Возрождение исторических зданий (ФОТО)

В историческом центре Одессы восстановливаются десятки зданий-памятников архитектуры. В текущем году завершат ремонтно-реставрационные работы фасадов и кровель на пяти зданиях.

Так, завершились работы по улице Пушкинской, 6. В ходе работ были отремонтированы арочный проезд, въездные ворота и кровля, установлены новые водостоки, произведен вынос слаботочных инженерных сетей с фасада в подземную канализацию, выполнена реставрация фасада и установлена подсветка.

Обнаруженные в ходе ремонтно-реставрационных работ в арочном проезде здания фреска и элементы росписи, согласно рекомендациям специалистов, были законсервированы.

Также завершены ремонтно-реставрационные работы фасада дома по улице Софиевской, 13 угол улицы Торговой.

Завершаются работы по улице Дерибасовской, 12. В ходе проведения работ был выполнен ремонт кровли и полностью заменены водостоки. Кроме того, была отреставрирована мозаика, завершаются работы по реставрации гранитных плоскостей цокольного и 1-го этажей, а также подсветке фасада.

На финальной стадии находятся ремонтно-реставрационные работы по фасадам зданий, расположенных по улице Дерибасовской, 10 и улице Екатерининской, 9.

Кроме того, управлением капстроительства Одесского горсовета выполнено проектирование еще по семи фасадам зданий, расположенных в историческом центре Одессы. В настоящее время проводятся тендерные процедуры и уже в начале следующего года при благоприятных погодных условиях работы будут начаты.