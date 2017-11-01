Предпоследний квартал основной транспортной артерии центра Одессы достраивают

Начались работы по замене трамвайных путей и дорожного покрытия на предпоследнем квартале одной из основных транспортных артерий центра Одессы — улицы Преображенской от Елисаветинской до начала Софиевской.

Проезд через Преображенскую от Елисаветинской к переулку Маяковского пока функционирует. Но в скором времени закроется и он, и тогда проезд на Военный спуск и Гаванную можно будет осуществить только с улицы Приморской или Екатерининской.

Неудобно, но надо потерпеть. Финиш близок!