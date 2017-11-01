Одесскую Юракадемию посетил замминистра образования и науки Украины Роман Греба

В международный День студента Национальный университет «Одесская юридическая академия» посетил заместитель министра образования и науки Украины Роман Греба. Он встретился и пообщался с преподавателями и студентами университета, обсудил с ними вопросы, касающиеся проведения в нашей стране реформы образования.

Также Роман Греба ознакомился с научной и учебной программами вуза, побывал в аудиториях, читальном зале самой современной в Украине университетской библиотеки, Музее редкой книги, Музее оружия, стрелковом и пневматическом тире.

Я восхищён тем, что увидел. Чрезвычайно красивое помещение. Большие и просторные аудитории. Большое значение играет то, что преподавание в вузе ведется на английском, немецком, французском языке. От общения со студентами у меня остались наилучшие впечатления. Они очень умные, начитанные и юридически подкованные. — сказал заместитель министра образования и науки Украины Роман Греба.

Во время встречи Романа Владимировича с нашими студентами, мне было очень приятно, что наши будущие специалисты ставили заместителю министра науки и образования очень правильные и интересные вопросы. Видно, что ребята горят идеей. Видно, что они хотят стать настоящими профессионалами своего дела. И для этого мы создали все необходимые условия в Национальном университете «Одесская юридическая академия. — отметил президент НУ «ОЮА» Сергей Кивалов.

Кроме того, чиновник посетил Центр специальной боевой подготовки. Отметим, что центр тесно сотрудничает со Всеукраинской федерацией грепплинга Украины, здесь студенты вуза оттачивают свое мастерство в различных боевых искусствах – дзюдо, самбо, грепплинг, ММА, панкратион и другие.

Замминистра образования и науки высоко оценил внимание, которое руководство вуза уделяет развитию спорта. Юракадемия давно зарекомендовала себя как кузница не только юридических кадров, но и титулованных спортсменов. Вуз постоянно делегирует своих студентов на олимпийские игры, чемпионаты Европы и мира по различным видам спорта. Сегодня в копилке вуза уже более 90 медалей высшей пробы.

В Министерстве образования и науки я отвечаю за развитие спорта именно среди студентов и школьников. Поэтому, мне очень приятно, когда университеты показывают такой высокий уровень спортивной подготовки. Когда в вузах созданы условия для занятия спортом исключительно студентами. Чтобы они развивали себя не только как профессиональные юристы, а чтобы они также могли развиваться физически. — подчеркнул заместитель министра образования и науки Украины Роман Греба.

Также в день студента в университете побывала выпускница НУ «ОЮА», первый заместитель министра юстиции Украины Наталья Севастьянова. Чиновник признаётся, профессиональные навыки получила именно в стенах Одесской Юракадемии.

Это моя альма-матер и всегда ей останется. Здесь я начала свой трудовой путь на кафедре международного права, защищала кандидатскую диссертацию. Поэтому, воспоминания только приятные, очень позитивные. И скажу, что очень сильная школа права в Одессе. Мы видим это сейчас по конкурсам и в Верховный суд. Потому, что преподаватели в Юракадемии стали судьями Верховного суда и показали очень высокий уровень. Поэтому, конечно, учиться здесь одно удовольствие. — отметила первый заместитель министра юстиции Украины Наталия Севостьянова.