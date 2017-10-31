На Тираспольской высаживают деревья счастья

Работники коммунального предприятия «Горзелентрест» приступили к озеленению улицы Тираспольской в Одессе.

Высадка деревьев производится в существующие лунки. Кроме того, по четной стороне ул. Тираспольской озеленители сделали 14 дополнительных лунок. Для этого им необходимо было разобрать плитку, выкопать старый и завезти новый грунт.

Посадочным материалом стали взрослые деревья высотой 3-4 метра. Всего планируется высадить 40 катальп.

К работам планируется привлечь общественность.

Напомним, катальпа ценится за высокую декоративность и красоту, особенно в период цветения. Всего разновидностей такого дерева насчитывается 13. У индейцев майя катальпа была овеяна легендами - ее сердцевидные листья олицетворяли сердце воина, а само дерево считалось деревом счастья.

В Одессе одна из первых улиц — Екатерининская —была засажена катальпами или макаронным деревом, получившем это название из-за плодов в виде стручков с семенами, имеющих длину до 40 см. В период цветения катальпа покрывается крупными соцветиями необычайно красивых цветов, очень похожих на цветы орхидеи, да еще обладающих яблочным ароматом. Еще одно отличие катальпы от большинства деревьев заключается в том, что осенью она практически не желтеет и сбрасывает зеленые листья при понижении температуры ниже нулевой отметки.