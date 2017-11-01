Гилельс был бы возмущен!

В начале переулка Чайковского располагается легендарный доходный дом Бориса Магнера, построенный в 1904 году архитектором Леонидом Черниговым. В своё время тут проживала семья музыкантов Гилельс. Здесь росли ставшие знаменитые на весь мир скрипач Эмиль Гилельс и пианистка Елизавета Гилельс.

В настоящий момент памятник архитектуры просто трещит по швам, на всех стенах огромные сквозные трещины, балконы грозят вот-вот упасть, оконные рамы зияют большими просветами, в квартирах жильцов постоянно падает штукатурка, протекает крыша, а с фасада каждый день отлетает и с грохотом подает на землю лепнина и декор.

По словам жильцов, реставрационные работы городские власти планировали начать ещё 3 года назад, однако ...