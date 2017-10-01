Украинка завоевала золотую медаль на Чемпионате мира по грепплингу

Настоящая звезда украинского спорта, студентка Национального университета «Одесская юридическая академия» и спортсменка СК «Мангуст» Галина Ковальская вновь принесла блестящую спортивную победу нашей стране и своему родному университету – на чемпионате мира по панкратиону, который состоялся 21 октября в городе Баку (Азербайджан) она завоевала сразу две почётных медали – золотую в разделе грепплинг-ги и бронзовую в разделе грепплин-ноу-ги в весовой категории плюс 71 килограмм. Несмотря на свой очень молодой возраст – Галине всего 21 год, послужной список спортсменки впечатляет - на сегодняшний день она является чемпионкой Европы по самбо и панкратиону, мастером спорта международного класса по самбо. В 2016 году Галина завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по самбо в Тулузе (Франция) и удостоилась бронзы на чемпионате мира. Она попала в тройку сильнейших самбистов мира, став бронзовым призером взрослого чемпионата мира по самбо, который проходил в Софии (Болгария). Ну а теперь Галина Ковальская будет с гордостью носить звание чемпиона мира панкратиону.
Как рассказал наставник Галины, Заслуженный тренер Украины, обладатель 6-го дана по дзюдо, доцент кафедры физического воспитания НУ «ОЮА» Иван Чертов, Галина целенаправленно шла к победе в чемпионате мира по панкратиону:
Напомним, в копилке Национального университета «Одесская юридическая академия» уже более 90 медалей высшей пробы престижных всеукраинских и международных спортивных соревнований, и талантливые спортсмены университета не собираются останавливаться на достигнутом.
Сама же Галина даже и не думает отдыхать и на данный момент готовится к чемпионату мира по самбо на олимпийской базе Конча-Заспа в Киеве, а уже 8-11 ноября примет участие в чемпионате мира по самбо среди взрослых в весовой категории до 80 кг. Ну а впереди ещё более амбициозные спортивные цели – участие в Олимпийских играх по дзюдо – одному из самых рейтинговых видов спорта.
Отметим, Чемпионат Мира по грепплингу и грепплингу-ги проходил в азербайджанском городе Баку. На ринг, чтобы сразиться с противниками вышло более 350 борцов из 32 стран мира. Команду Одесской области на соревнованиях представили 5 борцов спортивного клуба «Мангуст». По итогам чемпионата наши спортсмены привезли домой 7 медалей.