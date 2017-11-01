Профессиональный праздник отмечают работники радио, телевидения и связи

Сегодня в Украине День работников радио, телевидения и связи. Праздник установлен "...в поддержку инициативы работников радио, телевидения и отраслей связи Украины..." согласно Указу Президента "О Дне работников радио, телевидения и связи" от 11 ноября 1994 года.

История праздника началась 16 ноября 1924 года, когда в Харькове в эфир вышла первая в Украине радиопрограмма. С тех пор журналисты и работники сферы радио отмечали этот день как профессиональный праздник.

Сейчас же к ним присоединились телевизионщики, представители интернет-СМИ. Этот день отмечают и специалисты связи, обеспечивающие работу телефонных сетей и сетей Интернет-связи.