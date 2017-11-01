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  • Дата: Вчера, 21:00
Вчера, 21:00

Одесскую Юракадемию посетил замминистра образования и науки Украины Роман Греба

Категория: Первая полоса / Новости / Наука и образование

Одесскую Юракадемию посетил замминистра образования и науки Украины Роман Греба

В международный День студента Национальный университет «Одесская юридическая академия» посетил заместитель министра образования и науки Украины Роман Греба. Он встретился и пообщался с преподавателями и студентами университета, обсудил с ними вопросы, касающиеся проведения в нашей стране реформы образования.

 

Одесскую Юракадемию посетил замминистра образования и науки Украины Роман Греба

 

Также Роман Греба ознакомился с научной и учебной программами вуза, побывал в аудиториях, читальном зале самой современной в Украине университетской библиотеки, Музее редкой книги, Музее оружия,  стрелковом и пневматическом тире.

 

Одесскую Юракадемию посетил замминистра образования и науки Украины Роман Греба

 

Я восхищён тем, что увидел. Чрезвычайно красивое помещение. Большие и просторные аудитории. Большое значение играет то, что преподавание в вузе ведется на английском, немецком, французском языке. От общения со студентами у меня остались наилучшие впечатления. Они очень умные, начитанные и юридически подкованные.
 сказал заместитель министра образования и науки Украины Роман Греба.

 

Во время встречи Романа Владимировича с нашими студентами, мне было очень приятно, что наши будущие специалисты ставили заместителю министра науки и образования очень правильные и интересные вопросы. Видно, что ребята горят идеей. Видно, что они хотят стать настоящими профессионалами своего дела. И для этого мы создали все необходимые условия в Национальном университете «Одесская юридическая академия.
— отметил президент НУ «ОЮА» Сергей Кивалов.

 

Одесскую Юракадемию посетил замминистра образования и науки Украины Роман Греба

 

Кроме того, чиновник посетил Центр специальной боевой подготовки. Отметим, что центр тесно сотрудничает со Всеукраинской федерацией грепплинга Украины, здесь студенты вуза оттачивают свое мастерство в различных боевых искусствах – дзюдо, самбо, грепплинг, ММА, панкратион и другие.

 

Одесскую Юракадемию посетил замминистра образования и науки Украины Роман Греба

 

Замминистра образования и науки высоко оценил внимание, которое руководство вуза уделяет развитию спорта. Юракадемия давно зарекомендовала себя как кузница не только юридических кадров, но и титулованных спортсменов. Вуз постоянно делегирует своих студентов на олимпийские игры, чемпионаты Европы и мира по различным видам спорта. Сегодня в копилке вуза уже более 90 медалей высшей пробы.

 

Одесскую Юракадемию посетил замминистра образования и науки Украины Роман Греба

 

В Министерстве образования и науки я отвечаю за развитие спорта именно среди студентов и школьников. Поэтому, мне очень приятно, когда университеты показывают такой высокий уровень спортивной подготовки. Когда в вузах созданы условия для занятия спортом исключительно студентами. Чтобы они развивали себя не только как профессиональные юристы, а чтобы они также могли развиваться физически.
— подчеркнул заместитель министра образования и науки Украины Роман Греба.

 

Одесскую Юракадемию посетил замминистра образования и науки Украины Роман Греба

 

Также в день студента в университете побывала выпускница НУ «ОЮА», первый заместитель министра юстиции Украины Наталья Севастьянова. Чиновник признаётся, профессиональные навыки получила именно в стенах Одесской Юракадемии.

 

Одесскую Юракадемию посетил замминистра образования и науки Украины Роман Греба

 

Это моя альма-матер и всегда ей останется. Здесь я начала свой трудовой путь на кафедре международного права, защищала кандидатскую диссертацию. Поэтому, воспоминания только приятные, очень позитивные. И скажу, что очень сильная школа права в Одессе. Мы видим это сейчас по конкурсам и в Верховный суд. Потому, что преподаватели в Юракадемии стали судьями Верховного суда и показали очень высокий уровень. Поэтому, конечно, учиться здесь одно удовольствие.
— отметила первый заместитель министра юстиции Украины Наталия Севостьянова.

 

Одесскую Юракадемию посетил замминистра образования и науки Украины Роман Греба

 

Национальный университет «Одесская юридическая академия» гордится своими выпускниками! Я помню Наталию Севостьянову еще со студенческих лет. Она была очень трудолюбивой и старательной, принимала участие во всевозможных конференциях, посещала лекции на иностранных языках. И сегодня я очень рад, что она сумела  добиться таких высот в карьере.
— поделился президент НУ «ОЮА» Сергей Кивалов.

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Одесскую Юракадемию посетил замминистра образования и науки Украины Роман Греба
Одесскую Юракадемию посетил замминистра образования и науки Украины Роман Греба
Одесскую Юракадемию посетил замминистра образования и науки Украины Роман Греба
Одесскую Юракадемию посетил замминистра образования и науки Украины Роман Греба
Одесскую Юракадемию посетил замминистра образования и науки Украины Роман Греба
Одесскую Юракадемию посетил замминистра образования и науки Украины Роман Греба
Одесскую Юракадемию посетил замминистра образования и науки Украины Роман Греба
Одесскую Юракадемию посетил замминистра образования и науки Украины Роман Греба
Одесскую Юракадемию посетил замминистра образования и науки Украины Роман Греба
Одесскую Юракадемию посетил замминистра образования и науки Украины Роман Греба
Одесскую Юракадемию посетил замминистра образования и науки Украины Роман Греба
Одесскую Юракадемию посетил замминистра образования и науки Украины Роман Греба
Одесскую Юракадемию посетил замминистра образования и науки Украины Роман Греба
Одесскую Юракадемию посетил замминистра образования и науки Украины Роман Греба
Одесскую Юракадемию посетил замминистра образования и науки Украины Роман Греба
Одесскую Юракадемию посетил замминистра образования и науки Украины Роман Греба
Одесскую Юракадемию посетил замминистра образования и науки Украины Роман Греба
Одесскую Юракадемию посетил замминистра образования и науки Украины Роман Греба
Одесскую Юракадемию посетил замминистра образования и науки Украины Роман Греба
Одесскую Юракадемию посетил замминистра образования и науки Украины Роман Греба
Одесскую Юракадемию посетил замминистра образования и науки Украины Роман Греба
Одесскую Юракадемию посетил замминистра образования и науки Украины Роман Греба
Одесскую Юракадемию посетил замминистра образования и науки Украины Роман Греба
Одесскую Юракадемию посетил замминистра образования и науки Украины Роман Греба
Одесскую Юракадемию посетил замминистра образования и науки Украины Роман Греба
Одесскую Юракадемию посетил замминистра образования и науки Украины Роман Греба
Одесскую Юракадемию посетил замминистра образования и науки Украины Роман Греба
Одесскую Юракадемию посетил замминистра образования и науки Украины Роман Греба
Одесскую Юракадемию посетил замминистра образования и науки Украины Роман Греба
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