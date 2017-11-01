Премьер-министры Молдовы и непризнанной Приднестровской Молдавской Республики впервые встретились на высшем уровне и открыли мост между странами

Автомобильный мост через Днестр, связывающий населённые пункты Бычок (ПМР) и Гура Быкулуй, снова открыт для движения автотранспорта спустя 25 лет.

Открытие моста состоялось 18 ноября. В нём приняли участие премьер-министры Молдовы и непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. Это - первая встреча глав правительств обоих государств.

Соглашения о восстановлении моста достигли в ходе переговоров вице-премьера Молдовы по реинтеграции Георгия Балана и министра иностранных дел Приднестровья Виталия Игнатьева. При этом обе стороны обязались не использовать мост для переброски военных.

Мост между селами Гура Быкулуй и Бычок находится на международной трассе М14 (Кишинёв - Одесса). Он был разрушен в ходе боёв между правительственными войсками Молдовы и приднестровскими повстанцами в 1992 году.