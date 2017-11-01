В одесском ТЮЗе дают Мольера

25 ноября в Одесском театре юного зрителя пройдет премьера знаменитейшей комедии Мольера «Мещанин во дворянстве». Первыми комедию с мировой славой увидели журналисты на предпремьерном показе, и дружно выразили свое восхищение увиденным. Постановщик спектакля, приглашенный режиссер, главреж русского драматического театра в Стерлитамаке Людмила Исмайлова сумела создать энергичный и веселый спектакль, в котором возможность, что говорится, «блеснуть» получили все актеры. Предназначен спектакль для старших школьников, но можно не сомневаться, что и взрослые зрители с удовольствием его посмотрят. Интересно, что это первая постановка, этой, можно сказать, классической пьесы Мольера, за 87 лет существования театра.