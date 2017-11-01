В Одессе радикалы устроили побоище: начальнику областной полиции пробили голову

Сегодня, 18 ноября, в Одесском городском саду собрались представители общественности, чтобы встретиться с представителями компании, которой с 2003 года принадлежит территория бывшего Летнего театра.

Во время встречи директор компании заверил одесситов, что никакого высотного строительства здесь не предполагается, равно как и вырубки деревьев. Также он сообщил, что все планы касательно этого участка будут обсуждаться с общественностью.

Избежать провокаций не удалось: люди в масках снесли забор и устроили потасовку. Радикалы кинули в толпу светошумовые гранаты. Одним из пострадавших является глава областной полиции Дмитрий Головин - ему разбили голову камнем.

Следует отметить, что радикалы, напавшие на национальную полицию ранее приняли участие в нападении на строительную компанию «Гефест».