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  • Дата: Сегодня, 10:39
Сегодня, 10:39

Дискуссия о юридическом образовании: юридическое сообщество поддерживает альтернативный законопроект

Категория: Первая полоса / Новости

Дискуссия о юридическом образовании: юридическое сообщество поддерживает альтернативный законопроект

Не утихают страсти вокруг нашумевшего законопроекта №7147 «О юридическом образовании и доступе к юридической профессии», разработанного группой авторов во главе с Оксаной Сыроид. На минувшей неделе в Комитете Верховной рады Украины по её же инициативе прошел круглый стол, где обсуждался данный проект закона. Напомним, что специалисты в области права и юриспруденции выступили с жесткой критикой законопроекта, так как он сокращает количество юридических профессий до четырех: адвокат, прокурор, судья и нотариус.

Дискуссия о юридическом образовании: юридическое сообщество поддерживает альтернативный законопроект

На круглом столе «Качественное юридическое образование как предпосылка справедливого правосудия и демократического развития государства» было заявлено, что были приглашены судьи, прокуроры, но тем не менее представителей действующего судейского корпуса не было, представителей нотариата не было и представителей прокуратуры тоже не было. То есть было несколько адвокатов, представители вузов, некоторые народные депутаты и авторы концепции этого законопроекта. Нельзя сказать, что обсуждение законопроекта прошло в широком кругу представителей разных юридических профессий,
- отметила участник круглого стола, заведующая кафедры уголовного процесса Национального университета «Одесская юридическая академия» Ирина Гловюк.

Дискуссия о юридическом образовании: юридическое сообщество поддерживает альтернативный законопроект

Во время обсуждения законопроекта возникло множество дискуссий среди участников. Более того, на заседании не поднимался вопрос о существовании альтернативного проекта закона, который, в отличии от первого получил позитивную оценку практикующих юристов.

Был подан альтернативный законопроект рабочей группой депутатов во главе с Киваловым Сергеем Васильевичем. Позитивным можно отметить то, что те предложения, которые сегодня озвучивались, они уже изложены в альтернативном законопроекте, в том числе, касаемо регулируемых и нерегулируемых юридических профессий,
 - подчеркнула проректор по науке Одесской Юракадемии НУ «ОЮА» Галина Ульянова.

Обсуждение нашумевшего законопроекта продолжилось на втором заседании, инициированном комиссией Ассоциации юристов Украины.

Дискуссия о юридическом образовании: юридическое сообщество поддерживает альтернативный законопроект

Такие обсуждения очень необходимы для того, чтобы найти правильные решения, исключить те положения, которые напрямую противоречат Конституции Украины, Закону о высшем образовании, Закону об образовании, и действительно приять такой нормативный акт, который сможет усовершенствовать процесс подготовки будущих юристов, допускать к юридической профессии только высококвалифицированных профессионалов, и не создавать тех барьеров, которые только уничтожают юридическую профессию,
 -  отметила проректор по науке Одесской Юракадемии НУ «ОЮА» Галина Ульянова.

Дискуссия о юридическом образовании: юридическое сообщество поддерживает альтернативный законопроект

В обсуждении приняли участие представители Минобразования и Минюста. Министерством образования и науки Украины было представлено две концепции подготовки юристов. Первая — в рамках единой магистратуры и вторая при сохранении бакалаврата и магистратуры. В свою очередь, в Министерстве юстиции подчеркивают необходимость взвешенного подхода к выбору формы подготовки юристов.

Что касается, того чтобы мы быстро поменяли форму подготовки юристов. Например, сейчас у нас работает модель 4 плюс 2, и чтобы быстро поменять это на интегрированные 5 лет магистратуры, мы пока еще не слышим конкретных аргументов почему. Самое главное поднимать качество подготовки будущих специалистов, а не менять формы каждые пять лет. Когда мы меняем форму, мы должны знать, что это будет лучше. Потому что это дополнительные затраты бюджета, дополнительные стрессы для студентов, преподавателей и так далее,
- выступил заместитель Министра юстиции Украины Гия Гецадзе.

Дискуссия о юридическом образовании: юридическое сообщество поддерживает альтернативный законопроект

В Минобразования и Минюсте стараются найти оптимальный подход с учетом не только международного опыта, но и украинской практики для того, чтобы провести действительно качественную реформу.

Минюст будет всячески поддерживать, чтобы мы нашли общий консенсус и представители юридических профессий, и представители вузов. Не нужно просто проводить реформы ради реформ. Мы должны быть нацелены на то, чтобы дипломы наших студентов приравнивались к дипломам европейских коллег,
 - добавил  Гия Гецадзе.

Отметим, что юридическое сообщество активно поддерживает альтернативный законопроект, зарегистрированный народными депутатами Сергеем Киваловым, Виталием Курило и Александром Спиваковским. А то, что вопрос остается дискуссионным, подчеркивает необходимость более глубокого исследования вопроса с привлечением ученых и представителей различных юридических профессий.

 

 

 

 

 

 

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Дискуссия о юридическом образовании: юридическое сообщество поддерживает альтернативный законопроект
Дискуссия о юридическом образовании: юридическое сообщество поддерживает альтернативный законопроект
Дискуссия о юридическом образовании: юридическое сообщество поддерживает альтернативный законопроект
Дискуссия о юридическом образовании: юридическое сообщество поддерживает альтернативный законопроект
Дискуссия о юридическом образовании: юридическое сообщество поддерживает альтернативный законопроект
Дискуссия о юридическом образовании: юридическое сообщество поддерживает альтернативный законопроект
Дискуссия о юридическом образовании: юридическое сообщество поддерживает альтернативный законопроект
Дискуссия о юридическом образовании: юридическое сообщество поддерживает альтернативный законопроект
Дискуссия о юридическом образовании: юридическое сообщество поддерживает альтернативный законопроект
Дискуссия о юридическом образовании: юридическое сообщество поддерживает альтернативный законопроект
Дискуссия о юридическом образовании: юридическое сообщество поддерживает альтернативный законопроект
Дискуссия о юридическом образовании: юридическое сообщество поддерживает альтернативный законопроект
Дискуссия о юридическом образовании: юридическое сообщество поддерживает альтернативный законопроект
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