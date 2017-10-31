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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

На Тираспольской высаживают деревья счастья

Категория: Первая полоса / Новости


На Тираспольской высаживают деревья счастья

Работники коммунального предприятия «Горзелентрест» приступили к озеленению улицы Тираспольской в Одессе.

Высадка деревьев производится в существующие лунки. Кроме того, по четной стороне ул. Тираспольской озеленители сделали 14 дополнительных лунок. Для этого им необходимо было разобрать плитку, выкопать старый и завезти новый грунт.

Посадочным материалом стали взрослые деревья высотой 3-4 метра. Всего планируется высадить 40 катальп.

К работам планируется привлечь общественность.

Напомним, катальпа ценится за высокую декоративность и красоту, особенно в период цветения. Всего разновидностей такого дерева насчитывается 13. У индейцев майя катальпа была овеяна легендами - ее сердцевидные листья олицетворяли сердце воина, а само дерево считалось деревом счастья.

В Одессе одна из первых улиц — Екатерининская —была засажена катальпами или макаронным деревом, получившем это название из-за плодов в виде стручков с семенами, имеющих длину до 40 см. В период цветения катальпа  покрывается крупными соцветиями необычайно красивых цветов, очень похожих на цветы орхидеи, да еще обладающих  яблочным ароматом. Еще одно отличие катальпы от большинства деревьев заключается в том, что осенью она практически не желтеет и сбрасывает зеленые листья при понижении температуры ниже нулевой отметки.

 

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На Тираспольской высаживают деревья счастья
На Тираспольской высаживают деревья счастья
На Тираспольской высаживают деревья счастья
На Тираспольской высаживают деревья счастья
На Тираспольской высаживают деревья счастья
На Тираспольской высаживают деревья счастья
На Тираспольской высаживают деревья счастья
На Тираспольской высаживают деревья счастья
На Тираспольской высаживают деревья счастья
На Тираспольской высаживают деревья счастья
На Тираспольской высаживают деревья счастья
На Тираспольской высаживают деревья счастья
На Тираспольской высаживают деревья счастья
На Тираспольской высаживают деревья счастья
На Тираспольской высаживают деревья счастья
На Тираспольской высаживают деревья счастья
На Тираспольской высаживают деревья счастья
На Тираспольской высаживают деревья счастья
На Тираспольской высаживают деревья счастья
На Тираспольской высаживают деревья счастья
На Тираспольской высаживают деревья счастья
На Тираспольской высаживают деревья счастья
На Тираспольской высаживают деревья счастья
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