В Одессе прошел Открытый Кубок «Черное море» по кудо

Кудо — реальнее только жизнь!

Яростное каратэ — полный контакт в защитных масках. Открытый Кубок Черное море по кудо прошел в спортивно-оздоровительном комплексе Международного гуманитарного университета на 8-й станции Большого фонтана.

После появления в Японии 1981 году нового стиля карате японские журналисты прозвали его «сверхреалистичным», «яростным». Назывался он тогда «Дайдо Дзюку Карате-до». Основатель стиля — японец Адзума Такаси, философ по образованию, и название несет в себе ещё один смысл, созвучный старинной китайской мудрости: «Нет ворот, что выводят на Великий путь. Каждый должен построить их в своем сердце и идти к совершенству собственной дорогой, чувствуя эту жизнь в каждом вздохе, преодолевая свои боль и страх, с верой в душе и голой правдой на устах. Как моря омывают сухие берега, оживляя все, к чему касается рука».

В 2001 году стиль получил своё новое название — «кудо». И в этот раз философ Адзума вложил в название не один дополнительный смысл: дословный перевод наименования КУДО — «путь открытого сердца» или «путь в пустоте». На самом деле философия пустоты — один из самых важных аспектов японских единоборств. «Кара» в слове каратэ — пустой, «ку» — тоже пустота или пространство. В этом названии — и преемственность, и развитие нового.

Не отрекаясь от корней, сегодня можно сказать, что «кудо» — это уже не карате. Это новый вид спорта, со своими правилами, системой подготовки, занявший определенную нишу в ряду единоборств.

В настоящий момент кудо — это динамично развивающийся вид спорта, признанный во многих странах мира, включающий в себя элементы и технические приемы из арсенала карате, дзюдо, английского и тайского бокса, а также других видов боевых единоборств. В кудо разрешены почти все приемы — удары руками, ногами и элементы борьбы. Разница лишь в форме, кроме пластиковых масок — это перчатки, жилеты, защита голени и паха. Женщины, дети и юниоры должны использовать кирасу (плотный защитный нагрудник), которая защищает большую часть корпуса, а также юноши и юниоры обязаны надевать щитки на голень.

Когда мощные удары не наносят серьезных увечий сопернику, накал во время схватки достигает наивысшего градуса. У нас запрещено только то, что ведет к серьезным травмам: удары в затылок, удары в темечко, удары в позвоночный столб и на излом суставов. Все остальное у нас разрешено. Несмотря на это, кудо называют «единоборством с чистым лицом», потому что, хотя у нас полный контакт и разрешены удары коленями, ногами, локтями и головой, все броски и борьба на земле вместе с ударной техникой, участники поединков используют защитное снаряжение – перчатки и защитные шлемы. И когда люди снимают маску – нет разбитых губ, поломанных челюстей и носов,

– рассказывает о своем виде спорта Игорь Самохин, президент Всеукраинской федерации кудо.

Для участия в Открытом Кубке Чёрного моря по кудо в Одессу приехали представители восьми областей Украины и Молдовы. В спорткомлексе МГУ собралось около 200 спортсменов в возрасте от 4 до 16 лет.

Мы специально выбрали этот спорткомплекс, находящийся на берегу моря. Спасибо за поддержку нашего вида спорта президенту Международного гуманитарного университета Сергею Васильевичу Кивалову и за помощь в организации и проведении Открытого Кубка по кудо. Светлый, большой, хороший зал, прекрасно оснащен всем необходимым оборудованием, имеет большие вместительные трибуны для зрителей и может принять большое количество участников. Проводить соревнования в таких условиях очень комфортно и безопасно,

- говорит руководитель одесского отделения федерации кудо Дмитрий Самохин.

Добавим, что кудо, как вид единоборств, является кандидатом на включение в Олимпийские виды спорта. Воспитать личности, обладающие здоровыми амбициями, честолюбием, вооруженные необходимыми для современного мира знаниями и навыками, имеющие крепкое здоровье, способные выдерживать интеллектуальные и физические нагрузки нашего времени, а самое главное любящие людей — вот главная задача работы тренеров кудо.

По результатам соревнований будет составлена сборная области для участия в Кубке Украины, который пройдет в декабре также в Одессе. Чемпионат Украины состоится весной, а чемпионат мира — через год в стране-основательнице кудо – Японии.