Мост дружбы: в МГУ открылась выставка «Стамбул – Одесса»

В стенах Международного гуманитарного университета открылась персональная фотовыставка «Стамбул-Одесса», посвященная 25-летию установления дипломатических отношений между Украиной и Турцией и 20-летию побратимства Одессы и Стамбула. Ее автор – фотохудожник и преподаватель факультета дизайна и искусств МГУ Юрий Шибанов.
Открывали выставку президент Международного гуманитарного университета, народный депутат Украины Сергей Кивалов и Генеральный консул Турции в Одессе Джемиль Уфук Тогрул.
Международный гуманитарный университет, в котором сегодня обучаются около шестисот студентов из Турции, является наглядным примером добрососедства и дружбы двух наших стран.
Почетный турецкий гость в своем выступлении напомнил, что турецкая дипломатическая миссия – одна из первых, открытая лидером нации Ататюрком, что подтверждает ее важность, и он горд, возглавляя ее сегодня.
В числе гостей были и другие представители дипломатического корпуса Одессы. Среди них – Генеральный консул Республики Беларусь в Одессе Владимир Чехлов. Он рассказал, что крепнет сотрудничество между юридическими учебными заведениями Одессы и Минска. Так, на днях был подписан Меморандум о сотрудничестве между Национальным университетом «Одесская юридическая академия» и Минским институтом правоведения, хорошо известным в Беларуси. Поэтому сотрудничество вузов имеет хорошие перспективы.
Во время вступительной речи господин Джемиль Уфук Тогрул, обратившись к турецким студентам, напутствовал их, пожелал учиться хорошо, и подчеркнул, как им повезло учиться в таком городе и в таком прекрасном вузе.
Сергей Васильевич Кивалов в своем выступлении рассказал о преемственности дружеских связей Турции и Украины. Так, он напомнил, что турецкий политический деятель, экс-глава Парламентской Ассамблеи Совета Европы, а сегодня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу является почетным доктором Honorius Causa Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета.
Также напомним, что на конкурсе «Мисс МГУ-2017», посвященном в этом году 15-летию вуза, титул второй вице мисс завоевала студентка из Турции Мануэль Селенский.
На выставке «Стамбул – Одесса» представлена практически вся история отношений между Одессой и Стамбулом, начиная с открытия паромного комплекса в Дериндже в 2000 году, порта Хайдар-Паша, с которым теперь туристическое и грузовое сообщение с Черноморском. Тут на выставке – круизное судно «Каледония», на котором было сделано немало рейсов между Одессой и Стамбулом, паромные линии, достопримечательности Стамбула и Одессы.
Есть тут и фотоработы Стамбульского парка в Одессе. Он был открыт в этом году на склонах Приморского бульвара к 20-летию побратимских отношений наших городов. Парк сразу полюбился горожанам и стал туристической достопримечательностью. А в недалеком будущем, рассказал Джемиль Уфук Тогрул, в Стамбуле появится символ Одессы – Якорь.