Триумф украинской сборной на Чемпионате мира по пляжной борьбе

В этом году сборная Украины впервые выступила на чемпионате мира по пляжной борьбе, который прошёл в турецком городе Дальян и собрал представителей двадцати стран.

Дебют украинцев на чемпионате увенчался блестящим успехом – наши спортсмены привезли домой сразу три медали.

Первый день турнира на песке принес Украине высшую награду. Одессит Семен Радулов выиграл 4 схватки в весе 70 килограмм. В последнем бою со счетом 3‒2 он одолел иранского борца Мохаммеда Надери. Тем самым, стал обладателем золотой медали и титула Чемпиона Мира по пляжной борьбе.

Семен Радулов стал первым в истории Украины чемпионом мира по пляжной борьбе! Его схватка с Мохаммедом Надери признана судьями лучшей, как наивысший показатель мастерства. Упорный труд спортсмена и длительные тренировки под руководством тренера спортивного клуба «Мангуст» Андрея Ещенко дали свои плоды. По словам Семена Радулова, пляжная борьба — это новый вид спорта для Украины. В нашей стране он только начинает развиваться. Но, несмотря на это, атлету удалось достичь высочайшего результата.

Пляжная борьба — довольно таки яркий вид спорта. Он только сейчас развивается у нас. Вот уже пару лет проводятся у нас в Одессе чемпионаты. И в этом году был отбор на Чемпионат Мира. Мы участвовали в первый раз. Мое мнение, мы довольно хорошо выступили. Мы надеялись на лучшие результаты, но помимо моего золота, вышло еще два призера. На песке намного тяжелее бороться чем на ковре. Нога не так устойчива, не так легко провести прием,

— рассказывает Чемпион Мира по пляжной борьбе Семен Радулов.

Все три дня на чемпионате шла накаленная борьба, однако нашим атлетам удалось продемонстрировать собранность и волевые качества. Следом за Семеном Радуловым на пьедестал почета Чемпионата Мира уже во второй день поднялись два украинских спортсмена.

Спортсмен СК «Мангуст» Андрей Галета получил серебряную медаль в весовой категории 80+ (молодежь). В первом поединке борец обошел турецкого атлета со счетом 1‒1, по последнему действию. Вторая схватка стала выигрышной. До победы в финальной битве не хватило всего пару очков.

Самое сложное в поединке — привыкнуть к условиям. Для нас это новый стиль, потому что мы сами вольники. Финал был тяжелым. На песке тяжело двигаться, так как долго ждали финал и уже многое прошли. Хотелось бы первое место. Будем работать!

— делится впечатлениями серебряный призер Чемпионата Мира по пляжной борьбе Андрей Галета.Второе место на чемпионате не предел. Поэтому останавливаться на достигнутом не собирается. Совместно с тренером была проведена работа над ошибками, отработана новая техника боя. Усовершенствованную тактику атлет планирует применить в предстоящих боях.

Демонстрируя свои умения, спортсмен СК «Мангуст», студент 3 курса Института права, экономики и международных отношений Международного гуманитарного университета Магомед Закариев завоевал бронзовую медаль на Чемпионате Мира. Атлет состязался в весовой категории 80+ и со счетом 4‒0 выиграл у турецкого спортсмена.

Это уже далеко не первая спортивная победа Магомеда, спортом он занимается с 7 лет и ещё в детстве побеждал на международных турнирах. В 2013 и 2016 годах стал чемпионом Украины по вольной борьбе, а весной нынешнего года вновь победил Чемпионате Украины по вольной борьбе среди юниоров. А секрет стабильного успеха Магомеда в спорте прост и сложен одновременно – регулярные тренировки, психологический настрой на победу и конечно же, всестороння поддержка со стороны семьи и родного университета.

Регулярные тренировки не только поддерживают тебя в хорошей физической форме, но и закаляют силу воли. Очень важно держать себя в руках и продолжать тренироваться даже когда очень тяжело и работаешь на пределе сил. Поддержка родного университета очень важна для меня. Наше руководство большое внимание уделяет развитию спорта и для этого созданы все условия. Только у нас есть современные тренировочные базы, где можно качественно подготовиться к соревнованиям. И конечно же, я благодарен своим родным и близким, которые с самого детства поддерживают меня и болеют за меня на всех соревнованиях. У меня большая и дружная семья, мои родные всегда очень радуются моей победе. Ради этого стоит работать и побеждать!

- подчеркнул мастер спорта Украины по вольной борьбе Магомед Закариев.

На чемпионат мира по пляжной борьбе мы ехали новичками и тот результат, который мы показали стал действительно ошеломляющим, а схватка одессита с иранцем признана вообще самой лучшей схваткой турнира, после которой организаторы признали, что сборная Украины создала серьёзную конкуренцию действующим чемпионам мира – сборной Ирана. И это неудивительно, ведь мы развиваем данный вид спорта в нашей стране уже на протяжении 4 лет и в следующем году планируем отправить на чемпионат мира спортсменов во всех представленных весовых категориях,

- рассказал главный тренер спортивного клуба «Мангуст» Андрей Ещенко.

Пляжная борьба достаточно древний вид спорта, который был популярен у некоторых народов и племен Европы, Азии и Африки. Распространяться по карте земного шара он стал только в 2000 году. И лишь в 2008-м году спорт получил статус официального.

Чемпионаты мира по пляжной борьбе проводятся на протяжении вот уже 10 лет. В Украину это вид спорта пришёл недавно и только начал развиваться. Согласно правилам, вместо привычного ринга, спортсменам приходится сражаться на специальной песчаной площадке диаметром 7 метров, где совершать приемы значительно тяжелее. Поэтому тактика отличается: схватки начинаются в стойке и продолжаются 3 минуты. Если поединок прерывается, он всегда возобновляется в положении стойки. Очко начисляется за перевод соперника в партер и за выталкивание соперника за пределы круга. Два очка присуждаются борцу, бросившему или свалившему соперника на спину. Чтобы одержать победу в поединке по очкам, необходимо набрать три очка, то есть трижды провести тейкдаун (бросок или сваливание соперника) и/или пуш-аут (выталкивание соперника за пределы круга). Борцу, заставившему соперника упасть на спину, для победы достаточно провести еще один тейкдаун или пуш-аут.