Дискуссия о юридическом образовании: юридическое сообщество поддерживает альтернативный законопроект

Не утихают страсти вокруг нашумевшего законопроекта №7147 «О юридическом образовании и доступе к юридической профессии», разработанного группой авторов во главе с Оксаной Сыроид. На минувшей неделе в Комитете Верховной рады Украины по её же инициативе прошел круглый стол, где обсуждался данный проект закона. Напомним, что специалисты в области права и юриспруденции выступили с жесткой критикой законопроекта, так как он сокращает количество юридических профессий до четырех: адвокат, прокурор, судья и нотариус.

На круглом столе «Качественное юридическое образование как предпосылка справедливого правосудия и демократического развития государства» было заявлено, что были приглашены судьи, прокуроры, но тем не менее представителей действующего судейского корпуса не было, представителей нотариата не было и представителей прокуратуры тоже не было. То есть было несколько адвокатов, представители вузов, некоторые народные депутаты и авторы концепции этого законопроекта. Нельзя сказать, что обсуждение законопроекта прошло в широком кругу представителей разных юридических профессий, - отметила участник круглого стола, заведующая кафедры уголовного процесса Национального университета «Одесская юридическая академия» Ирина Гловюк.

Во время обсуждения законопроекта возникло множество дискуссий среди участников. Более того, на заседании не поднимался вопрос о существовании альтернативного проекта закона, который, в отличии от первого получил позитивную оценку практикующих юристов.

Был подан альтернативный законопроект рабочей группой депутатов во главе с Киваловым Сергеем Васильевичем. Позитивным можно отметить то, что те предложения, которые сегодня озвучивались, они уже изложены в альтернативном законопроекте, в том числе, касаемо регулируемых и нерегулируемых юридических профессий, - подчеркнула проректор по науке Одесской Юракадемии НУ «ОЮА» Галина Ульянова.

Обсуждение нашумевшего законопроекта продолжилось на втором заседании, инициированном комиссией Ассоциации юристов Украины.

Такие обсуждения очень необходимы для того, чтобы найти правильные решения, исключить те положения, которые напрямую противоречат Конституции Украины, Закону о высшем образовании, Закону об образовании, и действительно приять такой нормативный акт, который сможет усовершенствовать процесс подготовки будущих юристов, допускать к юридической профессии только высококвалифицированных профессионалов, и не создавать тех барьеров, которые только уничтожают юридическую профессию, - отметила проректор по науке Одесской Юракадемии НУ «ОЮА» Галина Ульянова.

В обсуждении приняли участие представители Минобразования и Минюста. Министерством образования и науки Украины было представлено две концепции подготовки юристов. Первая — в рамках единой магистратуры и вторая при сохранении бакалаврата и магистратуры. В свою очередь, в Министерстве юстиции подчеркивают необходимость взвешенного подхода к выбору формы подготовки юристов.

Что касается, того чтобы мы быстро поменяли форму подготовки юристов. Например, сейчас у нас работает модель 4 плюс 2, и чтобы быстро поменять это на интегрированные 5 лет магистратуры, мы пока еще не слышим конкретных аргументов почему. Самое главное поднимать качество подготовки будущих специалистов, а не менять формы каждые пять лет. Когда мы меняем форму, мы должны знать, что это будет лучше. Потому что это дополнительные затраты бюджета, дополнительные стрессы для студентов, преподавателей и так далее, - выступил заместитель Министра юстиции Украины Гия Гецадзе.

В Минобразования и Минюсте стараются найти оптимальный подход с учетом не только международного опыта, но и украинской практики для того, чтобы провести действительно качественную реформу.

Минюст будет всячески поддерживать, чтобы мы нашли общий консенсус и представители юридических профессий, и представители вузов. Не нужно просто проводить реформы ради реформ. Мы должны быть нацелены на то, чтобы дипломы наших студентов приравнивались к дипломам европейских коллег, - добавил Гия Гецадзе.

Отметим, что юридическое сообщество активно поддерживает альтернативный законопроект, зарегистрированный народными депутатами Сергеем Киваловым, Виталием Курило и Александром Спиваковским. А то, что вопрос остается дискуссионным, подчеркивает необходимость более глубокого исследования вопроса с привлечением ученых и представителей различных юридических профессий.