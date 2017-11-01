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  • Дата: Вчера, 23:08
Вчера, 23:08

Гилельс был бы возмущен!

Категория: Первая полоса / Новости / История и культура


Гилельс был бы возмущен!

В начале переулка Чайковского располагается легендарный доходный дом Бориса Магнера, построенный в 1904 году архитектором Леонидом Черниговым. В своё время тут проживала семья музыкантов Гилельс. Здесь росли ставшие знаменитые на весь мир скрипач Эмиль Гилельс и пианистка Елизавета Гилельс.

В настоящий момент памятник архитектуры просто трещит по швам, на всех стенах огромные сквозные трещины, балконы грозят вот-вот упасть, оконные рамы зияют большими просветами, в квартирах жильцов постоянно падает штукатурка, протекает крыша, а с фасада каждый день отлетает и с грохотом подает на землю лепнина и декор.

По словам жильцов, реставрационные работы городские власти планировали начать ещё 3 года назад, однако ...

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Гилельс был бы возмущен!
Гилельс был бы возмущен!
Гилельс был бы возмущен!
Гилельс был бы возмущен!
Гилельс был бы возмущен!
Гилельс был бы возмущен!
Гилельс был бы возмущен!
Гилельс был бы возмущен!
Гилельс был бы возмущен!
Гилельс был бы возмущен!
Гилельс был бы возмущен!
Гилельс был бы возмущен!
Гилельс был бы возмущен!
Гилельс был бы возмущен!
Гилельс был бы возмущен!
Гилельс был бы возмущен!
Гилельс был бы возмущен!
Гилельс был бы возмущен!
Гилельс был бы возмущен!
Гилельс был бы возмущен!
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