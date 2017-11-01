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  • Дата: Сегодня, 09:19
Сегодня, 09:19

На улице Степовой обрушились стена и арка двухэтажного жилого дома

Категория: Первая полоса / Новости / Происшествия


На улице Степовой обрушились стена и арка двухэтажного жилого дома

Вечером обрушилась стена и арка двухэтажного жилого дома по ул. Степовой, 48.

Жертв и пострадавших в результате инцидента нет. Из дома спасатели эвакуировали 13 человек. Дом отключен от газо- и электроснабжения. Решается вопрос о временном отселении жителей.

В квартире, где упала стена, проживает ребенок с инвалидностью. Во время обрушения завалилась и газовая труба. Камни и ракушечник засыпали часть двора. Жители говорят, что давно жаловались на ветхое состояние дома, но чиновники их не слышали.

Галерея

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На улице Степовой обрушились стена и арка двухэтажного жилого дома
На улице Степовой обрушились стена и арка двухэтажного жилого дома
На улице Степовой обрушились стена и арка двухэтажного жилого дома
На улице Степовой обрушились стена и арка двухэтажного жилого дома
На улице Степовой обрушились стена и арка двухэтажного жилого дома
На улице Степовой обрушились стена и арка двухэтажного жилого дома
На улице Степовой обрушились стена и арка двухэтажного жилого дома
На улице Степовой обрушились стена и арка двухэтажного жилого дома
На улице Степовой обрушились стена и арка двухэтажного жилого дома
На улице Степовой обрушились стена и арка двухэтажного жилого дома
На улице Степовой обрушились стена и арка двухэтажного жилого дома
На улице Степовой обрушились стена и арка двухэтажного жилого дома
На улице Степовой обрушились стена и арка двухэтажного жилого дома
На улице Степовой обрушились стена и арка двухэтажного жилого дома
На улице Степовой обрушились стена и арка двухэтажного жилого дома
На улице Степовой обрушились стена и арка двухэтажного жилого дома
На улице Степовой обрушились стена и арка двухэтажного жилого дома
На улице Степовой обрушились стена и арка двухэтажного жилого дома
На улице Степовой обрушились стена и арка двухэтажного жилого дома
На улице Степовой обрушились стена и арка двухэтажного жилого дома
На улице Степовой обрушились стена и арка двухэтажного жилого дома
На улице Степовой обрушились стена и арка двухэтажного жилого дома
На улице Степовой обрушились стена и арка двухэтажного жилого дома
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