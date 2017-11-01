Украинская Морская партия - превращаем работу в заботу!

Осень – традиционно итоговое время года, она же экзаменует всех на готовность к зиме. Первым, кого она проверяет на прочность – это коммунальное хозяйство, одну из самых проблемных отраслей для города.

Можно находиться по разные стороны политических баррикад, но быть в стороне от таких крайне важных вопросов как текущие крыши или отсутствующие окна, крайне неправильно, как бы далеки от политических трибун они не были.

«Городской совет без политики», - с таким лозунгом шла на выборы Украинская морская партия Сергея Кивалова. Этот короткий девиз стал ведущим принципом работы депутатов местных советов от этой политической силы.

Как и в любом другом участке, на 28-мом округе в Малиновском районе Одессы традиционно много вопросов и забот. Все прекрасно знают, с какими трудностями приходится сталкиваться жителям спального района с устаревшим жилым фондом. И, тем не менее, одинокими в решении своих проблем жители массива не остаются. В этом районе, от Украинской морской партии Сергея Кивалова, в 2015 году был избран депутатом городского совета Владимир Корниенко. Теперь проблем на округе с каждым днём становится всё меньше и буквально на глазах, преображается и благоустраивается этот микрорайон. Только в текущем месяце в домах на улицах Генерала Петрова и Варненской был проведен капитальный ремонт крыш с заменой старых водостоков на новые. Сказать, что это проблемный сектор в ЖКХ – это ничего не сказать, над одной из квартир вообще отсутствовал рубероид. До вмешательства депутата от Морской партии состояние кровли было без преувеличения катастрофическим. «Это самая запущенная кровля, которую мне доводилось видеть», - ужаснулся даже сам депутат, - «но теперь и эта проблема будет решена». Как было сказано – так было и сделано.

Также, чтобы в домах у жителей округа было тепло и уютно – заменили окна в парадных. Всем знаком вид старых, покосившихся рам с выбитыми стеклами в подъездах, через которые утекало такое драгоценное сегодня тепло, а в огромные зияющие дыры влетал снег, в буквальном смысле, потому что в ряде домов уже отсутствовало даже частичное остекление. Сегодня ситуация в округах где трудятся депутаты от Украинской морской партии Сергея Кивалова, совсем другая. Парадные сияют новыми добротными металлопластиковыми стеклопакетами, энергосберегающие окна ощутимо добавляют дому тепла и существенно экономят тем самым деньги жильцов. Так проявляет себя систематическая, планомерная деятельность депутатов.

Работая в округе, кроме ремонтных работ, депутаты и активисты УМП инициируют и ряд других мероприятий. Так, 28 октября состоялась сельскохозяйственная ярмарка, где жители района могли купить продукты непосредственно у производителей без всяких торговых наценок. В ней приняли участие более 45 предпринимателей, привезших фермерскую продукцию и отпускавших ее горожанам исключительно по оптовым ценам. Учитывая крайне сложную экономическую ситуацию в стране, размер пенсий и заработных плат, возможность таких бюджетных закупок, особенно накануне зимы, когда неизбежно на рынке дорожают в разы все без исключения стратегические продукты, - трудно переоценить.

«Ярмарка очень многим семьям помогла сделать запасы продуктов на зиму и сэкономить бюджет. Хотелось бы выразить благодарность лидеру Украинской морской партии, народному депутату Кивалову Сергею Васильевичу за поддержку и постоянную помощь простым людям»,

- отметил депутат горсовета Владимир Корниенко. Для людей, живущих на очень скромные доходы, это жизненно важное событие.

Для Украинской морской партии Сергея Кивалова и её депутатского корпуса на округах впереди еще один месяц осени, еще один месяц подготовки к зиме, еще один месяц работы превращаемой в заботу о людях! Месяц дел, не слов. Украинская морская партия работает, говорить – некогда…