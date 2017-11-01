Одесская судья Власова предоставила ложную декларацию о доходах?

Как сообщает сайт Антикор , таким вопросом задались активисты общественного объединения «Комитет общественного спасения». Заместитель председателя Хозяйственного суда Одесской области Светлана Власова неоднократно попадала в поле зрения журналистов и общественников в связи с фактами коррупционной деятельности. Однако до сих пор, вне зависимости от лозунгов Революции Достоинства по искоренению взяточников и коррупционеров среди служителей Фемиды, Власова прекрасно себя чувствует в своем кресле и манипулирует данными декларации о доходах.

Имя Светланы Власовой «всплыло» на поверхность в связи со скандалом, связанным с незаконной приватизацией в самом, что ни на есть, центре Одессы участка земли. Неоднократно на портале ОРД размещалась информация о том, как украли лакомый кусок Греческой площади. Так вот, журналисты ОРД еще тогда просили СБУ и ГПУ обратить внимание на деятельность судьи Хозяйственного суда Одесской области Светланы Власовой, которая своим решением от 30 марта 2005 года (Дело №11/01-05-91) позволила устроить, что называется, настоящую «черную дыру» на Греческой площади. Издание тогда говорило о миллионных взятках, которые заносили в Хозсуд.

Следующий громкий скандал связан уже с кооперативом «Белый цветок», в котором судья Светлана Власова приобрела элитную недвижимость. И оформила ее на супруга. Ну правильно, слуге народа не полагается жилье, приобретенное на сомнительные доходы. В 2015 году жильцы коттеджного поселка «Белый цветок» (г. Одесса, ул. Ак. Вавилова, 5Б) стали писать в различные инстанции о факте откровенного беспредела со стороны Светланы Власовой, которая проживала в коттеджном поселке и не платила за предоставленные коммунальные услуги в течении 5 лет! «Жить в шикарном коттедже и не платить ни копейки за обслуживание (уборку территории, охрану поселка, освещение, полив и т.д.) уже более 5 лет, разрушать кооператив и коттеджный поселок. Это как называется, нам кажется — это называется судейский цинизм и беспредел. Теперь судья Власова С.Г., через своих приближенных, пытаются судом запретить кооперативу дальше обслуживать коттеджный комплекс», - отметили члены кооператива в открытом письме к одесской общественности. После скандала, который Власова не смогла замять, она решила выставить коттедж на продажу. Свое имущество семья Власовых оценила в 340 тысяч долларов США, или 7 миллионов 820 тысяч гривен. Об этом свидетельствует соответствующее объявление на известном сайте продажи недвижимости.

Интересно, откуда у судьи деньги на такие роскоши? В СМИ уже публиковались и фотографии ежедневного рациона питания судьи Власовой С.Г. – ананас, шампанское, конфеты, приобретенные в элитном магазине «Сады Победы», и фотографии интерьера ее дома. Это ведь здорово – продать дом и не заплатить за коммуналку, как раз в духе судей коррупционеров. Пускай все остальные жильцы расплачиваются за нее. Сейчас и так крайне тяжелое финансовое положение у людей, однако судьям – миллионерам кризис не страшен.

Поэтому общественники решили тщательно изучить декларацию судьи. Чтобы узнать, за чей счет такие банкеты и беспечная жизнь?

Оказалось, что суммы, задекларированные судьей Светланой Власовой и жилье, в котором она, якобы проживает, не соответствуют уровню ее привычной жизни.

По декларации Светлана Георгиевна со своей семьей проживает в обычной квартире площадью в 73,2 кв.м. Квартиру эту семья купила еще в далеком 1999 году. Никаких «белых цветков» в декларации не значится. Тогда сразу же возникает два вопроса: почему коттедж не внесен в декларацию, ведь госслужащий должен декларировать не только свое имущество, но и имущество своих родственников. А если она там не живет, как утверждают члены кооператива, на основании чего она устроила этим людям кошмарную жизнь? Это попахивает откровенным превышением своих полномочий.

«Госпожа Власова, согласно декларациям за 2013-2016 годы, является собственницей лишь одной квартиры, расположенной в Клубничном переулке, общей площадью 73 кв. метра. Если будет достоверно установлено, что она является собственницей коттеджа на ул. Вавилова, то это будет основанием к тому, чтобы признать факт внесения ею недостоверных сведений в декларацию о имущественном состоянии», - говорит общественный активист, член Национального союза журналистов Украины Игорь Елин.

Для того, чтобы собрать все данные о махинациях нечистых на руку «оборотней в мантиях», «очистить судебную власть и заставить работать суды не на коррупционеров, а на народ», в Украине запущена онлайн-платформа «Комитет Общественного спасения».

А те, кто пострадал от деятельности заместителя председателя Хозяйственного суда Одесской области, даже создали в Фейсбуке группу «Остановим беспредел судьи-оборотня Светланы Власовой!».

Отметим, что тема судебного беспредела получила большой общественный резонанс и безусловную поддержку со стороны неравнодушных граждан - на страницу «Комитета общественного спасения» в Фейсбуке подписалось несколько тысяч человек.

В многочисленных комментариях к информации о «деятельности» заместителя председателя Хозяйственного суда Одесской области Светланы Власовой, одесситы вспоминают и ее участие в судебной тяжбе, связанной с незаконным строительством, и опубликованные в СМИ и фотографии интерьера ее дома на улице Вавилова.

К расследования подключилось и Антикоррупционное движение Одещины, Полиция общественной безопасности и молодежные организации, которые требуют объективного расследования указанных фактов и собираются обращаться в компетентные органы, а также готовят проведение акций по установлению фактов, появившихся на некоторых информационных ресурсах.

А жители коттеджного поселка «Белый цветок» обратились в Комитет общественного спасения с открытым письмом.

Речь идет о попытках запрета через суд госпожой Власовой деятельности жилищного кооператива.

«Жильцы создали неприбыльную организацию – кооператив, который занимается обслуживанием поселка. Однако, после создания кооператива, собралась группа лиц, во главе с Власовой С.Г., которые решили разрушить кооператив и коттеджный поселок. Их основная цель – никогда не платить за предоставленные им коммунальные услуги!.. Их долги оплачиваются всеми остальными жильцами поселка...

На общем собрании членов кооператива (90% от всех жильцов) было принято решение о принятии коттеджного поселка на баланс кооператива. Однако, зампред хозяйственного суда со своими приближенными, подали иск о признании незаконным решение Одесского горсовета о передаче кооперативу коттеджного поселка на баланс. Они легко выиграли этот процесс, их даже не остановило решение апелляционного суда, который ослушался судью хозяйственного суда Власову С.Г. и решил в пользу кооператива. Но Власова С.Г. пошла дальше, и точку поставил Верховный суд Украины, который отменил решение сессии и коттеджный поселок завис в воздухе. Балансодержателем кооператив больше не является. А люди вынуждены платить за судейский беспредел», — отмечают жители кооператива «Белый цветок» в своем открытом письме.

«Необходимо выяснить, является ли гражданка Власова собственником участка в коттеджном поселке. Если не является, то ее действия, связанные с препятствованием деятельности кооператива, нарушают права людей - владельцев коттеджей, и соответственно являются вмешательством в хозяйственную деятельность кооператива, что уже само по себе является основанием к привлечению ее к ответственности», - считает журналист и общественник Игорь Елин.

В отношении замглавы Хозсуда Власовой он провел собственное расследование и заподозрил ее еще и в возможном сокрытии доходов.

В семье судьи нет личного транспорта. Даже стареньких «Жигулей» для отмазки. Но сама судья на автомобиле разъезжает. Причем не служебном. Hyunday «SantaFe» 2012 года выпуска, который водит Светлана Георгиевна, по документам принадлежит пожилой женщине 1940 года рождения. Вот как старушки любят Светлану Георгиевну, что на своей машине дают покататься.

В частности, в декларации о доходах Светланы Власовой за 2016 год указана одна весьма недешевая покупка – внедорожник «Хюндай Санта Фе» 2012 года выпуска. Зарегистрирован автомобиль на Галину Баранову, 1940-го года рождения, а ездит на нем Светлана Власова.

«Пожилой человек приобретает дорогой автомобиль – для того, чтобы передать его в бесплатное пользование гражданке Власовой, которая занимает должность судьи и получает не самую маленькую, по меркам Украины, зарплату?» – задается вопросом общественник.

«Если подтвердится, что сделка по покупке дорогого автомобиля женщиной 1940 года рождения носит фиктивный характер с целью скрыть основной договор - приобретение этого автомобиля гражданкой Власовой либо ее родственниками, то это очередной вопрос к НАЗК», - уверен Игорь Елин.

Уже первые результаты журналистского расследования дают основания для обращения в НАЗК и в Высший совет правосудия с заявлением о внесении заместителем председателя Хозяйственного суда Одесской области Светланой Власовой недостоверных сведений в декларацию об имущественном состоянии и добропорядочности судьи, что является основанием для увольнения ее с должности судьи и начале досудебного расследования, уверен общественный активист.

Некоторые СМИ начали распространять информацию о якобы давлении на судью и невозможности связаться с экспертом. На что Игорь Елин, дал развернутый комментарий:

За прошлый год заместитель Хозсуда получила 345297 грн. зарплаты. Сколько получил муж, непонятно. Данная информация также отсутствует в декларации. Светлана Георгиевна указала, только, что обладает сбережениями в 9300 USD и 172000 грн. Вот и все. Ни шуб, украшений, «белых цветков» и прочей недвижимости у Власовой нет. Нет, по официальной декларации. Поэтому активисты ОО «Комитет общественного спасения» и инициируют тщательное расследования трудовых и нетрудовых доходов одесской судьи, а также планирует акции по проверке фактов, которые появились на некоторых информационных ресурсах.

Остается надеяться, что деятельность «Комитета общественного спасения», а также совместные усилия неравнодушных граждан и средств массовой информации инициируют мощное общественное движение, что даст возможность очистить судебную систему от оборотней.

Редакция следит за развитием событий и сообщит об итогах общественного расследования.