Правительство объявило войну лихачам и мажорам

Об этом на заседании Кабмина прямо заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

В частности, Правительство намерено инициировать снижение скорости движения автомобилей в населенных пунктах до 50 километров в час. За нарушение скоростного режима виновный будет подвергаться штрафу в три с половиной тысячи гривен. Столько же – сокрытие с места ДТП. Это превышает нынешние штрафные санкции в шесть и двенадцать раз соответственно.

Что же касается управления автомобилем без прав, то за это на первый раз предполагается штраф в размере двадцать с половиной тысяч гривен, а в случае повторного нарушения - в сорок одну тысячу гривен. Что в двадцать раз больше нынешнего размера штрафа.

Что же касается такой проблемы, как «пьяная езда», то теперь за это предлагается ввести уголовную ответственность.

Как отметил в своем выступлении министр внутренних дел Арсен Аваков, в случае управления транспортом в нетрезвом состоянии виновный может быть осужден до 3 лет лишения свободы, а в случае нанесения тяжких телесных повреждений или смерти - от 7 до 12 лет.

Как отметил премьер, ждать больше нельзя. Ведь «…у нас каждый день в ДТП погибают восемь человек и девяносто два человека травмируется!»