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  • Дата: Сегодня, 19:07
Сегодня, 19:07

Профессиональный праздник отмечают работники радио, телевидения и связи

Категория: Первая полоса / Новости

Профессиональный праздник отмечают работники радио, телевидения и связи

Сегодня в Украине День работников радио, телевидения и связи. Праздник установлен "...в поддержку инициативы работников радио, телевидения и отраслей связи Украины..." согласно Указу Президента "О Дне работников радио, телевидения и связи" от 11 ноября 1994 года.

История праздника началась 16 ноября 1924 года, когда в Харькове в эфир вышла первая в Украине радиопрограмма. С тех пор журналисты и работники сферы радио отмечали этот день как профессиональный праздник.

Сейчас же к ним присоединились телевизионщики, представители интернет-СМИ. Этот день отмечают и специалисты связи, обеспечивающие работу телефонных сетей и сетей Интернет-связи.

Уважаемые работники радио, телевидения и связи! Сегодня – Ваш профессиональный праздник. Масс-медиа, работающим в регионах, отведена особая роль. Вы информируете нас о самых острых, не выдуманных проблемах, которые происходят с людьми в реальной жизни. И чем больше этих проблем, тем сложнее Ваша работа. Вы не просто иллюстрируете события, Вы умеете качественно анализировать факты.
В этот день примите мои искренние поздравления. Творческого вдохновения, свежих идей и преданности журналистской этике!
— написал на своей официальной странице в Facebook народный депутат Украины Сергей Кивалов.



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