства. Это дерево-долгожитель. Средняя продолжительность жизни сосен составляет порядка 200 лет, а отдельные экземпляры при благоприятных условиях живут до 400 лет. Сосна очищает воздух, обогащает его хвойными фитонцидами, что в комбинации с морским воздухом делает его вдвойне полезным. Кроны этих деревьев служат убежищем для многих видов птиц, а шишки – кормом для тех из них, кто остается на зимовку с нами.
Такие субботники на этом участке побережья – привычное дело. Регулярно в них принимает участие и президент НУ «ОЮА» и МГУ Сергей Васильевич Кивалов.
То, что это красиво – это само собой, однако основная цель – безопасность. Весь этот склон, если за ним не ухаживать, если не укреплять его, он ползет. Во-первых, у самого моря мы сделали специальные каскадные уровни, чтоб сохранить дорогу. А выше дороги мы ежегодно осенью высаживаем деревья таких пород, которые хорошо укрепляют склоны. Это сосна, это китайский ясень, который у нас называют чумак, и дерево-медонос, которое у нас называют диким фиником или серебряной оливой.
Своими впечатлениями делится будущий юрист Илья Дмитров: