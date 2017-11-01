В Одессе прошел Чемпионат мира по пауэрлифтингу федерации WPUF

В Одессе в Спортивном комплексе Международного гуманитарного университета состоялся Чемпионат мира по пауэрлифтингу федерации WPUF. 120 сильнейших спортсменов из семи стран демонстрировали свою силу и мастерство, состязаясь за звание лучшего.
Последние годы этот силовой вид спорта, который еще называют силовым троеборьем, обретает все большую популярность во всем мире, а многие тяжелоатлеты переходят в ряды его адептов. Мускулы атлетов ПРО-дивизиона внушают трепет и уважение. А выступления этих сильных спортсменов, показывающих высокий уровень на международных помостах, никого не оставляют равнодушными. Атлетам предстояло соревноваться в трех упражнениях – приседание, жим лежа и становая тяга, – из трех попыток которых суммировался лучший результат.
Сборная Украины, состоящая из семи спортсменов, лидировала на Чемпионате. В целом украинцы показывают высокие результаты на престижных зарубежных соревнованиях.
Очень порадовали участников Чемпионата условия, в которых им пришлось отстаивать право быть сильнейшими.
Интересно, что у спортсменов нет ограничений по возрасту. Так, возраст некоторых из них перешагнул 70-летний рубеж. В случае, если участники – дети, то с ними непременно должны быть родители, которые дают письменное разрешение на участие в турнирах. Самому молодому спортсмену этих соревнований – 14 лет. Но от него на Чемпионате ждут высоких результатов.
Константин Секер приехал в Одессу из поселка Александровка Вознесенского района Николаевской области. С детства мальчик занимался каратэ. В секцию пауэрлифтинга впервые попал в 12 лет и сразу отжал 30 килограммов. Начались тренировки три раза в неделю, участие в турнирах. На чемпионате Европы юноша сделал жим уже в 105 кг. Высока вероятность, что после этих соревнований Константин получит звание мастера спорта.
Нет преград для занятий пауэрлифтингом и для людей с особенным физическим развитием. Пример тому – успехи Максима Новиченко, который приехал на Чемпионат из города Буча Киевской области.
Физические особенности и параметры не мешают Максиму добиваться убедительных успехов.
Лучший результат Максима при жиме лежа – 127,5 килограммов. И это при весе спортсмена 40 килограммов(!). Это рекорд Европы среди юниоров по версии VPC.
Сильные парни показывали на Чемпионате свои умения в двух категориях – профессионалы и любители (аматоры).
47-летний Вячеслав Ильницкий (Молдова, г. Кишинев) относит себя к числу вторых. Не являясь профессиональным спортсменом, он давно предан спорту:
На Чемпионате мира федерации WPUF в Одессе и болельщики, и спортсмены ожидали увидеть абсолютный рекорд мира, взятие веса, который в сумме составляет одну тонну. Впечатляющий результат готов был показать Аркадий Шалоха, неоднократный рекордсмен Европы и мира Украины. Все с замиранием сердца, держа наготове фото- и видео-камеры, следили за выступлениями спортсмена. Но, увы. Техническая ошибка страховщика не позволила ему выполнить мировой рекорд.
Что ж, все успешно выступившие на Чемпионате спортсмены получили приглашение на элитный турнир «Черная жемчужина», который также пройдет в Одессе.