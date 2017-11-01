Одесские чирлидерши завоевали 5 золотых медалей в Голландии

В Нидерландах прошёл международный турнир по чирлидингу SoneoXXL среди дуэтов (в рамках European Doubles Championships).

Как сообщает официальный сайт Одессы, Украину на соревнованиях представляли воспитанники одесских спортклубов «Спирит» и «Форма». Юные спортсменки завоевали 5 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые медали. Так, в категории «Джаз–дуэты» (6-9 лет) призовые места заняли: Анастасия Рубцова и София Демченко — 1 место; Арина Пинчук и Полина Костюк — 2 место; Виктория Гончарук и Диана Капитонова — 3 место.

В категории «Фристайл–дуэты» (6-9 лет) победителями стали Анастасия Рубцова и София Демченко с 1 местом, а также Виктория Гончарук и Диана Капитонова со вторым. В категориях «Фристайл–дуэт, дети» (10-13 лет) и «Джаз–дуэт, дети» (10-13 лет) высокий уровень показали Мария Дёмина и София Коршак, завоевавшие два первых места.

Среди старших спортсменов призёрами стали Анастасия Шишкина и Анастасия Помозина, которые заняли первую ступеньку пьедестала в категории «Джаз, взрослые Open» и третью — в категории «Фристайл–дуэт, взрослые».