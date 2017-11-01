20 полицейских получили травмы в столкновениях в Горсаду

В результате субботних столкновений между полицейскими и активистами в Городском саду Одессы были травмированы более двух десятков правоохранителей.

«Во время акции граждан "Летний театр наш", проходившей 18 ноября в Городском саду, были травмированы более 20 полицейских. За медицинской помощью правоохранители обратились с диагнозами: черепно–мозговая травма, сотрясение головного мозга, гематомы, ушибы, химические ожоги кожи и верхних дыхательных путей, а также конъюнктивита химического происхождения», — говорится в сообщении пресс-службы областного управления Нацполиции.

Отмечается, что противоправные действия граждан во время акции были прекращены правоохранителями, ситуация была контролируемая, поэтому массовых беспорядков не допущено.

«Среди гражданских пострадавших нет. Обращений о неправомерных действиях полицейских не зафиксировано», — добавили в пресс-службе.

Сообщается также, что сведения об указанных событиях внесены в ЕРДР предварительной правовой квалификации — ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительных органов) УК Украины.