Мост дружбы: в МГУ открылась выставка «Стамбул – Одесса»

В стенах Международного гуманитарного университета открылась персональная фотовыставка «Стамбул-Одесса», посвященная 25-летию установления дипломатических отношений между Украиной и Турцией и 20-летию побратимства Одессы и Стамбула. Ее автор – фотохудожник и преподаватель факультета дизайна и искусств МГУ Юрий Шибанов.

Открывали выставку президент Международного гуманитарного университета, народный депутат Украины Сергей Кивалов и Генеральный консул Турции в Одессе Джемиль Уфук Тогрул.

Международный гуманитарный университет, в котором сегодня обучаются около шестисот студентов из Турции, является наглядным примером добрососедства и дружбы двух наших стран.

Почетный турецкий гость в своем выступлении напомнил, что турецкая дипломатическая миссия – одна из первых, открытая лидером нации Ататюрком, что подтверждает ее важность, и он горд, возглавляя ее сегодня.

Турецкие граждане чувствуют себя в Одессе, как дома. Мало того, признаюсь, что и сам я чувствую тут себя, как дома. Наши отношения столь динамичны, что не требуют особенных планов. Ежедневно большое число туристов отправляются из Украины в Турцию и из Турции в Украину. И если раньше прямое сообщение было только из Стамбула, то теперь оно налажено и с другими городами.

— подчеркнул дипломат.

В числе гостей были и другие представители дипломатического корпуса Одессы. Среди них – Генеральный консул Республики Беларусь в Одессе Владимир Чехлов. Он рассказал, что крепнет сотрудничество между юридическими учебными заведениями Одессы и Минска. Так, на днях был подписан Меморандум о сотрудничестве между Национальным университетом «Одесская юридическая академия» и Минским институтом правоведения, хорошо известным в Беларуси. Поэтому сотрудничество вузов имеет хорошие перспективы.

Во время вступительной речи господин Джемиль Уфук Тогрул, обратившись к турецким студентам, напутствовал их, пожелал учиться хорошо, и подчеркнул, как им повезло учиться в таком городе и в таком прекрасном вузе.

Сергей Васильевич Кивалов в своем выступлении рассказал о преемственности дружеских связей Турции и Украины. Так, он напомнил, что турецкий политический деятель, экс-глава Парламентской Ассамблеи Совета Европы, а сегодня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу является почетным доктором Honorius Causa Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета.

Международный гуманитарный университет, имеющий высший, четвертый уровень аккредитации, – лидер по количеству обучающихся здесь иностранных студентов, в том числе, граждан Турции. Наш многопрофильный вуз предоставляет им широкие возможности, предлагая обучение в Институте права, экономики и международных отношений, Медицинского института, факультета лингвистики и перевода, искусства и дизайна. За 15 лет МГУ стал одним из наиболее передовых в стране вузов. Представители дипломатического корпуса в Одессе – Турции, Польши, Белоруссии, Румынии, Китая и других стран – рекомендуют выпускникам своих школ поступать именно сюда. Более того, дети дипломатических работников, аккредитованных в Одессе, учатся именно здесь. Это главный показатель качественной подготовки в нашем вузе. А открывшаяся фотовыставка – прекрасный пример дружбы наших стран и побратимства наших городов.

— подчеркнул Сергей Кивалов.

Также напомним, что на конкурсе «Мисс МГУ-2017», посвященном в этом году 15-летию вуза, титул второй вице мисс завоевала студентка из Турции Мануэль Селенский.

На выставке «Стамбул – Одесса» представлена практически вся история отношений между Одессой и Стамбулом, начиная с открытия паромного комплекса в Дериндже в 2000 году, порта Хайдар-Паша, с которым теперь туристическое и грузовое сообщение с Черноморском. Тут на выставке – круизное судно «Каледония», на котором было сделано немало рейсов между Одессой и Стамбулом, паромные линии, достопримечательности Стамбула и Одессы.

Нас много объединяет: Одесса – морские ворота Украины, Стамбул – морские ворота Турции. И выставка – наглядное свидетельство развития наших отношений, в первую очередь, в гуманитарном плане. Так случилось, что на протяжении последних пятнадцати-двадцати лет я часто бывал в Турции, наблюдал за развитием украино-турецких отношений и связей и фиксировал их на фотокамеру. За каждым снимком стоят события, люди, путешествия, в которых я участвовал как журналист и фотограф. — рассказал автор фотовыставки Юрий Шибанов.

Есть тут и фотоработы Стамбульского парка в Одессе. Он был открыт в этом году на склонах Приморского бульвара к 20-летию побратимских отношений наших городов. Парк сразу полюбился горожанам и стал туристической достопримечательностью. А в недалеком будущем, рассказал Джемиль Уфук Тогрул, в Стамбуле появится символ Одессы – Якорь.