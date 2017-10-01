Украинка завоевала золотую медаль на Чемпионате мира по грепплингу

Настоящая звезда украинского спорта, студентка Национального университета «Одесская юридическая академия» и спортсменка СК «Мангуст» Галина Ковальская вновь принесла блестящую спортивную победу нашей стране и своему родному университету – на чемпионате мира по панкратиону, который состоялся 21 октября в городе Баку (Азербайджан) она завоевала сразу две почётных медали – золотую в разделе грепплинг-ги и бронзовую в разделе грепплин-ноу-ги в весовой категории плюс 71 килограмм. Несмотря на свой очень молодой возраст – Галине всего 21 год, послужной список спортсменки впечатляет - на сегодняшний день она является чемпионкой Европы по самбо и панкратиону, мастером спорта международного класса по самбо. В 2016 году Галина завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по самбо в Тулузе (Франция) и удостоилась бронзы на чемпионате мира. Она попала в тройку сильнейших самбистов мира, став бронзовым призером взрослого чемпионата мира по самбо, который проходил в Софии (Болгария). Ну а теперь Галина Ковальская будет с гордостью носить звание чемпиона мира панкратиону.

Как рассказал наставник Галины, Заслуженный тренер Украины, обладатель 6-го дана по дзюдо, доцент кафедры физического воспитания НУ «ОЮА» Иван Чертов, Галина целенаправленно шла к победе в чемпионате мира по панкратиону:

Галина знала своих основных соперников по чемпионату Европы по панкратиону, в котором она приняла участие этой весной, а поэтому шла целенаправленная подготовка к чемпионату мира, это и индивидуальные тренировки и проработка основных силовых приёмов. В общей сложности подготовка к чемпионату заняла порядка 4 месяца. Очень помогло победить и то, что помимо панкратиона Галина также является многократной чемпионкой Украины по дзюдо и самбо, а поскольку это родственные виды спорта, то и опыт участия в большом количестве соревнований по данным видам спорта также сыграл немаловажную роль. Галина Ковальская – это гордость нашего университета, она является воспитанницей Центра спортивных единоборств Национального университета «Одесская юридическая академия», тренируется у нас с первого курса. И это очень важно, что в нашем университете 15 лет назад был создан такой Центр, который стал настоящей кузницей чемпионов. Президент нашего университета Сергей Васильевич Кивалов оказывает всестороннюю поддержку развитию спортивных единоборств в нашем университете – на нашей базе впервые был проведён чемпионат Европы и мира по борьбе на поясах Алыш, в которых участвовало до 30 государств, также было проведено 10 международных турниров на Кубок президента НУ «ОЮА» по дзюдо. И разумеется, для нас очень важна поддержка, которую оказывает спортивный клуб «Мангуст» в лице президента клуба Магомеда Магдиева.

Напомним, в копилке Национального университета «Одесская юридическая академия» уже более 90 медалей высшей пробы престижных всеукраинских и международных спортивных соревнований, и талантливые спортсмены университета не собираются останавливаться на достигнутом.

Сама же Галина даже и не думает отдыхать и на данный момент готовится к чемпионату мира по самбо на олимпийской базе Конча-Заспа в Киеве, а уже 8-11 ноября примет участие в чемпионате мира по самбо среди взрослых в весовой категории до 80 кг. Ну а впереди ещё более амбициозные спортивные цели – участие в Олимпийских играх по дзюдо – одному из самых рейтинговых видов спорта.

В этом году нашему университету исполняется 20 лет, и я очень рада принести своей родной alma mater такой подарок к юбилею – ещё одну медаль в коллекцию спортивных достижений. С первого курса я занимаюсь спортивными единоборствами – это и дзюдо, и самбо, и панкратион. Для меня очень важны достижения в панкратионе, ведь это новый прогрессивный вид спорта, который соединяет в себе элементы дзюдо, джиу-джитсу, самбо и вольной борьбы и, который, я уверена, уже совсем скоро станет в один ряд с самыми популярными видами спорта в мире.

— выразила Надежду Галина Ковальская.

Отметим, Чемпионат Мира по грепплингу и грепплингу-ги проходил в азербайджанском городе Баку. На ринг, чтобы сразиться с противниками вышло более 350 борцов из 32 стран мира. Команду Одесской области на соревнованиях представили 5 борцов спортивного клуба «Мангуст». По итогам чемпионата наши спортсмены привезли домой 7 медалей.