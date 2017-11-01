Очередная годовщина Майдана - праздник со слезами на глазах?

И слезы эти, увы, не от умиления. А, скорее, от полноты чувств. Причем негативных.

Судите сами. Согласно подсчетам, оглашенным известным украинским журналистом Вячеславом Пиховшиком, с 2013 по 2017гг. курс гривны упал почти в три с половиной раза – с 8-8,2 гривен за доллар до 26-27грн.

Что же касается стоимости жизни, то только «продуктовая корзинка» потяжелела, (вернее прохудилась) более, чем втрое!

Ну а что до тарифов…

Тут уж, как говорится полный аут!

Достаточно сказать, что по подсчетам журналиста стоимость одного кубометра газа возросла с 0,93 гривны до 6,9 гривен, холодная вода- с 3,18 до 15,79, электроэнергия- с 0,26 гривны до 1,68 (правда, первые 100 квт -0,9 гривны), а уж отопление…с 2,91 гривен -до 32,91 грн. То есть, практически в 11 раз! И всего за три года!

При этом средний доход граждан сократился вдвое – с эквивалента 450 долларов в месяц до 230(!). и это с учетом всех широко разрекламированных повышений зарплат , проводимых правительством за последние три года!

И при всем при этом государственный долг страны вырос , по меньшей мере, в 3,5 раза!

Вкратце именно так выглядят истинные социально-экономические результаты «революции достоинства», очередную годовщину которой с помпой отметили нынешние власти, как на государственном, так и на местном уровне!

По мнению ряда экспертов, «…это уже дно. Дальше падать некуда». Увы, даже судя по ставшим достоянием гласности намерениям властей, становится понятным, что дна мы еще отнюдь не достигли. И процесс падения продолжается. Как говаривал в таких случаях классик – «…в финансовую и материальную пропасть можно падать всю жизнь!»

Впрочем, если мы все это терпим и позволяем постоянно вешать себе на уши «лапшу» про то, что во всех наших проблемах, якобы, «виновата война», значит, именно эту, с позволения сказать, «жизнь» мы вполне заслуживаем!