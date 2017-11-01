В Киеве прошел международный конкурс «Золотой саксофон»

«Золотой саксофон» – это профессиональный музыкальный конкурс, который предоставляет молодым музыкантам из Украины, Беларуси, Чехии, Италии, Бельгии, Японии и Китая возможность общения с мастерами мирового саксофонного искусства. В стенах Национальной музыкальной академии Украины имени Чайковского в нынешнем году собрались талантливые исполнители и композиторы из 10 стран мира. Конкурс традиционно прошел при поддержке народного депутата Украины Сергея Кивалова.

Основатель и президент конкурса – одна из ведущих саксофонисток Украины, артистка Selmer Paris и BG France, одесситка Анна Степанова. По её словам, основная цель фестиваля — повышение исполнительского уровня украинской школы саксофона — была с успехом достигнута. Она особо отметила, что в нынешнем году на конкурсе собралась сильнейшая коллегия за всю его историю.

Действительно, жюри представляли мировые звезды саксофонного искусства – Ален Крепен (Бельгия), Арно Борнкамп (Голландия), Юрий Василевич (Украина), Никита Зимин (Россия), Кенни Тзе (США).

Современными авторами Питом Свертс из Бельгии и Романом Занте из Франции были созданы специальные конкурсные произведения для исполнителей Средней и Старшей возрастных категорий.

Музыкальная феерия произвела огромное впечатление на членов жюри, гостей конкурса и исполнителей.

Я имел возможность наблюдать здесь украинскую школу саксофона, которая развивается. Мы услышали многих украинских саксофонистов, очень сильных участников. — поделился член жюри конкурса Арно Борнкамп (Голландия).

Не только старшая, но и младшая группа саксофонисима очень талантливая. Я надеюсь, что этот конкурс будет продолжаться и развиваться в дальнейшем.

— подчеркнул член жюри конкурса Кенни Тзе (США).

Очень высокий уровень, прекрасные исполнители, все хорошо подготовлены. Этот конкурс очень положительно влияет на развитие школы саксофона в Украине.

— поддержал их вице-президент конкурса Михаил Мимрык.

Я в Украине уже в четвертый раз, и за эти четыре года произошел большой прогресс и в развитии школы саксофона, и в организации конкурса. Так как я являюсь жителем города Динан – родины Адольфа Сакса, очень рад наблюдать все мероприятия, проведенные в Украине, связанные с саксофоном.

— отметил председатель жюри конкурса Алан Крепен (Бельгия).

Член жюри конкурса Никита Зимин подчеркнул, что он гордится тем, что украинские мастера игры на саксофоне так весомо представляют свою страну на международных музыкальных площадках.

Творческое состязание в Национальной Музыкальный Академии Украины имени Чайковского завершилось 14 ноября праздничным гала-концертом на сцене Большого зала Консерватории. В рамках празднования Дня Рождения Короля Бельгии победители и члены жюри конкурса приняли участие в праздничном концерте, состоявшемся в Национальной филармонии Украины 15 ноября. Концерт прошел в сопровождении оркестра Национальной Музыкальной академии Украины имени Чайковского.

Киевский фестиваль триумфально завершился – впереди нас ждут новые встречи и новые музыкальные открытия.

Напомним, что народный депутат Украины Сергей Кивалов на протяжении нескольких лет оказывает поддержку в проведении творческих конкурсов и концертов, организованных артисткой Анной Степановой.

Конечно, проведению такого масштабного музыкального события, как международный фестиваль «Золотой саксофон», предшествовала длительная подготовка. Накануне события Анна Степанова встретилась с Сергеем Киваловым, чтобы обсудить детали проведения конкурса.

Анна Степанова выразила особую благодарность Сергею Кивалову за его внимание к талантливым музыкантам.

Благодаря поддержке Сергея Васильевича Кивалова молодые исполнители имели возможность и на этот раз встретится в Национальной музыкальной Академии Украины имени Чайковского Наши концерты показали насколько сегодняшнему зрителю необходимо подобное приобщение и к высокой музыке. И очень приятно, что в наше время есть такие люди, которые с пониманием относятся к творческим проектам и оказывают им поддержку.

Так, при содействии Сергея Кивалова, в Одессе успешно прошел ІІ Международный фестиваль «Сакс Академия», посвященный 202-ой годовщине со дня рождения создателя саксофона – Адольфа Сакса. В рамках фестиваля состоялась и мировая премьера произведения автора Детлефа Бенсмана «Страх», написанного специально для фестиваля и исполненного самим автором.

Для участников фестиваля были проведены мастер-классы от мэтров саксофона Украины, в которых участвовал и Ален Крепен. На протяжении нескольких дней в стенах Национального университета «Одесская юридическая академия», в Музее редкой книги, у учащихся музыкальных школ и студентов была возможность получить уроки от профессионалов своего дела.

В Большом зале Одесской филармонии прошел концерт филармонического абонемента №8 «Сакс-революция» с участием лауреатов конкурса «Золотой саксофон» и известных одесских джазменов. Среди приглашенных «звездных» дирижеров были Николай Голощапов и Жан-Мари Леруа (Франция).

Неоднократно проходили концерты и в Золотом зале Одесского Литературного музея. Зрители могли приобщиться к «Балалайка-Сакс проект» при участии одного из самых ярких представителей академической школы игры на саксофоне Никиты Зимина, «Сакс плюс», «Sax jazz show», «SAX IN LOVE». В рамках проекта в Центральном зале Одесского музея западного и восточного искусства состоялся концерт «SaxWeekend», представляющий собой синтез искусств.