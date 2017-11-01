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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

Предпоследний квартал основной транспортной артерии центра Одессы достраивают

Категория: Первая полоса / Новости


Предпоследний квартал основной транспортной артерии центра Одессы достраивают

Начались работы по замене трамвайных путей и дорожного покрытия на предпоследнем квартале одной из основных транспортных артерий центра Одессы — улицы Преображенской от Елисаветинской до начала Софиевской.               

Проезд через Преображенскую от   Елисаветинской к переулку Маяковского пока функционирует. Но в скором времени закроется и он, и тогда проезд на Военный спуск и Гаванную можно будет осуществить только с улицы Приморской или Екатерининской.  

Неудобно, но надо потерпеть. Финиш близок!

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Предпоследний квартал основной транспортной артерии центра Одессы достраивают
Предпоследний квартал основной транспортной артерии центра Одессы достраивают
Предпоследний квартал основной транспортной артерии центра Одессы достраивают
Предпоследний квартал основной транспортной артерии центра Одессы достраивают
Предпоследний квартал основной транспортной артерии центра Одессы достраивают
Предпоследний квартал основной транспортной артерии центра Одессы достраивают
Предпоследний квартал основной транспортной артерии центра Одессы достраивают
Предпоследний квартал основной транспортной артерии центра Одессы достраивают
Предпоследний квартал основной транспортной артерии центра Одессы достраивают
Предпоследний квартал основной транспортной артерии центра Одессы достраивают
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