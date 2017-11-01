В Киеве стартовал международный конкурс «Золотой саксофон»

Третий международный конкурс «Золотой саксофон» стартовал сегодня в Киеве. В стенах Национальной музыкальной академии Украины имени Чайковского собрались талантливые саксофонисты из 10 стран мира.

«Золотой саксофон» – это профессиональный музыкальный конкурс, который предоставляет молодым исполнителям из Украины, Беларуси, Чехии, Италии, Бельгии, Японии и Китая возможность общения с мастерами мирового саксофонного искусства.

Основатель и президент конкурса – одесситка, одна из ведущих саксофонисток Украины, артистка Selmer Paris и BG France – Анна Степанова.

Напомним, что Анна – лауреат музыкальных международных конкурсов, солистка одесского муниципального духового оркестра имени народного артиста Украины А. Салика и солистка Одесской филармонии. Она часто выступает с концертами и мастер-классами в Украине и за рубежом (Беларусь, Молдова, Китай). Репертуар Анны включает музыку различных стилей: от музыки барокко до музыки XXI века.

Проведению международного конкурса молодых талантов предшествовала длительная подготовка. Накануне конкурса «Золотой саксофон» Анна встретилась с народным депутатом Украины Сергеем Киваловым, при поддержке которого проходит масштабное музыкальное событие. Во время встречи обсуждали детали проведения конкурса и творческие планы Анны.

Есть люди, которые своим творчеством искренне умеют зажигать сердца, дарить незабываемые эмоции и теплоту. Такой является талантливейшая саксофонистка Анна Степанова. Проекты, которые она воплощает в жизнь, демонстрируют, насколько талантливые люди живут в родном городе Одессе. Анна – человек, который никогда не перестает нас удивлять новыми яркими и оригинальными проектами и идеями. Поддержка подобных проектов стала для меня уже доброй традицией, — сказал Сергей Кивалов.





По словам Анны Степановой основной целью фестиваля является повышение исполнительского уровня украинской школы саксофона.

Все наши концерты показали насколько зрителю необходимо сегодня такое приобщение и к высокой музыке. И очень приятно, что в наше время есть такие, как Сергей Кивалов, которые с пониманием относятся к творческим проектам и оказывают нам поддержку. Благодаря Сергею Васильевичу в нашей стране открываются новые таланты, новые имена, которые потом становятся известны во всем мире, — отметила Анна Степанова.

В жюри конкурса соберутся мировые звезды саксофонного искусства - Ален Крепен (Бельгия), Арно Борнкамп (Голландия), Юрий Василевич (Украина), Никита Зимин, Кенни Тзе (США). Современными авторами Питом Свертс из Бельгии и Романом Занте из Франции были созданы специальные конкурсные произведения для исполнителей Средней и Старшей возрастных категорий.

Желающие присоединится к миру прекрасного искусства в качестве слушателей и зрителей могут ознакомиться с программой на официальном сайте конкурса www.goldensaxophone.com.

Творческое состязание в Национальной Музыкальный Академии Украины имени Чайковского завершится 14 ноября праздничным гала-концертом на сцене Большого зала Консерватории с участием членов жюри, почётных гостей и победителей конкурса. Также в рамках празднования Дня Рождения Короля Бельгии, победители и члены жюри конкурса примут участие в праздничном концерте, который состоится в Национальной филармонии Украины 15 ноября в сопровождении оркестра Национальной Музыкальной академии Украины имени Чайковского.

Отметим, что Сергей Кивалов уже на протяжении нескольких лет оказывает поддержку в проведении творческих конкурсов и концертов, организованных артисткой Selmer Paris и BG France.

Так, ранее в Одессе проходил ІІ Международный фестиваль «Сакс Академия», посвященный 202-ой годовщине со дня рождения создателя саксофона – Адольфа Сакса. Напомним, что в рамках фестиваля состоялась и мировая премьера произведения автора Детлефа Бенсмана «Страх», которое было написано специально для фестиваля под впечатлениями от города Одесса и была исполнена автором.

Для участников фестиваля были проведены мастер-классы от мэтров саксофона Украины в котором поучаствовал и Ален Крепен. На протяжении нескольких дней в стенах Национального университета «Одесская юридическая академия», в Музее редкой книги, у учащихся музыкальных школ и студентов была возможность получить ценные уроки от профессионалов своего дела.

Также в Большом зале Одесской филармонии проходил концерт филармонического абонемента №8 «Сакс-революция». В программе принимали участие лауреаты конкурса «Золотой саксофон» и известные одесские джазмены. Среди приглашенных «звездных» дирижеров были Николай Голощапов и Жан-Мари Леруа (Франция).

Кроме того, в Золотом зале Литературного музея неоднократно проходили концерты такие как «Балалайка-Сакс проект» при участии ярчайшего представителя академической школы игры на саксофоне Никиты Зимина, «Сакс плюс», «Sax jazz show», «SAX IN LOVE».

А в Центральном зале Одесского музея западного и восточного искусства прошел концерт, представляющий собой синтез искусств, «Sax Weekend».