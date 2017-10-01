Триумф украинской сборной на Чемпионате мира по пляжной борьбе

В этом году сборная Украины впервые выступила на чемпионате мира по пляжной борьбе, который прошёл в турецком городе Дальян и собрал представителей двадцати стран.
Дебют украинцев на чемпионате увенчался блестящим успехом – наши спортсмены привезли домой сразу три медали.
Первый день турнира на песке принес Украине высшую награду. Одессит Семен Радулов выиграл 4 схватки в весе 70 килограмм. В последнем бою со счетом 3‒2 он одолел иранского борца Мохаммеда Надери. Тем самым, стал обладателем золотой медали и титула Чемпиона Мира по пляжной борьбе.
Семен Радулов стал первым в истории Украины чемпионом мира по пляжной борьбе! Его схватка с Мохаммедом Надери признана судьями лучшей, как наивысший показатель мастерства. Упорный труд спортсмена и длительные тренировки под руководством тренера спортивного клуба «Мангуст» Андрея Ещенко дали свои плоды. По словам Семена Радулова, пляжная борьба — это новый вид спорта для Украины. В нашей стране он только начинает развиваться. Но, несмотря на это, атлету удалось достичь высочайшего результата.
Все три дня на чемпионате шла накаленная борьба, однако нашим атлетам удалось продемонстрировать собранность и волевые качества. Следом за Семеном Радуловым на пьедестал почета Чемпионата Мира уже во второй день поднялись два украинских спортсмена.
Спортсмен СК «Мангуст» Андрей Галета получил серебряную медаль в весовой категории 80+ (молодежь). В первом поединке борец обошел турецкого атлета со счетом 1‒1, по последнему действию. Вторая схватка стала выигрышной. До победы в финальной битве не хватило всего пару очков.
Второе место на чемпионате не предел. Поэтому останавливаться на достигнутом не собирается. Совместно с тренером была проведена работа над ошибками, отработана новая техника боя. Усовершенствованную тактику атлет планирует применить в предстоящих боях.
Демонстрируя свои умения, спортсмен СК «Мангуст», студент 3 курса Института права, экономики и международных отношений Международного гуманитарного университета Магомед Закариев завоевал бронзовую медаль на Чемпионате Мира. Атлет состязался в весовой категории 80+ и со счетом 4‒0 выиграл у турецкого спортсмена.
Это уже далеко не первая спортивная победа Магомеда, спортом он занимается с 7 лет и ещё в детстве побеждал на международных турнирах. В 2013 и 2016 годах стал чемпионом Украины по вольной борьбе, а весной нынешнего года вновь победил Чемпионате Украины по вольной борьбе среди юниоров. А секрет стабильного успеха Магомеда в спорте прост и сложен одновременно – регулярные тренировки, психологический настрой на победу и конечно же, всестороння поддержка со стороны семьи и родного университета.
Пляжная борьба достаточно древний вид спорта, который был популярен у некоторых народов и племен Европы, Азии и Африки. Распространяться по карте земного шара он стал только в 2000 году. И лишь в 2008-м году спорт получил статус официального.
Чемпионаты мира по пляжной борьбе проводятся на протяжении вот уже 10 лет. В Украину это вид спорта пришёл недавно и только начал развиваться. Согласно правилам, вместо привычного ринга, спортсменам приходится сражаться на специальной песчаной площадке диаметром 7 метров, где совершать приемы значительно тяжелее. Поэтому тактика отличается: схватки начинаются в стойке и продолжаются 3 минуты. Если поединок прерывается, он всегда возобновляется в положении стойки. Очко начисляется за перевод соперника в партер и за выталкивание соперника за пределы круга. Два очка присуждаются борцу, бросившему или свалившему соперника на спину. Чтобы одержать победу в поединке по очкам, необходимо набрать три очка, то есть трижды провести тейкдаун (бросок или сваливание соперника) и/или пуш-аут (выталкивание соперника за пределы круга). Борцу, заставившему соперника упасть на спину, для победы достаточно провести еще один тейкдаун или пуш-аут.