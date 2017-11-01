В Одессе прошел Чемпионат мира по пауэрлифтингу федерации WPUF

В Одессе в Спортивном комплексе Международного гуманитарного университета состоялся Чемпионат мира по пауэрлифтингу федерации WPUF. 120 сильнейших спортсменов из семи стран демонстрировали свою силу и мастерство, состязаясь за звание лучшего.

Последние годы этот силовой вид спорта, который еще называют силовым троеборьем, обретает все большую популярность во всем мире, а многие тяжелоатлеты переходят в ряды его адептов. Мускулы атлетов ПРО-дивизиона внушают трепет и уважение. А выступления этих сильных спортсменов, показывающих высокий уровень на международных помостах, никого не оставляют равнодушными. Атлетам предстояло соревноваться в трех упражнениях – приседание, жим лежа и становая тяга, – из трех попыток которых суммировался лучший результат.

Сборная Украины, состоящая из семи спортсменов, лидировала на Чемпионате. В целом украинцы показывают высокие результаты на престижных зарубежных соревнованиях.

Здесь собралась элита всего мира. Популярность пауэрлифтинга растет. В нашей стране два года назад, благодаря введению призового фонда, это силовое троеборье получило второе дыхание. Пока пауэрлифтинг еще не обогнал тяжелую атлетику, но на пути к этому.

– рассказал президент федерации WPUF Сергей Олейник.

Очень порадовали участников Чемпионата условия, в которых им пришлось отстаивать право быть сильнейшими.

Условия соревнований отличные. Мы давно такого не видели и счастливы работать в спорткомплексе Международного гуманитарного университета. Мы обратились с просьбой провести Чемпионат здесь, на берегу моря на 8-ой станции Большого фонтана, и президент МГУ Сергей Васильевич Кивалов сразу отозвался и пошел нам навстречу. Идеальные условия. И люди добрые, отзывчивые, помогают всем, что нам нужно.

— отметил С.Олейник.

Интересно, что у спортсменов нет ограничений по возрасту. Так, возраст некоторых из них перешагнул 70-летний рубеж. В случае, если участники – дети, то с ними непременно должны быть родители, которые дают письменное разрешение на участие в турнирах. Самому молодому спортсмену этих соревнований – 14 лет. Но от него на Чемпионате ждут высоких результатов.

Константин Секер приехал в Одессу из поселка Александровка Вознесенского района Николаевской области. С детства мальчик занимался каратэ. В секцию пауэрлифтинга впервые попал в 12 лет и сразу отжал 30 килограммов. Начались тренировки три раза в неделю, участие в турнирах. На чемпионате Европы юноша сделал жим уже в 105 кг. Высока вероятность, что после этих соревнований Константин получит звание мастера спорта.

Нет преград для занятий пауэрлифтингом и для людей с особенным физическим развитием. Пример тому – успехи Максима Новиченко, который приехал на Чемпионат из города Буча Киевской области.

Физические особенности и параметры не мешают Максиму добиваться убедительных успехов.

Попал в силовой спорт случайно. Когда впервые предложили попробовать, мне понравилось. Пауэрлифтинг подарил мне веру в себя и помогает преодолевать все жизненные трудности.

— признался нам

Лучший результат Максима при жиме лежа – 127,5 килограммов. И это при весе спортсмена 40 килограммов(!). Это рекорд Европы среди юниоров по версии VPC.

Сильные парни показывали на Чемпионате свои умения в двух категориях – профессионалы и любители (аматоры).

47-летний Вячеслав Ильницкий (Молдова, г. Кишинев) относит себя к числу вторых. Не являясь профессиональным спортсменом, он давно предан спорту:

Пауэрлифтинг известен не так давно, раньше мы называли это тяжелой гимнастикой. Для меня спорт – не профессия, а стиль жизни. Я окончил Техникум физкультуры. До 33 лет занимался атлетической гимнастикой, борьбой. Потом два года увлекался боями без правил. А год назад я вернулся в спорт. У меня есть желание выполнить аматорские нормативы и получить звание мастера спорта. Предпочитаю заниматься физкультурой и спортом и следить за своим телом, чем ходить по врачам и тратиться на лекарства, которые не вернут нам наше здоровье, если мы сами за себя не возьмемся.

На Чемпионате мира федерации WPUF в Одессе и болельщики, и спортсмены ожидали увидеть абсолютный рекорд мира, взятие веса, который в сумме составляет одну тонну. Впечатляющий результат готов был показать Аркадий Шалоха, неоднократный рекордсмен Европы и мира Украины. Все с замиранием сердца, держа наготове фото- и видео-камеры, следили за выступлениями спортсмена. Но, увы. Техническая ошибка страховщика не позволила ему выполнить мировой рекорд.

Произошло то, чего не должно быть – ошибка ассистента. Страховщики могут вмешаться только по команде главного судьи. А он вмешался сам. Приседание – это наиболее сложное и энергоемкое упражнение. Из-за ошибки ассистента я вправе был сделать еще одну попытку. Но впереди жим и тяга, я не хочу тратить силы и сам отказался от новой попытки. На мировой рекорд нужно идти один раз, а не пять.

— сказал Аркадий Шалоха.

Что ж, все успешно выступившие на Чемпионате спортсмены получили приглашение на элитный турнир «Черная жемчужина», который также пройдет в Одессе.