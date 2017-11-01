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  • Просмотров: 180
  • Дата: Сегодня, 13:15
Сегодня, 13:15

Возрождение исторических зданий (ФОТО)

Категория: Первая полоса / Новости


Возрождение исторических зданий (ФОТО)

В историческом центре Одессы  восстановливаются десятки  зданий-памятников архитектуры. В текущем году завершат ремонтно-реставрационные работы фасадов и кровель на пяти зданиях.

Так, завершились работы по улице Пушкинской, 6. В ходе работ были отремонтированы арочный проезд, въездные ворота и кровля, установлены новые водостоки, произведен вынос слаботочных инженерных сетей с фасада в подземную канализацию, выполнена реставрация фасада и установлена подсветка.

Обнаруженные в ходе ремонтно-реставрационных работ в арочном проезде здания фреска и элементы росписи, согласно рекомендациям специалистов, были законсервированы.

Также завершены ремонтно-реставрационные работы фасада дома по улице Софиевской, 13 угол улицы Торговой.

Завершаются работы по улице Дерибасовской, 12. В ходе проведения работ был выполнен ремонт кровли и полностью заменены водостоки. Кроме того, была отреставрирована мозаика, завершаются работы по реставрации гранитных плоскостей цокольного и 1-го этажей, а также подсветке фасада.

На финальной стадии находятся ремонтно-реставрационные работы по фасадам зданий, расположенных по улице Дерибасовской, 10 и улице Екатерининской, 9.

Кроме того, управлением капстроительства Одесского горсовета выполнено проектирование еще по семи фасадам зданий, расположенных в историческом центре Одессы. В настоящее время проводятся тендерные процедуры и уже в начале следующего года при благоприятных погодных условиях работы будут начаты.

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Возрождение исторических зданий (ФОТО)
Возрождение исторических зданий (ФОТО)
Возрождение исторических зданий (ФОТО)
Возрождение исторических зданий (ФОТО)
Возрождение исторических зданий (ФОТО)
Возрождение исторических зданий (ФОТО)
Возрождение исторических зданий (ФОТО)
Возрождение исторических зданий (ФОТО)
Возрождение исторических зданий (ФОТО)
Возрождение исторических зданий (ФОТО)
Возрождение исторических зданий (ФОТО)
Возрождение исторических зданий (ФОТО)
Возрождение исторических зданий (ФОТО)
Возрождение исторических зданий (ФОТО)
Возрождение исторических зданий (ФОТО)
Возрождение исторических зданий (ФОТО)
Возрождение исторических зданий (ФОТО)
Возрождение исторических зданий (ФОТО)
Возрождение исторических зданий (ФОТО)
Возрождение исторических зданий (ФОТО)
Возрождение исторических зданий (ФОТО)
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