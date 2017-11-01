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  • Дата: Вчера, 16:54
Вчера, 16:54

В Киеве стартовал международный конкурс «Золотой саксофон»

Категория: Первая полоса / Новости / История и культура

В Киеве стартовал международный конкурс «Золотой саксофон»

Третий международный конкурс «Золотой саксофон» стартовал сегодня в Киеве. В стенах Национальной музыкальной академии Украины имени Чайковского собрались талантливые саксофонисты из 10 стран мира.

«Золотой саксофон» это профессиональный музыкальный конкурс, который предоставляет молодым исполнителям из Украины, Беларуси, Чехии, Италии, Бельгии, Японии и Китая возможность общения с мастерами мирового саксофонного искусства.

Основатель и президент конкурса – одесситка, одна из ведущих саксофонисток Украины, артистка Selmer Paris и BG France – Анна Степанова.  

Напомним, что Анна – лауреат музыкальных международных конкурсов, солистка одесского муниципального духового оркестра имени народного артиста Украины А. Салика и солистка Одесской филармонии. Она часто выступает с концертами и мастер-классами в Украине и за рубежом (Беларусь, Молдова, Китай). Репертуар Анны включает музыку различных стилей: от музыки барокко до музыки XXI века.

Проведению международного конкурса молодых талантов предшествовала длительная подготовка. Накануне конкурса «Золотой саксофон» Анна встретилась с народным депутатом Украины Сергеем Киваловым, при поддержке которого проходит масштабное музыкальное событие. Во время встречи обсуждали детали проведения конкурса и творческие планы Анны.

 

В Киеве стартовал международный конкурс «Золотой саксофон»

 

Есть люди, которые своим творчеством искренне умеют зажигать сердца, дарить незабываемые эмоции и теплоту. Такой является талантливейшая саксофонистка Анна Степанова.  Проекты, которые она воплощает в жизнь, демонстрируют, насколько талантливые люди живут в родном городе Одессе. Анна – человек,  который никогда не перестает нас удивлять новыми яркими и оригинальными проектами и идеями. Поддержка подобных проектов стала для меня уже доброй традицией,
— сказал Сергей Кивалов.


В Киеве стартовал международный конкурс «Золотой саксофон»

 

По словам Анны Степановой основной целью фестиваля является повышение исполнительского уровня украинской школы саксофона.

Все наши концерты показали насколько зрителю необходимо сегодня такое приобщение и к высокой музыке. И очень приятно, что в наше время есть такие, как Сергей Кивалов, которые с пониманием относятся к творческим проектам и оказывают нам поддержку. Благодаря Сергею Васильевичу в нашей стране открываются новые таланты, новые имена, которые потом становятся известны во всем мире,
— отметила Анна Степанова.

 

В Киеве стартовал международный конкурс «Золотой саксофон»

 

В жюри конкурса соберутся мировые звезды саксофонного искусства - Ален Крепен (Бельгия), Арно Борнкамп (Голландия), Юрий Василевич (Украина), Никита Зимин, Кенни Тзе (США). Современными авторами Питом Свертс из Бельгии и Романом Занте из Франции были созданы специальные конкурсные произведения для исполнителей Средней и Старшей возрастных категорий.

Желающие присоединится к миру прекрасного искусства в качестве слушателей и зрителей могут ознакомиться с программой на официальном сайте конкурса www.goldensaxophone.com.

Творческое состязание в Национальной Музыкальный Академии Украины имени Чайковского завершится 14 ноября праздничным гала-концертом на сцене Большого зала Консерватории с участием членов жюри, почётных гостей и победителей конкурса. Также в рамках празднования Дня Рождения Короля Бельгии, победители и члены жюри конкурса примут участие в праздничном концерте, который состоится в Национальной филармонии Украины 15 ноября в сопровождении оркестра Национальной Музыкальной академии Украины имени Чайковского.

Отметим, что Сергей Кивалов уже на протяжении нескольких лет оказывает поддержку в проведении творческих конкурсов и концертов, организованных артисткой Selmer Paris и BG France.

Так, ранее в Одессе проходил ІІ Международный фестиваль «Сакс Академия», посвященный 202-ой годовщине со дня рождения создателя саксофона – Адольфа Сакса. Напомним, что в рамках фестиваля состоялась и мировая премьера произведения автора Детлефа Бенсмана «Страх», которое было написано специально для фестиваля под впечатлениями от города Одесса и была исполнена автором.

Для участников фестиваля были проведены мастер-классы от мэтров саксофона Украины в котором поучаствовал и Ален Крепен. На протяжении нескольких дней в стенах Национального университета «Одесская юридическая академия», в Музее редкой книги, у учащихся музыкальных школ и студентов была возможность получить ценные уроки от профессионалов своего дела.

Также в Большом зале Одесской филармонии проходил концерт филармонического абонемента №8 «Сакс-революция». В программе принимали участие лауреаты конкурса «Золотой саксофон» и известные одесские джазмены. Среди приглашенных «звездных» дирижеров были Николай Голощапов и Жан-Мари Леруа (Франция).

Кроме того, в Золотом зале Литературного музея неоднократно проходили концерты такие как «Балалайка-Сакс проект» при участии ярчайшего представителя академической школы игры на саксофоне Никиты Зимина, «Сакс плюс», «Sax jazz show», «SAX IN LOVE».

А в Центральном зале Одесского музея западного и восточного искусства прошел концерт, представляющий собой синтез искусств, «Sax Weekend».



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